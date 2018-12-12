不論漂向何方，這味道永遠是讓心靈筆直飛返家鄉的任意門

為何國外觀光客與返鄉遊子，對一個以肉品起家的品牌如此信賴，把該品牌的商品當成送禮、自用甚至推薦的必買商品？回顧2014年，當黑心油竄流全台時，新東陽是屈指可數、從自製豬油就開始進行嚴格品管的品牌之一。不顧成本的作法，讓這個台灣人從小吃到大的優質品牌，得以安然度過食安風暴、再次證明顧全消費者品質要求為優先的堅持，有其價值。

新東陽這個曾榮獲「台灣百大品牌」殊榮的優良企業，也積極迎接來自食品安全的挑戰、甚至跨越世代的期待，不僅於1988年就已打造出符合美國農業部（USDA）及食品優良作業規範標準（FGMP）的桃園市大園製造廠，近年來更積極進行綠色工廠的導入，從硬體上的綠建築規劃，到採購、製造、能源、環保等等每個環節需要落實的綠色管理，終於在2018年成為國內第一家獲得綠色工廠認證的食品業者，繼續用新世代的新思維，來滿足更多消費者的需求。

Photo Credit：TNL Brand Studio 用手機掃描履歷產品包裝上的QR Code，就可清楚查詢到產品製作過程的相關資訊。

重視食安，是跨越世代的的承諾

在這個時代，擁有眾多品牌愛好者的新東陽，對自家招牌信譽的堅持，反而成為消費者信賴的原因。有些消費者或許還記得一個紅色圓形標章，上有兩個醒目的白色橢圓以及中文字樣，好似豬鼻子一般的「優良肉品」標誌，自創業初期就講究「誠信」為4大經營理念之一的新東陽，早在1987年就已榮獲此一標章，足見其重視優良肉品原料的堅持。此外，在產品製作過程中至關重要的豬油，更是新東陽的另一項堅持。歷經多年來的餿水油、地溝油等食安風暴事件，新東陽的自製豬油始終讓企業安然度過危機，純豬油甚至還曾是門市中的熱銷商品。

另一方面，配合經濟部商業司的政策推行，加上工研院的技術協助，新東陽也在10年前就已成為國內第一家完整實施「產品履歷」與「加工食品流通履歷」的肉品加工業者，消費者只要透過智慧型手機上的App來掃描QR Code，就能查詢到產品的製作過程與檢驗憑證等相關資訊，如此主動為消費者在食安上進行嚴格把關的用心，讓人更加地信任新東陽這個品牌。今天的新東陽，一路走來、能夠成為餐桌上不可或缺的味道，正是誠信、刻苦的典型台灣奮鬥故事之一。

Photo Credit：TNL Brand Studio、創始店照片由新東陽提供 從城中市場起家至今，新東陽依然堅持初衷地在創始店為大眾服務著。

從傳統市場到網購，用心經營莫忘初衷

由創辦人─麥幸夫自傳統市場裡白手起家的新東陽，初期的奠基商品就是肉類食品。設立於台北市武昌街上、屬於城中市場商家之一的「東陽燒臘行」，就是一切成功的起點，而最是聞名遐邇的熱賣商品，就是「現場手炒肉鬆」。當時，麥幸夫就在店鋪現場直接炒製肉鬆，那濃郁四溢的豬油香氣，自然成為了攬客的最佳利器，再加上位於市場進出口要道的絕佳地點，更是吸引到眾多家庭主婦的眼光。此外，製作完成的肉鬆也會立刻裝入鐵罐，不僅讓顧客能夠買到最為新鮮的產品，那透過鐵罐緩緩傳遞到手掌心的溫暖，也成為一大特色。

之後，隨著生意逐漸興盛，新東陽也逐步開拓更多的營業門市，並以最為擅長的肉類食品範疇，陸續再開發豬牛肉乾、香腸、肉類罐頭⋯⋯等系列商品，進而積極跨足禮盒市場，更於民國100年榮獲經濟部國貿局頒發「台灣百大品牌」的殊榮，成為國內食品產業中少數極具代表性的本土品牌。

Photo Credit：TNL Brand Studio 時至今日，新東陽的門市依然為現場顧客們提供親自秤量散裝新鮮肉鬆的親切服務。

近來，由於新世代民眾消費習慣大幅改變，透過電腦或手機來上網購物的趨勢日漸盛行，新東陽身為領先業界的先鋒企業，早已積極建置官方的網路購物平台，讓在家上網的消費者一樣能夠買到與家人共享的安心食品。設計精美又操作方便的「新東陽線上購物網」，不但受到許多品牌愛好者的讚許，更曾於2016年榮獲《數位時代》頒發的「網路百大人氣賣家」殊榮，而最是熱銷的豬肉乾和豬肉鬆，更在連續10年的《台灣食品消費調查統計年鑑》裡，榮獲「消費者最常吃的豬肉乾、豬肉鬆」之冠軍殊榮，顯見新東陽優質商品在市場中的受歡迎程度。

Photo Credit：TNL Brand Studio 2009年創立的「唐點子」，針對中式糕點、茶點產品的市場，提供更具美味的台灣味。

走向國際，最有「台灣味」的精緻伴手禮

推動台灣美食精緻化、國際化，一直是新東陽自企業成立之初就已戮力奮鬥的方向。而在此最為重視的，就是生活中的「三味」：美味、品味和人情味。從肉乾、肉鬆、肉醬等經典中式肉品，進而發展到西式肉品，甚至是從2009年首度創立的新品牌「唐點子」，針對中式糕點、茶點產品的市場努力開發，都是為了提供更具「美味」的台灣味。「品味」的根源，則是來自對品質的一貫要求；「人情味」的展現，則是透過中國文化中的一項禮節：送禮。送禮的目的，無非是要對身邊的親朋好友表示關愛，而且透過來往於國道、機場等交通要點的遊子們，手中提著的一袋袋禮盒在路途上，都能讓「人情味」和「台灣味」能夠四處傳遞，甚至是傳播到世界各地，讓有華人的地方就有新東陽。

早在1979年，新東陽就已進駐桃園中正國際機場（現已改名為桃園國際機場），成為國際友人認識台灣美食的第一站。之後更擴及桃園國際機場的第二航廈、高雄機場國際線航廈以及台北松山機場，不僅只有美食商品的展售，更要結合購物、餐飲、藝文、公共服務等元素，就是希望能向外國旅客表達台灣人的人情味和特色，也希望他們別忘記在機場買個伴手禮，將台灣人特有的熱情與美食文化，傳播到全世界。

Photo Credit：TNL Brand Studio 為每一位客人搭配滿意且合適的禮盒，是新東陽始終如一、誠摯服務態度的最佳展現。

抓準時機送好禮、人情時常在心裡

年節將屆，不論是公司行號彼此交流的尾牙宴席，或是親朋好友之間團聚的新春拜年，事先準備好一些合適的禮盒在家裡或辦公室，是年節前採購年貨的同時，不可須臾或忘的要事之一。應景的食品跟設計大方的包裝，永遠是得體的好選擇。

新東陽的商品相當多樣、門市遍佈台灣各縣市。只要走一趟新東陽，依照拜訪對象的喜好跟送禮場合挑選物品，再由店員為您組合並包裝成精緻大方的禮盒，您不用為送禮而四處奔波、甚至傷腦筋。還在煩惱送什麼給親朋好友嗎？新東陽把台灣的好滋味用喜氣的包裝送到對方手上，絕對是吃在嘴裡、暖在心裡。