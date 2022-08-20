【詩的解剖刀】「意象」這個聽起來高大上的詞，在你腦海中浮現什麼意象？

我們想讓你知道的是
那麼，怎麼樣算是好的意象？既然意象最常見的連接方式是「比喻」，這個問題，我們就可以用「怎麼樣算是好比喻？」來回答。真正厲害的詩人，就是要在一片詞彙的大海中，淘金一樣淘出那個，超級貼切但又只有他想到的比喻。
讀詩的賞析、文學獎評論的時候，你是不是常常看到「意象」這個詞？大家總是意象來意象去，但意象到底是什麼？今天這篇文章會帶你剖析意象的定義，順便推坑幾位厲害的詩人，讓他們為你示範，什麼叫做厲害的好意象。
狹義的意象：文字營造出的腦內畫面
意象的定義可以分成「狹義」跟「廣義」兩種，狹義的比較簡單，就是指：
文字在讀者腦內所產生的圖像、形象、或視覺畫面。
例如知名詩人余光中的〈車過枋寮〉寫道「肥肥的西瓜肥肥的田」，讀詩時，我們腦中就會聯想到平坦河床、西瓜結實累累的景象。能促發你腦中出現畫面的「肥肥的西瓜」和「肥肥的田」，就是這首詩的意象。
但有時候，我們腦中的畫面不只是「讀到西瓜想到西瓜」、「讀到田想到田」那麼直接，透過字詞的組合、排列，詩在你腦中構築出的畫面，跟詩中文字所寫的，可能不完全一樣。
例如2020年桃園鍾肇政文學獎新詩二獎〈我們的夏天——致貝魯特〉就有這麼幾句：
空氣擦出美麗的橘瘡、蕈菇的腮紅
焦黑的臉龐被煙霧的洞口吐出
鋼筋分泌赭紅的鏽粉
這首詩在描寫2020年8月貝魯特大爆炸。這三句話分別敘述三個不同的畫面：蕈狀雲、人臉被炸毀、建築物被炸碎，它們每個都可以視為一個「小意象」，在你腦中描繪出蕈狀雲、人臉、建築碎片的畫面。
不過，當它們結合在同一首詩裡，也讓整首詩有種「黑黑紅紅黏黏」的感覺，我們感覺到的「黑」，可能來自「煙霧」、「焦黑」、「鋼筋」這些彩度不高的詞；「紅」則來自「橘瘡」、「腮紅」、「鏽粉」；「黏」來自「橘瘡」的「瘡」、「焦黑」的「焦」。
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