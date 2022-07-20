【詩的解剖刀】靈芝的好壞在於多醣體，詩的好壞取決於「詞彙」是否精確又創新

我們想讓你知道的是
一首詩的詞彙要精準，跟讀者的經驗很有關係。然而，如果詞彙太好懂，例如在許多歌詞中被唱爛的「初戀的滋味像青蘋果，酸酸甜甜」，雖然非常貼切，但大家都聽到爛了，又會覺得了無新意。因此，最厲害的詩人，就是要在一片詞彙的大海中，找到那個最「精確」又最「創新」的詞彙。
詩最基本的組成單位就是「語詞」，因此，要評判一首詩的好壞，最基本的標準就是檢視它的「某個語詞」是否恰當，或者「一堆語詞之間的關係」是否適合。
「單一語詞」怎樣算是好？精確度、創新度
要檢視某個語詞夠不夠「好」，我們通常會檢視語詞的「精確度」和「創新度」。
創新度比較好理解，我們先來拆解看似難懂的「精確度」。「精確度」聽起來很瞎趴，但說穿了就是檢視一個比喻、一個形容夠不夠「貼切」。例如詩人崔舜華的這首詩〈安全感〉：
從鞋尖露出的腳趾
是三月的櫻桃
唯恐被摘取而終日惶慄
唯恐被愛
而一生不安心
就把少女「想被愛又怕受傷害」的脆弱心情，比喻成小小的的櫻桃，又把小小的櫻桃，比喻成魚嘴鞋尖露出的一小截腳趾。
「腳趾⇄櫻桃 ⇄心」的兩重比喻，都非常貼切，我們就可以說這三個語詞的選擇、使用非常「精確」。
不過，語詞的「精確度」會因為讀者的經驗而有不同。例如夏宇的著名詩作〈秋天的哀愁〉寫道：
完全不愛了的那人坐在對面看我
像空的寶特瓶不易回收消滅困難
這首詩寫於寶特瓶回收技術還沒有那麼成熟的年代，在寶特瓶回收非常頻繁的當代，我們讀這首詩就會覺得有點困惑：寶特瓶怎麼會回收不易？又如果，這首詩是在寶特瓶剛被發明的那一年寫出來，台灣的讀者肯定也看不懂，可能只有實驗室的發明者能懂，因為那時候，寶特瓶雖然已經問世，但可能還沒有普及到台灣來。
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