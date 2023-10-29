【香港新文學】抽離與反省——讀李敬恒《尋常與作樂：哲學與文藝的25則思考》

我們想讓你知道的是
Roger個性鮮明，興趣多樣，廣交朋友，很多人都喜歡跟他相處、切磋。我相信喜歡他的人，自然會成為他的讀者。在眾多哲學隨筆的作者中，他的文字之中最「有我」（而非「自我」），我們可以透過他的散文隨筆去認識他這個人。至少對我而言，我閱讀《尋常與作樂》時就很想知道Roger怎樣想，怎樣看，甚至他怎樣成為他自身。因此，我特別重視他寫到自己成長經歷、讀書生活、教學及工作生涯等部分的文章。
文：黃國軒@火苗文學工作室
李敬恒（Roger），人稱「大師兄」，在不同的院校教授哲學，同時又致力在民間推廣哲學。他的第一本書《尋常與作樂：哲學與文藝的25則思考》可謂千呼萬喚始出來，由香港文學館出版。這是他的個人隨筆集，收錄了他的《明報》專欄及不同刊物、網站的文章，呈現出他對生活、社會、不同藝術媒介的哲學思考。
到了二十一世紀，許多學科、媒介或文體的框架都已模糊了邊界，彼此跨足，擦出新的火花。散文當然也不能停滯於過去的美文傳統，哲學的隨筆、雜文甚至是日記都應當屬於散文書寫之中。若從香港的普及哲學熱潮現象上說，那就更不能忽視在社會上湧現的哲學體悟和思辯的文章。
我記得作家王鼎鈞曾在《文學種籽》的〈散文〉 中說過：「散文是如此『有我』，以致，如果你不喜歡誰的散文，你就不會喜歡那作者本人。」同樣，你喜歡誰的散文，就喜歡那作者本人；從另一方面講，你喜歡哪位作者本人，也會喜歡他的散文。Roger個性鮮明，興趣多樣，廣交朋友，很多人都喜歡跟他相處、切磋。我相信喜歡他的人，自然會成為他的讀者。在眾多哲學隨筆的作者中，他的文字之中最「有我」（而非「自我」），我們可以透過他的散文隨筆去認識他這個人。至少對我而言，我閱讀《尋常與作樂》時就很想知道Roger怎樣想，怎樣看，甚至他怎樣成為他自身。因此，我特別重視他寫到自己成長經歷、讀書生活、教學及工作生涯等部分的文章。
下面將談一談我閱畢全書後的一些感受。
1）抽離反省能力
這本哲學隨筆集絕不賣弄或堆砌複雜的學術理論和概念。即使觸及深奧的學說，作者也能深入淺出地說明。大部分篇章都是從「根本」入手，聽他娓娓道來，便能與作者一同進行哲學反思。所謂「根本」，依我理解，即是人之所以為人的存在問題。若要把全書「一以貫之」，我認為很可能是「抽離反省能力」。全書多處提及這項原則，如〈不尋常的日常：思考日常生活〉：
我們應該重新思考日常，去發現當中的不尋常。我們如何能夠做到這一點？作為人，我們擁有一種獨特的抽離反省能力。這反省能力令我們能夠跟自己的信念與行動的動機產生距離，發現自己的觀點，審視自己的觀點如何被身邊的日常影響，並且開發通過不同觀點看世界的可能。（p.29-30）
由此可見，正是「抽離反省能力」令日常變得更為深刻而且豐富，開拓出更多可能性。真正的日常其實是「尋常」之中有「不尋常」的特質，等待我們發現和體悟。沒有「不尋常」成分的「尋常」生活，也許並不是「人」理想的生活方式。故此，日常生活需要有「抽離反省能力」，有助我們開通不同的觀點，觀看自己和觀看世界，藉此作出改變。我之所以說它是「根本」，在於「抽離反省」乃是哲學的核心標記。他在〈微妙的平衡：我的哲學體驗〉提到：
讀哲學有甚麼要訣？要努力提升語言與邏輯思維能力自不待言，但我認為更重要的是要做到在投入與抽離之間取得恰當的平衡。與其他學科不同，哲學並不以其特有的課題界定，而是以其獨特的理性反省態度作為標記。因此，讀哲學要求我們從當下視為理所當然——不論是自己還是不同哲學家——的看法抽離，仔細審視，盡力去蕪存菁，形成更可靠的觀點。還要時刻保持警覺：無論看起來多可靠的觀點，總是依賴某些自己難以察覺而且很可能有問題的條件。（p.200）
專題下則文章：
【香港新文學】自己一個，做生活的見證——讀趙曉彤《一》
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