【香港新文學】自己一個，做生活的見證——讀趙曉彤《一》

文：劉安廉@火苗文學工作室

趙曉彤的結集作品多以單字為名：有記錄香港雀鳥的《翔》、文學訪談錄《織》，這部短篇小說集更為簡單，就以「一」字命名。為什麼只選「一」而摒捨其他可能？作者曾有這樣的解說：

她笑說把書名叫作《一》是因為「懶」⋯⋯她頓一頓，「當我重新編輯這本書時，我才發現書中每一位主角都很孤單、很孤獨，他們都要一個人去面對所有人生的糾結與困難，所以我用『一』作為書名⋯⋯」

書裏不少角色僅以「他」和「她」代稱，這或更能凸顯那份孤單、孤獨；在某幾篇作品中，作者還用了「你」作為主角的代稱（如〈同班同學〉、〈念〉）。名字，可說是人設之本，透露角色的若干特質屬性。角色不受名字所局限，就像抹去了他們的外形面相，我們便可直接地代入他們的經歷與感受。與此同時，十八個短篇中，沒有一篇使用第一人稱，因為作者想「你」多去關注的，是身邊的「他」與「她」，甚至乎「你」自己。

《一》的每篇小說大約千多到二千餘字。作者把人際的旦夕禍福化為故事的起承轉合，像速寫，也像素描，看似輕快易讀，實則細膩可嚼。如〈隱〉一篇，寫的是主角初中轉校到畢業後工作的成長與生活：自小寄於不同親戚籬下，缺乏溫暖與關愛，因得學校王老師的額外照顧與鼓勵而走出陰霾，但王老師升職後，漸漸少與主角聯絡。主角在公開試觸礁後，更換來他狠狠的一句「我對你很失望」，徹底為這段關係劃上句號。主角從此也不再讓人知道自己的事，並斷絕了一切與他人建立深厚關係的機會。

下班後，你回到房間吃杯麵做晚餐。一邊吃一邊瀏覽社交網站，看見放榜後不再聯絡的王老師更新近況，他上載了一張三代同堂的合照，寫着：「父母愛我，我愛子女，我們十分幸福。」

故事就這樣結束。我們為主角的潦倒失意嘆息之餘，不禁也懷疑王老師的為人：他起初對主角的關懷是出於真心，還是只當成工作的一部分？另外，屏幕所呈現的這幅帖子可說是耐人尋味。同檯合照是真，但「愛」與「幸福」是否存在，就只有王老師自己一個才知道了。於是，〈隱〉的篇名可有兩重含義：主角封閉自己，隱於孤獨之中；王老師所隱的，或許比主角更為可疑與可悲。

〈人流〉中的男女主角，同以「他」和「她」指稱。二人經歷了兩次「分離」，升中一次，升大學一次。男的木訥敏感，女的健談而善於交際。「他」雖然內斂，卻對「她」非常珍視：升中時答允絕不與她分開，又曾送她自製木鎖匙扣作為生日禮物。「她」則相對豁達大方，在成長後、追逐夢想之餘，不經意間便與「他」漸走漸遠。