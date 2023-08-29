【香港新文學】詩境與土耳其咖啡的享受——讀鄺健行《摘藝西東：希臘﹒中國》

文：黃國軒@火苗文學工作室

鄺健行教授是香港著名的學者、希臘文翻譯家，剛於今年五月與世長辭，享年八十六歲。他在香港新亞書院中文系畢業後，遠赴希臘雅典大學修讀哲學博士，回港先後在多間大學任教。很少學者既懂得希臘文，同時又精通中國文學，因此他往往能提出獨特的視角，獲得卓越的學術成就。

我曾看過他的譯著《柏拉圖三書》、克舍挪方（即色諾芬）的《追思錄》，以及學術著作《詩賦與律調》、與陳永明教授和吳淑鈿教授共同編著的《韓國詩話中論中國詩資料選粹》等等。雖然尚未讀畢他的所有著作，但已感受到其學養之深厚，從中獲益良多。

除了翻譯和研究，他也是知名的香港古典詩人，曾出版《光希晚拾稿》和《光希詩文存稿》兩部詩文集，還有很多作品散見於詩社刊物；而我這次想談談的是去年出版的《摘藝西東：希臘﹒中國》，當中選錄了作者曾在《香港聯合報》上刊載的專欄文章，並加以剪裁修訂，同時收錄幾篇長文，鋪衍遊歷的心情和研究的成果，與短文輝映，以饗讀者。從這本書所見，鄺健行教授也擅於寫作散文和雜文，在創作和學術方面都有豐富的成果。

雖說全書以專欄雜文為主軸，但鄺健行教授從不輕視，他在〈自序〉中明言自己下筆擬稿都用上「正學」文章的態度，寫得十分認真。能融化知識學問，平衡理智與情感的文章，本身都可以歸入學者散文一類。香港的學者散文發展成熟，蔚為大觀，名家輩出。若究其系譜脈絡，自可上追五四時期的胡適、周作人和梁實秋等學者作家。當中，鄺健行教授就多次提到周作人。文章風格有沒有受到影響，這不好說，留待他人研究，但至少深入了解過周作人是肯定的。周作人懂得古希臘文字，回國後搞過「希臘學」。既寫過不少評介文章，還翻譯過希臘的文學作品。

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我相信鄺健行教授一定感受到他們之間有著某種相似性和對應性。本書不但有長文〈周作人前期的希臘文學介紹工作及其貢獻〉，還有雜文〈重讀周作人《看雲集》〉，在這篇中他提到自己手上的《看雲集》，扉頁上有當年寫的題字，一晃眼三十年就過去。他憶述中學時慕名購買，還記得當時的讀後感：「看不懂，體會不出好處」。時隔多年，他十分明白箇中緣由，跟以學問為文及旁徵博引不無關係；而這不正是他寫作學者散文一路走來的深切體會？

讀者的一般學問基礎如果稍差，肯定顧此失彼，跟得上這個，斷掉了那個，沒法子自始至終迎附文意看下去的。（p.82）

文章寫人情物理，不管微加嘲弄、偶感無奈和明白指點，都充滿成熟的世故和況味，入世不深或者根本不曾入世的人領略不到箇中妙處，自屬必然。（p.83）

這種學者散文的特色同樣適用於作者的文章，多一點學問和人世歷練，更能體會到沉潛於文字底下的情感和理趣。這本書有不少篇幅跟學術問題有關，但我不打算在這裡思辯討論，反而可以從文學和人生態度上多講一點。書名中的「摘藝」，豈止學藝，還在於生活的藝術，故有「生活行蹤」一輯，而且置於開首，定下了文集的基調，可見其關鍵。第一篇〈異域的詩境〉憶記在希臘求學時常去教堂，再長的儀式也不曾中途退出過：