【香港新文學】為你烹煮一桌情濃味厚——讀鄒芷茵《小食部》

文：望凝@火苗文學工作室

發現不少朋友的童年，都曾經討厭三文魚刺身。幾歲時的我，只知道三文魚是父母叔嬸等成年人非常愛吃的食物，小小的一片橙色，鮮嫩剔透，非常矜貴；難得等到大人們心情好，說讓小孩也來想嚐嚐，立即滿心期待。怎料魚一入口，淡而無味，口感軟巴巴的不知怎樣嚼咽，與小孩愛吃的食物完全不同，覺得根本是天大騙案。偷醮一下成人吃的山葵，被辣味刺激得咳嗽起來 （成人看見哄堂大笑）——天呀，世上竟有如此難吃的東西，還有人花錢去吃，實在超越小孩的想像。

然後，年歲漸長，味蕾發育到青年期，不知怎地會再給三文魚刺身一次機會 （大概是受不住群眾壓力），跟朋友自掏腰包買來再嚐；突然，就吃出滋味來：入口襲來的是海水和魚腥味，咀嚼起來有淡淡溫柔的馨香，不屬酸甜苦辣任何一種，無法形容，令人上癮。 （付出了零用錢，當然更為難忘。）

那是探索美食的開始。美國南伊利諾大學教授Matthew Brown曾在文章〈Picky eating is a moral failing〉指出，正如「人禽之別」在於人類擁有複雜的思考和理解能力，身而為人，就有道德責任充分發揮大腦智慧；同樣道理，人類亦有道德責任開發自己味蕾和品味，擴展對食物的新體驗。假如有人缺乏開放心態，自我設限，那只能過著品味平庸而呆板的人生；他甚至斷言，「偏食」（picky eating） 是浪費人類天賦，屬於不負責任的缺德行為。

道理講得冠冕堂皇，說到底就是饞嘴，給自己一個理由嚐盡天下饗宴。只是年紀愈大，的確愈發認真看待每一餐飯 （畢竟吃一餐便少一餐，不能輕侮），相信自己有責任對食物擁有美學的覺悟。鄒芷茵老師一直是研究餐桌課題的專家，正是此道中的佼佼者。我作為一個愛煮愛吃的人，看另一個愛煮愛吃的人形容自己怎樣煮、怎樣吃，有如行家過招，非常過癮，每次讀她都有所得著。鄒芷茵最新一本作品《小食部》，並沒有高深莫測的深奧理論，繼續從一日三餐的新鮮熱辣之中，寫出許多與吃相關的事宜，延伸出眾多有趣的細節和反思。我們可以從她文字之中，品味出各種不同的生活和處世態度。

獨在異鄉為異客，每逢落機倍煲湯。因為我本來就過得渾渾噩噩，所以坐長途機後沒有時差問題；但每次出外，回港後都很想喝老火湯。喝過充滿蜜棗甜味的湯，大概可以確定，自己已回到這無眠的城市。

有時我會幻想，也許有天，我們逼不得已要離開這個城市，搬到沒有老火湯的地方去。很多在外的朋友說，如當地沒有唐人街，買不到乾湯料，就做不了大部分老火湯；於是我早已決定，屆時我要用甚麼材料：粟米、甘筍、栗子、豬肉、雞肉，這些都是外地容易找到的。至於沒有南杏、北杏，就用合桃；沒有蜜棗，就找些味道相近的棗乾；沒有陳皮 —— 我蒸魚才放陳皮，煲湯很少放。

那天剛從沒有老火湯的地方回港，寒風刺骨，讀到鄒芷茵高呼「我要喝湯」簡直擁有魔幻式招魂的作用，立即動手煲了螺頭椰子雞湯。暖湯下肚，踏實地感受到作者以文字傳遞出來的色香味，怎樣和讀者的味蕾連線起來。

《小食部》的目次設計得像個餐牌，分作湯水部、海鮮部、肉部、蛋部、蔬果部、粥粉麵飯部、飲品部，讀者對即將提供的食物一目了然。書中談及不少廣東人家的尋常飯餸，像清蒸魚腩、蜜煎金蠔、梅菜刴豬肉、金菇牛肉卷、番茄炒蛋等等，有時附送食譜，有時提及在街市買菜經驗，趣味盎然。這些餸菜看似尋常，但絕不普通。平常真味的巧手粵菜，其實最為講究——魚要吃鮮、雞要夠滑、湯要老火，那些都是粵菜的精髓。透過作者的描述，讀者彷彿可以一同在尋常食物之中體會味覺的豐富性。