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詩的解剖刀

【詩的解剖刀】「意象」這個聽起來高大上的詞，在你腦海中浮現什麼意象？

TNL+ 2022/08/20 ,

評論

李修慧

李修慧

李修慧

畢業於台大中文系，曾任關鍵評論網記者，專長原住民、性別議題，目前就讀東華大學華文文學系碩士班。曾獲鍾肇政文學獎小說獎、新北市文學獎、後山文學獎新詩獎。

我們想讓你知道的是

那麼，怎麼樣算是好的意象？既然意象最常見的連接方式是「比喻」，這個問題，我們就可以用「怎麼樣算是好比喻？」來回答。真正厲害的詩人，就是要在一片詞彙的大海中，淘金一樣淘出那個，超級貼切但又只有他想到的比喻。

讀詩的賞析、文學獎評論的時候，你是不是常常看到「意象」這個詞？大家總是意象來意象去，但意象到底是什麼？今天這篇文章會帶你剖析意象的定義，順便推坑幾位厲害的詩人，讓他們為你示範，什麼叫做厲害的好意象。

狹義的意象：文字營造出的腦內畫面

意象的定義可以分成「狹義」跟「廣義」兩種，狹義的比較簡單，就是指：

文字在讀者腦內所產生的圖像、形象、或視覺畫面。

例如知名詩人余光中的〈車過枋寮〉寫道「肥肥的西瓜肥肥的田」，讀詩時，我們腦中就會聯想到平坦河床、西瓜結實累累的景象。能促發你腦中出現畫面的「肥肥的西瓜」和「肥肥的田」，就是這首詩的意象。

但有時候，我們腦中的畫面不只是「讀到西瓜想到西瓜」、「讀到田想到田」那麼直接，透過字詞的組合、排列，詩在你腦中構築出的畫面，跟詩中文字所寫的，可能不完全一樣。

例如2020年桃園鍾肇政文學獎新詩二獎〈我們的夏天——致貝魯特〉就有這麼幾句：

空氣擦出美麗的橘瘡、蕈菇的腮紅
焦黑的臉龐被煙霧的洞口吐出
鋼筋分泌赭紅的鏽粉

這首詩在描寫2020年8月貝魯特大爆炸。這三句話分別敘述三個不同的畫面：蕈狀雲、人臉被炸毀、建築物被炸碎，它們每個都可以視為一個「小意象」，在你腦中描繪出蕈狀雲、人臉、建築碎片的畫面。

不過，當它們結合在同一首詩裡，也讓整首詩有種「黑黑紅紅黏黏」的感覺，我們感覺到的「黑」，可能來自「煙霧」、「焦黑」、「鋼筋」這些彩度不高的詞；「紅」則來自「橘瘡」、「腮紅」、「鏽粉」；「黏」來自「橘瘡」的「瘡」、「焦黑」的「焦」。

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詩的解剖刀：

我相信生而為人，每個人都有一雙能讀詩、會讀詩的眼睛。但有時候，我們只能感覺這首詩好棒、好感人，卻講不出來為什麼。 為了讓你推坑欣賞別人好詩時更有說服力、也為了能讓你有機會看破現代詩人的「路數」，《關鍵評論網》推出「詩的解剖刀」專欄，我們將蒐羅、介紹「長老級」詩人、評論者用來分析、解剖詩的工具，未來，帶著這套解剖刀組，討論一首詩時，就不用再遷就幼稚園等級的形容詞。

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