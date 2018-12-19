【圖解】為何MIT的肉品，外國朋友都會大聲稱讚「好好味」？

不知道今日下班或下課之後的你，是否已經和朋友、同事們相約，趁著微寒的天氣，準備去品嚐期待已久的酸菜白肉鍋呢？或是想讓自己放鬆一下心情，走進電影院享受聲光刺激之前，先到旁邊的便利商店買包蜜汁豬肉乾呢？一年365天、每日24小時，我們幾乎隨時都能吃到新鮮味美的肉類食品，但是在40、50年前，這是一般市井小民難以想像的奢望美夢。在台灣這個國際知名的美食天堂裡，伴隨著經濟發展、食品科技也逐步精進，香腸、肉乾或肉鬆這類台灣美味肉品，是如何演進成為家家戶戶的餐桌美食、休閒點心、甚至用來餽贈親友的伴手禮？

Photo Credit: TNL Brand Studio

生鮮肉品曾是讓平民垂涎三尺的奢侈美味

談到道地台灣味的肉乾、肉鬆，不能不提到新東陽這個台灣百大品牌。新東陽創始人麥幸夫1967年在城中市場創業時，正是台灣經濟逐漸起飛的年代。當時台北市人口也同時迅速增加，突破100萬人大關、晉升為「院轄市」等級的成長期，傳統市場內的生意自是日漸繁忙。但是以當時的物價水準來說，新鮮的肉製品仍然是久久才能端上餐桌一次的奢侈品。

回溯當年的統計數據來看，一般毛豬在肉品拍賣市場每台斤約15元的價格，批發到傳統市場之後，自然就是翻倍、每台斤30元起跳的零售價，相較於當時少尉軍官本俸260元、老師和公務員的月薪還不及七字頭的薪資水準，晚餐桌上要能夠有一盤蒜泥白肉，都是一般平民只能在除夕吃年夜飯時引頸期盼的一大驚喜。

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美味的保存方法，蘊藏著老祖先們的智慧累積

此外，當時冰箱、冷凍櫃等低溫冷藏設備仍未普及，一般市面上購買的新鮮肉品難以保存，為了將未食用完的肉品存放，依循著老祖先們所流傳下來的生活智慧，將肉品後製得以延長保存期限，也造就我們現在所品嚐到臘肉、香腸、火腿、肉乾等等。新東陽香腸從原料的豬後腿肉開始，就要先經過仔細的整形、分級之後，才會進行絞碎和醃漬的步驟；另一個重要的原料─天然豬腸衣，也是需要先清洗、冷藏、浸泡之後，才能將醃漬好的肉充填於其中，將鮮美富彈性的肉質與獨特調味完整保留下來。

此外，新東陽的人氣商品豬肉乾，也是將國產CAS檢驗合格的安心豬肉，經過快速凍結、切片，再用獨特配方進行48小時醃漬之後，經過烘乾和高溫烤焙而成，費心的每一個步驟，都是為了傳承台灣最道地傳統的美食記憶。這般好滋味，不僅是看電影、追劇時，休閒育樂必備的零嘴，同時也是餽贈客戶的另一項絕佳選擇。

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自製純豬油的堅持態度，是新東陽肉品色香味俱全的關鍵密碼

然而，這些肉品製作的技藝，已在民間公開地流傳多年，各家廠商的程序也大同小異，那為何新東陽的產品始終能特別讓人感到味美且齒頰留香呢？因為他們十分堅持工序中的一項關鍵原料：豬油。像是新東陽肉鬆堅持使用自製豬油拌炒，不同於一般市面製作的方式，將豬肉置入油鍋內直接加熱的乾式製法，新東陽選擇了比較能夠保留豬油本質和美好風味、以120℃蒸氣恆溫加熱的濕式製法，搭配傳統手作煉製而成淡淡金黃透亮的純豬油，融合堅持品質的擇善態度，才是讓肉品能夠色香味俱全的神奇魔術師。

這樣的堅持不但讓新東陽安然度過食安風暴危機，更讓消費者們可以安心品嚐新東陽所生產製造的各種產品。

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喜氣優雅的設計，讓送禮大方、自用也適宜

除了保留住肉品的美味之外，新東陽也十分積極地在其中注入另一種層面的「台灣味」，也就是台灣最常為外人所稱道的「人情味」。從全省各縣市的門市、國道服務區以及象徵著國際門面形象的桃園國際機場出境商店，步入其中，很難不為精緻設計包裝的各式禮盒而感到心動，同時也能將我們對於親朋好友的關心，藉由健康安心的美味食品來忠實傳達。

另一方面，新東陽也一直秉持著「有華人的地方就有新東陽」的願景，以為顧客生產更安全、衛生食品的初衷，透過先進的自動化生產，嚴謹的作業流程規範和符合各項標準的食品生產檢驗，生產出最高品質的肉品。如此用心，不僅是為了打造出良好商譽，更是讓國人能夠安心提著新東陽所用心生產的美味肉品禮盒，贈送給身處全球各地的每一位友人，因此新東陽才能夠在民國100年，榮獲經濟部國貿局所頒贈的「台灣百大品牌」殊榮，可謂是食品業界的優質模範。無論在國內或國外，想要尋覓真正的台灣好味道，千萬別忘了在這塊寶島上人人知曉的優良食品品牌─新東陽。