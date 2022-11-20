【詩的解剖刀】如何判斷一首詩的「情感」表達得好不好？要領就是「文質相稱」

前幾篇「詩的解剖刀」，提到了意象、音樂性等，但相較於這些形式方面的技巧，現代詩有個更關鍵的要素，那就是「內容」。而一首詩的內容，要讓人留下印象，不外乎就是透過詩中的「情感」與「思想」。這篇文章先來談情感。

大部分人愛上詩，都是因為「情感」

情感代表詩所傳遞出的情緒、所描寫的感受，讓讀者有所共鳴、覺得感動。

詩中的情感，我想大部分讀過詩的人都能理解，許多人愛上詩，就是因為曾被某首詩感動。但如果更仔細地分析現代詩，我們該怎麼判斷詩中的「情感」表達得好不好呢？

最重要的判斷要領就是「文質相稱」。「文」代表文采、修辭、形式，也就是前幾篇介紹過的那些技巧；「質」代表內涵、內容、主題。文質相稱就是指「外在的修辭」和「內在的內容」必須互相搭配，唯有如此，詩才能感動人。

如果描寫濃烈的情感，卻用非常平淡的意象，可能就會顯得「力不從心」，無法表達出情感有多濃烈；但假如描述平淡的情感，卻用過度濃烈的詞彙，則顯得很矯情，讓人覺得你在「為賦新詞強說愁」。

詩的情感很看「緣分」

此外，詩的情感注重作者和讀者的「緣分」。例如我是住在台灣的生理女性，我或許就很難對當兵的詩有共鳴；或者我是個順性別異性戀，某首書寫同志心境的詩，我可能就要思考很久，才能體會。要被作品感動，很看重讀者和作品是不是在對的時間、以對的方式相遇。

在此，我想分享詩人李蘋芬的作品〈新生〉，這首詩描寫當代愛情中常見的煩惱，對於我這樣的異性戀女性來說，詩中的情感就非常令人動容。