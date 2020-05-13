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港人在異地疫境：肺炎陰霾下，呼吸著異鄉的空氣

【漫畫】澳洲疫情日常——第一階段解封

2020/05/13 , 插畫
白水
白水
典型八十後理想主義廢青，一個非常愛說話的人，對很多事情都有很多意見，為了把自己的想法傳開去，自2011年開始透過網絡發表漫畫，共出版過三本漫畫作品。正職從事玩具設計十多年，並擁有設計學碩士學位。
我們想讓你知道的是

南澳今個星期一開始第一階段解封，阿德萊德兩大巨型商場星期一當日嘅人流眾多過平常嘅星期六日！

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其實，我真係唔係為咗睇game同玩具先去商場，而係特登出去同阿仔買冬季校服，信我！

南澳今個星期一開始第一階段解封，阿德萊德兩大巨型商場星期一當日嘅人流眾多過平常嘅星期六日！

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex

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港人在異地疫境：肺炎陰霾下，呼吸著異鄉的空氣：

經過2003年沙士的無情洗禮，香港人對COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情不敢鬆懈，但在異地的港人，許多時候卻承受著奇怪的目光，彷彿保護自己與身邊人，都要背上製造恐慌的罪名。異境疫情每況愈下，他們身處其中，又會是怎樣的經歷？

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