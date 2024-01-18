【翻譯詩的解剖刀】小學就學過的「擬人化」技巧，如何讓波蘭詩人辛波斯卡揚名國際？

現代詩的美感因為攸關韻律、用詞，可以說是最難翻譯的文學體裁。「翻譯詩的解剖刀」每期會介紹一位外國詩人，並試著找出他們的「不會被翻譯影響」的技巧。

這期要介紹的詩人維斯瓦娃・辛波絲卡（Wisława Szymborska）就超級擅長這種「不會被翻譯影響」的技巧。辛波絲卡1923年出生於波蘭，2012年逝世。她一生只發布四百多首詩，又以非主流的波蘭文寫作，在數量、語言相對弱勢的基礎下，她仍拿下1996年的諾貝爾文學獎。

辛波絲卡擅長後設、諷刺等技巧。這次，我將以2016年聯合文學出版的《黑色的歌》為基礎，介紹她常用的兩個技巧：用「人類以外」的視角看世界、擬人化。

波蘭文的《黑色的歌》收錄了辛波絲卡1940年代、最早期的作品，但這本詩集一直到辛波絲卡過世後才出版。而聯合文學出版的《黑色的歌》由翻者林蔚昀以波蘭文直譯，書中也收錄了幾首辛波絲卡中後期的詩，出版社將概念相近、但時代遠隔的詩排在一起，讓讀者理解早期作品，對中後期詩作的影響。

用「人類以外」的角度看世界，讓人耳目一新

第一首要介紹的詩是〈有一粒沙的景色〉，這首詩拋卻人類中心主義，從萬物的角度看世界，並且拒絕任何「人為的」感懷或形容。

〈有一粒沙的景色〉 我們叫它一粒沙。

但它不會叫它自己顆粒，或是沙。

沒有一般、特別、

暫時、永久、

錯誤或正確的名字，

它依然悠然自得。 我們的視線和觸摸對它不起作用。

它感覺不到我們的目光和觸摸。

而它掉落到窗台上，

只是我們的冒險，不是它的。

對它來說，掉到什麼地方都一樣，

不管是否確定已經掉落，

還是在掉落的途中。 從窗戶望出去可以看到一座美麗的湖，

但這景色看不到自己。

在這世上它以無色、無形、

無聲、無味、

而且無痛的姿態存在。 湖底意識不到底，

湖岸察覺不到岸。

湖水不會感覺到自己是濕還是乾。

對浪潮來說，單數或複數沒有差別，

它們聽不見自己嘩啦啦的拍擊聲，

拍在不大也不小的石頭上。 而這一切都在沒有天空的天空下發生，

日落時太陽完全没有落下，

而當大陽躲在一朵無心的雲朵後方時，它並沒有在躲藏。

風把雲吹散，不為了任何其他理由，

只是因為它在吹。 一秒鐘過去。

兩秒鐘過去。

三秒鐘過去。

但那只是我們的三秒鐘。 時間流逝像是身負緊急訊息的信使。

但這只是我們的比喻。

這是個幻想的角色，它的緊急是虛構的，

而它的訊息是非人的。 ——《橋上的人們》，1986

這首詩從「一粒沙」談起。第一段說人類對沙的稱呼，完全不會影響沙粒本身。第二段，辛波絲卡提到，人類的觸摸、視線也不會影響沙，反向提醒讀者，人類之所以很容易被影響，都是因為我們的感官。而當我們看到沙掉落而「為它」感到緊張時，這些情緒也只屬於人類。

三、四、五段，她提到更多自然景物，包括湖、浪、石頭、天空、太陽、風、雲，它們沒有感官、沒有知覺，也不會區分上下與大小。甚至我們習以為常的「日落」只是從人類的角度出發。第六、七段則提到時間，說明無形「時間刻度」、「時間感」也只對人類有意義。