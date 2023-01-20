【詩的解剖刀】詩人的「書寫策略」，如何以別出心裁的方式抓住讀者的眼球？

「詩的解剖刀」的最後一篇，想要來談談「書寫策略」。

當詩人已經很清楚該怎麼寫出一首「典型的好詩」時，他可能會開始後設地思考如何寫詩。例如先想到詩的動機、目的、效果，再想想如何達到這樣的效果，如果能成功想出一種別出心裁、有別以往的「書寫策略」，就能抓住人的眼球、讓讀者過目不忘。

書寫策略大師夏宇：每一首詩都奇形怪狀

在書寫策略上最成功的詩人，莫過於夏宇了。夏宇即使是最抒情、最典型、最無聊的詩，也很擅長用「結尾翻轉」的書寫策略，來吸引目光，例如〈愛情〉：

為蛀牙寫的

一首詩，很

短

唸給你聽：

「拔掉了還

疼 一種

空

洞的疼。」

就是

只是

這樣，很

短 彷彿

愛情

這首詩一開始談蛀牙，然後用很短的句子，來具象化牙齒、牙洞的那種小小的視覺感。當你以為她只是要談牙痛時，詩的最後一行卻出其不意告訴你，夏宇想談的其實是「愛情」。像這種，到詩的最後最後（不只是最後一行，甚至是最後兩個字）才「點出主體」就可以稱為一種特別的「書寫策略」。

但是，對於書寫策略大師夏宇來說，〈愛情〉這首詩根本小菜一疊，她還曾在〈降靈會III〉這首詩中自創中文字，用讀者念不出來也看不懂的字，來體現神明降靈時，巫師或者乩童說的那些難以理解的語言。

此外，夏宇也曾把圖畫列入詩，例如〈失蹤的象〉，整首詩還「完整引用」了中國魏晉的〈周易略例・明象篇〉，這篇文章簡單來說，就是在解釋更西周時代的《易經》這本書，書中的「象」是什麼意思。「象」在古代就是比喻、象徵的意思。

而夏宇在這首詩中，把〈周易略例・明象篇〉裡面所有的「象」字，全部換成了插圖，包括貓、烏龜、皮包、三角鐵，甚至恐龍，每個插圖看起來好像都有隱隱約約的關聯：例如前九個插圖依序是貓、烏龜、蛇、恐龍、鱷魚、螃蟹、企鵝、鯨魚，好像是從陸地動物、到爬蟲類、再到兩棲、最後水生動物，但到詩的解圍，這些圖片最後又演變成椅子、皮包、三角鐵、水壺，整首詩看下來又像是隨意的圖文交雜、亂換一通。