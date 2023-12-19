【遊子遊學場】有聖誕作業嗎？要不要補習？英國學生的節目安排

快到聖誕節，就來到英國兩大假期之一。像農曆新年那樣，大家都準備過節，準備聖誕禮物、聖誕卡、大餐，穿梭於不同的大小派對等。我也努力地安排留學孩子回家。最近收到監護人協會查詢，因為我是香港學生的監護人，他們收到好多補習假期營查詢，問我有資訊可提供給自己學生嗎？沒有，因為我也想跟英國人過節，安安靜靜地度過聖誕。

給香港人的英國暑期學校

我在教育界第一份兼職，就是暑假給本地人提供的假期營工作。我來英國留學前，也有3年在英國參加假期營的經驗，每天活動就是早上學英文，下午運動，晚上還有才藝表演，週末就去鄰近城市觀光等。我承認對一個大學一年級生來說，世界很大，全球化在教育或者育兒上沒有全球化，英國本地的假期營根本和香港的假期營是兩回事！

圖片由作者提供 之前的假期學習學生們在市長辦公室聽講解

本地假期營時間表

第一點的衝擊，就是這些假期營只有玩。要學習嗎？沒有。有STEM課程嗎？沒有，收費貴嗎？和最低工資一樣價錢。早上8點孩子報到，第一課就是戲劇，課程內容是什麼？莎士比亞？不是，作為導師的我決定臨場發揮，我自己都不知道自己幹甚麼，就給他們聽郭富城音樂來跳舞。下午的活動，有沒有電腦課？沒有，我們安排了一張水滑床，這樣就和學生玩了一天。準時下午5點放學。這類假期營在英國每一個城市也有，我去年帶了一個親戚的孩子參加了一個。還好他的媽媽沒有甚麼要求，高興就好；如果非要問在英國的兩星期學了什麼，應該除了了解到英國本地孩子很好動之外，也說不出其他吧。

假期不夠，有氣力上課嗎？

對於假期，我還記得和一位來自法國的媽媽聊天。大家當然都會開玩笑說法國人很需要假期，很多法國公司暑假都變成沒人工作狀態。我跟她訴苦，因為英國和亞洲學校不同，第一，分了三個學期等於有三個大約一至兩個月的大假期，之後每一個學期也有一個一週左右的期中假，所以假期太多很煩惱。這位媽媽卻感驚訝，說假期太少了吧！學生讀書很辛苦的，假期那麼少休息夠嗎？有氣力上課嗎？反而把我說得無語。

亞洲家長對假期安排很有要求，多年前有一位家長要求參加本地假期營，希望有學習活動，而選擇參加本地假期營是希望沒有其他中國來的孩子，這樣就可以好好練英語。最後我跟這個媽媽說找不到，因為英國本地假期營大部分都是以托兒為主，好讓在學校假期爸爸媽媽不用請假來照顧孩子。英國的父母都會假期帶孩子到處遊玩，例如大篷車就非常流行。

圖片由作者提供 假期營學生遊覽牛津

暑期作業做不完

看到這裡，大家可能會擔心，這樣的假期，孩子做不完假期功課怎麼辦？英國學校很少給假期功課，小學到中三都是沒有假期作業，在香港書展裡面可看到家長瘋狂買補習功課的奇景也是沒有。我也在Amazon看了一眼，尋找英國的暑期假期作業本內容有什麼——「五十個暑期假期活動本」，包含了文字配對、填顏色、迷宮、連點點等，學術的卻一個都沒有。

讀書時讀書，遊戲時遊戲

以下也是很多香港來到英國家長擔憂的：第一個學期裡，期中假就有兩個星期，很多媽媽問：孩子沒有功課是不是正常？英國教育和出來社會的理論都是一樣：work life balance，讀書時讀書，遊戲時遊戲。放假了，還要你讀書嗎？如果學生在上課時間內好好溫習，就不需要假期裡面讀書或者補習。我也留意到，這邊的課外活動學校，例如跳舞班，或者公文班，學校假期時候也會同時放假，而不是加班工作。相信這點令很多亞洲家長驚訝吧。