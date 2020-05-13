【漫畫】澳洲疫情日常——第一階段解封

港人在異地疫境：肺炎陰霾下，呼吸著異鄉的空氣：

經過2003年沙士的無情洗禮，香港人對COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情不敢鬆懈，但在異地的港人，許多時候卻承受著奇怪的目光，彷彿保護自己與身邊人，都要背上製造恐慌的罪名。異境疫情每況愈下，他們身處其中，又會是怎樣的經歷？