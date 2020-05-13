【漫畫】澳洲疫情日常——第一階段解封

我們想讓你知道的是
南澳今個星期一開始第一階段解封，阿德萊德兩大巨型商場星期一當日嘅人流眾多過平常嘅星期六日！
其實，我真係唔係為咗睇game同玩具先去商場，而係特登出去同阿仔買冬季校服，信我！
南澳今個星期一開始第一階段解封，阿德萊德兩大巨型商場星期一當日嘅人流眾多過平常嘅星期六日！
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作者漫畫Facebook專頁：溫水劇場
作者Facebook：白水
責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex
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經過2003年沙士的無情洗禮，香港人對COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情不敢鬆懈，但在異地的港人，許多時候卻承受著奇怪的目光，彷彿保護自己與身邊人，都要背上製造恐慌的罪名。異境疫情每況愈下，他們身處其中，又會是怎樣的經歷？看完整特別報導