【詩的解剖刀】如何判斷一首詩的「情感」表達得好不好？要領就是「文質相稱」

我們想讓你知道的是
多數人愛上一首詩，都是因為被感動。但文學正如大部分的藝術作品，永遠有虛構的可能，文學的世界也容許虛構，因為文學作品表達的是人內在的情感、思想、心理狀態，因此，就算有一台無死角的錄影機記錄著作者的客觀生活狀況，我們也無法透視作者的心理狀態，而且人的心理狀態是千變萬化的。
前幾篇「詩的解剖刀」，提到了意象、音樂性等，但相較於這些形式方面的技巧，現代詩有個更關鍵的要素，那就是「內容」。而一首詩的內容，要讓人留下印象，不外乎就是透過詩中的「情感」與「思想」。這篇文章先來談情感。
大部分人愛上詩，都是因為「情感」
情感代表詩所傳遞出的情緒、所描寫的感受，讓讀者有所共鳴、覺得感動。
詩中的情感，我想大部分讀過詩的人都能理解，許多人愛上詩，就是因為曾被某首詩感動。但如果更仔細地分析現代詩，我們該怎麼判斷詩中的「情感」表達得好不好呢？
最重要的判斷要領就是「文質相稱」。「文」代表文采、修辭、形式，也就是前幾篇介紹過的那些技巧；「質」代表內涵、內容、主題。文質相稱就是指「外在的修辭」和「內在的內容」必須互相搭配，唯有如此，詩才能感動人。
如果描寫濃烈的情感，卻用非常平淡的意象，可能就會顯得「力不從心」，無法表達出情感有多濃烈；但假如描述平淡的情感，卻用過度濃烈的詞彙，則顯得很矯情，讓人覺得你在「為賦新詞強說愁」。
詩的情感很看「緣分」
此外，詩的情感注重作者和讀者的「緣分」。例如我是住在台灣的生理女性，我或許就很難對當兵的詩有共鳴；或者我是個順性別異性戀，某首書寫同志心境的詩，我可能就要思考很久，才能體會。要被作品感動，很看重讀者和作品是不是在對的時間、以對的方式相遇。
在此，我想分享詩人李蘋芬的作品〈新生〉，這首詩描寫當代愛情中常見的煩惱，對於我這樣的異性戀女性來說，詩中的情感就非常令人動容。
〈新生〉
近來，我開始揣想老年
總把手稿遺落在迷宮
待你撥弦，哼起民謠
數數我們一起見過幾回紀年
黃金葛擺在浴室
提醒我們事物的全部衰榮
開始習慣，整個下午聽火車
為了永遠不能是對方的起站
而憂傷，像一疋粗礪的料子
我與你共穿那衣
慶祝那布滿擦傷的豐饒身體
終於你抵風而來
剛剃的鬍髭像磨好的刀
貓舔了我的傷口
像你對我做的。
或者，八月，你終於把過去呼喚成幽靈
夢中我們濕髮同行
你為我洗浴並把我包裹
當你站上天台，空氣明亮
宛如中暑的徵兆
我們再也不夸談乾淨的過去
傍山的寧靜甬道，與輕氣球
或者談談我曾有不開窗的單人房
養著多刺多肉的植物
今天的天空，適合晾乾過去剩餘的水滴
你曬上亞當一般的微笑
夾起女子胸衣，等待著老
在我們的家，窗櫺泛起春日的顏色
繼續生長
專題下則文章：
【詩的解剖刀】音樂性2：重複之必要——「複沓」與「押韻」為何唸起來感覺優美？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。