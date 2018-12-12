不論漂向何方，這味道永遠是讓心靈筆直飛返家鄉的任意門

為何國外觀光客與返鄉遊子，對一個以肉品起家的品牌如此信賴，把該品牌的商品當成送禮、自用甚至推薦的必買商品？回顧2014年，當黑心油竄流全台時，新東陽是屈指可數、從自製豬油就開始進行嚴格品管的品牌之一。不顧成本的作法，讓這個台灣人從小吃到大的優質品牌，得以安然度過食安風暴、再次證明顧全消費者品質要求為優先的堅持，有其價值。
新東陽這個曾榮獲「台灣百大品牌」殊榮的優良企業，也積極迎接來自食品安全的挑戰、甚至跨越世代的期待，不僅於1988年就已打造出符合美國農業部（USDA）及食品優良作業規範標準（FGMP）的桃園市大園製造廠，近年來更積極進行綠色工廠的導入，從硬體上的綠建築規劃，到採購、製造、能源、環保等等每個環節需要落實的綠色管理，終於在2018年成為國內第一家獲得綠色工廠認證的食品業者，繼續用新世代的新思維，來滿足更多消費者的需求。
重視食安，是跨越世代的的承諾
在這個時代，擁有眾多品牌愛好者的新東陽，對自家招牌信譽的堅持，反而成為消費者信賴的原因。有些消費者或許還記得一個紅色圓形標章，上有兩個醒目的白色橢圓以及中文字樣，好似豬鼻子一般的「優良肉品」標誌，自創業初期就講究「誠信」為4大經營理念之一的新東陽，早在1987年就已榮獲此一標章，足見其重視優良肉品原料的堅持。此外，在產品製作過程中至關重要的豬油，更是新東陽的另一項堅持。歷經多年來的餿水油、地溝油等食安風暴事件，新東陽的自製豬油始終讓企業安然度過危機，純豬油甚至還曾是門市中的熱銷商品。
另一方面，配合經濟部商業司的政策推行，加上工研院的技術協助，新東陽也在10年前就已成為國內第一家完整實施「產品履歷」與「加工食品流通履歷」的肉品加工業者，消費者只要透過智慧型手機上的App來掃描QR Code，就能查詢到產品的製作過程與檢驗憑證等相關資訊，如此主動為消費者在食安上進行嚴格把關的用心，讓人更加地信任新東陽這個品牌。今天的新東陽，一路走來、能夠成為餐桌上不可或缺的味道，正是誠信、刻苦的典型台灣奮鬥故事之一。
從傳統市場到網購，用心經營莫忘初衷
由創辦人─麥幸夫自傳統市場裡白手起家的新東陽，初期的奠基商品就是肉類食品。設立於台北市武昌街上、屬於城中市場商家之一的「東陽燒臘行」，就是一切成功的起點，而最是聞名遐邇的熱賣商品，就是「現場手炒肉鬆」。當時，麥幸夫就在店鋪現場直接炒製肉鬆，那濃郁四溢的豬油香氣，自然成為了攬客的最佳利器，再加上位於市場進出口要道的絕佳地點，更是吸引到眾多家庭主婦的眼光。此外，製作完成的肉鬆也會立刻裝入鐵罐，不僅讓顧客能夠買到最為新鮮的產品，那透過鐵罐緩緩傳遞到手掌心的溫暖，也成為一大特色。
之後，隨著生意逐漸興盛，新東陽也逐步開拓更多的營業門市，並以最為擅長的肉類食品範疇，陸續再開發豬牛肉乾、香腸、肉類罐頭⋯⋯等系列商品，進而積極跨足禮盒市場，更於民國100年榮獲經濟部國貿局頒發「台灣百大品牌」的殊榮，成為國內食品產業中少數極具代表性的本土品牌。
近來，由於新世代民眾消費習慣大幅改變，透過電腦或手機來上網購物的趨勢日漸盛行，新東陽身為領先業界的先鋒企業，早已積極建置官方的網路購物平台，讓在家上網的消費者一樣能夠買到與家人共享的安心食品。設計精美又操作方便的「新東陽線上購物網」，不但受到許多品牌愛好者的讚許，更曾於2016年榮獲《數位時代》頒發的「網路百大人氣賣家」殊榮，而最是熱銷的豬肉乾和豬肉鬆，更在連續10年的《台灣食品消費調查統計年鑑》裡，榮獲「消費者最常吃的豬肉乾、豬肉鬆」之冠軍殊榮，顯見新東陽優質商品在市場中的受歡迎程度。
走向國際，最有「台灣味」的精緻伴手禮
推動台灣美食精緻化、國際化，一直是新東陽自企業成立之初就已戮力奮鬥的方向。而在此最為重視的，就是生活中的「三味」：美味、品味和人情味。從肉乾、肉鬆、肉醬等經典中式肉品，進而發展到西式肉品，甚至是從2009年首度創立的新品牌「唐點子」，針對中式糕點、茶點產品的市場努力開發，都是為了提供更具「美味」的台灣味。「品味」的根源，則是來自對品質的一貫要求；「人情味」的展現，則是透過中國文化中的一項禮節：送禮。送禮的目的，無非是要對身邊的親朋好友表示關愛，而且透過來往於國道、機場等交通要點的遊子們，手中提著的一袋袋禮盒在路途上，都能讓「人情味」和「台灣味」能夠四處傳遞，甚至是傳播到世界各地，讓有華人的地方就有新東陽。
早在1979年，新東陽就已進駐桃園中正國際機場（現已改名為桃園國際機場），成為國際友人認識台灣美食的第一站。之後更擴及桃園國際機場的第二航廈、高雄機場國際線航廈以及台北松山機場，不僅只有美食商品的展售，更要結合購物、餐飲、藝文、公共服務等元素，就是希望能向外國旅客表達台灣人的人情味和特色，也希望他們別忘記在機場買個伴手禮，將台灣人特有的熱情與美食文化，傳播到全世界。
抓準時機送好禮、人情時常在心裡
年節將屆，不論是公司行號彼此交流的尾牙宴席，或是親朋好友之間團聚的新春拜年，事先準備好一些合適的禮盒在家裡或辦公室，是年節前採購年貨的同時，不可須臾或忘的要事之一。應景的食品跟設計大方的包裝，永遠是得體的好選擇。
新東陽的商品相當多樣、門市遍佈台灣各縣市。只要走一趟新東陽，依照拜訪對象的喜好跟送禮場合挑選物品，再由店員為您組合並包裝成精緻大方的禮盒，您不用為送禮而四處奔波、甚至傷腦筋。還在煩惱送什麼給親朋好友嗎？新東陽把台灣的好滋味用喜氣的包裝送到對方手上，絕對是吃在嘴裡、暖在心裡。