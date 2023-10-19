【遊子遊學場】補習文化、老火靚湯已在英國流行——我和Z世代的距離

身為一位居住25年的老香港人，同時在英國教育打拼了20年，看到時代的變化。

我每年暑假都會親自和將會出國的學生見面，覺得是時間進化了，還是孩子和我們相比不夠成熟。我第一次正式出國留學是17歲，讀英國高中。還記得是自己申請學校。沒有用過中介；自己跟學校安排入學試，通知父母交學費，連回國機票都是自己預定。

這個時代的孩子可能資訊方便了，我覺得和我以前少了一份自信和自我規劃，我還記得我選擇大學時候，其實父母根本不知道我選了什麼，我簡單說了希望讀音樂而選擇了一間當年排名第一的大學，到後期他們才知道名字。現在的父母很多都請了一位大學顧問，為孩子規劃大學申請的課程。

不是YouTube的話我不知道

我以前中學時代都是自己聯絡寄宿家庭安排假期，然後學校老師就會在早會問需不需要預定火車票，通告等都是自己先填好，父母被電郵通知同意。現在學生除了問寄宿家庭有沒有網絡之外，其他都不理。我以前都有寫一些去外國人家庭的注意事項，但對於Z世代的學生，如果不是在YouTube或者TikTok上的內容都不看，我唯有親自錄影了一次寄宿家庭指南放在YouTube，圖文聲影加上真人動作發聲來告訴學生千萬不要玩手機，不要玩到凌晨2點因為「吃雞」而大聲尖叫。

WhatsApp可以嗎？

很久很久以前，我記得和學校的聯絡就是電話和電郵。電郵還剛開始流行，所以電話和手寫通告，尤其是每天3次的宿舍點名（roll call） 就是我們收到學校資訊的渠道。現在在早會上很多學生都是低頭看電話，沒有留意老師發言，所以開始有學校老師，透過群組例如WhatsApp群組來溝通。如果沒有群組，學生就會以「我沒有聽到」為由來逃避或者沒有做到要求。從我這個老年人看來，其實很可悲的，大家開始只有手機裡的世界。

我以前吃無味披薩，你現在吃老火靚湯

我以前的寄宿學校，到了晚餐時間都是非常簡單，簡單如一塊8人吃的披薩只有3塊辣香腸，其餘搶不到的人就只有番茄醬和芝士的披薩。我聽說現在學生對吃是非常講究，例如先研究學校附近有沒有珍珠奶茶店，這個是選擇學校因素之一。我也知道有一間寄宿學校因為中國學生覺得他們學校的膳食太難吃，決定親自教廚師炮製中國美食。逢星期三午餐就會出現老火靚湯。老外最愛的咕嚕肉「sweet and sour pork」變成福州荔枝肉。想起我以前的寄宿日子，只可以感概到中國原材料現在全世界都可以找得到。

補習文化

還有一個就是補習文化也在英國慢慢滲透。英國近年開始流行補習，這個有分中小學補習。我家裡有一位幫忙做衛生的阿姨也是中國人。她在英國有一位讀小學的女兒。女兒4年級開始，她跟我說可以全日上班。我很好奇，問了情況。原來女兒跟她說，希望到比較好的中學，所以跟其他同學去附近一所補習社（tutor centre）上課。學費非常便宜，一小時才£5（約港幣47元／台幣196元）左右。我在英國，可能是在寄宿學校原因，身邊沒有人會安排補習，而是透過住校老師晚上或者放學時間問問題，強調是學生需要主動，而不是找補習老師跟你說課堂。而在中學階段都有補習，從英文補習到古代歷史、經典文學都有，學費也不便宜。

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