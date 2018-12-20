有華人的地方就有新東陽，遊子回憶中的家鄉味

前陣子，「北漂」等異鄉遊子的話題不斷地在媒體與社交網路上引起熱烈討論，不禁令人驚訝於離鄉背井的學生與社會人士，數量竟是如此地龐大。細細觀察，就不難發現到許多的離鄉工作者多是「老外」，也就是所謂的「外食族」。城市裡四處可見的便當店、自助餐和商業套餐餐廳，甚至是三步五尺就有一間的便利商店，裡面的三角飯糰、微波加熱便當，加總起來的數目，也就反應出外食族群的鉅量。

那個加了肉鬆、簡單卻美味無比的稀飯呢？那香味四溢、烤肉必備的香腸呢？那油亮鮮美的臘肉炒青菜呢？其實，要享受一頓令人懷念的家鄉味，或是備著在任何時候都能安心享用的點心，只要走一趟新東陽遍佈各縣市、國道服務站和機場等交通據點的門市，或是在新東陽線上購物網，就能一一滿足你各式各樣的需求。即使是遠離國門、在國外打拼的台灣囝仔，都能便利的帶著懷念的味道返回工作崗位、甚至當成送給國外友人的特色好禮。

Photo Credit：TNL Brand Studio 就算人在異鄉，簡單的一匙肉鬆，也能成為撫慰遊子心靈的家鄉好味道。

家中必備的家常好味道：豬肉鬆

不論是就學階段或是社會新鮮人的時期，許多人都曾有獨身在外租房的生活體驗。在拮据有限的狹小空間裡，一個電鍋、一臺電磁爐，就成為便利的煮食小幫手。洗乾淨約莫半個量杯的米，加水放進電鍋裡蒸煮，一碗淡淡甜味的清粥就能快速完成；趁著將粥稍微放涼的同時，拿出已解凍、真空包裝的滷味，連同從老家寄送上來的自家醃製泡菜，夾個兩三口，最後再拿出最方便的動物性蛋白質與油脂來源——新東陽最受歡迎、色香味俱全的「豬肉鬆」，舀出一湯匙、灑在清粥上；如此小小一桌，就是一頓讓人心滿意足又營養均衡的早餐。

單身生活的餐食本就不易準備，想要有多元的菜色口味，同時考量到存放時間長短所影響的食材新鮮度，那麼真空包裝的滷味，真是忙碌工作之餘的生活好幫手。新東陽除了著名的肉鬆、香腸之外，還有滷蛋、豆乾、百頁豆腐、豬血糕，甚至還有滷雞翅、滷鴨胗，都是能快速備餐上桌的好料理。另外，新東陽的豬肉醬、肉燥和瓜仔肉醬，簡單拉開罐蓋，拌白飯或水煮麵條，也是著名的簡便美味料理方式，單身烹食或是大鍋分享，都非常容易又令人滿足。

Photo Credit：TNL Brand Studio 家人圍桌共餐，一桌豐盛的菜餚，不只讓人飽了胃，更是暖了心。

家人團聚時的代表菜、年菜中不可或缺的美味：香腸

每到傳統佳節，遊子們總是不免懷念起家鄉味，想及早挑選返鄉時的伴手禮，在新東陽的線上購物網就能夠輕鬆入手。不論是拜天公時所需的三牲禮、風味獨特的港式雙拼，或是新年圍爐桌上的玫瑰油雞、明爐燒鴨、烤肋排等燒臘大菜，甚至貴氣珍稀的碳烤烏魚子，除了可以在線上訂購、直送家中之外，還能到部分的實體門市購買，很是方便。而年菜中不可少的菜色：香腸，更是讓大人小孩都期待的美味。

新東陽的黑豬肉香腸外表看似簡單，簡潔包裝下可見到袋內赭紅色的香腸，醒目的白色標籤證明它是一包有「履歷」的、讓人能放心食用的安心肉品，明確記載毛豬飼養的牧場名稱、屠宰分切的工廠名稱和日期，以及加工廠的名字。此外上方還有一串由英文字母與數字組合排列的編號，只要上到履歷明列的網址、輸入履歷號碼，就能看到詳實完整的資料，包括貨號、加工處理程序的相關日期、品管檢驗結果等等，一目了然。這就是新東陽最引以為傲的「產品履歷」與「加工食品流通履歷」，讓年夜飯上的每一位家人不但吃得開心，更能吃得安心。

Photo Credit：TNL Brand Studio 不論是濃香的珍珠奶茶酥，或是古早味的糕餅肉乾，都是好友們聚首暢聊的最佳伴食。

泡茶、小酌話家常，鹹甜辣香都美味

年節假期是長年未見的親朋好友相約聚首的好時機。不論是遠嫁他鄉的女同學或是浮游異鄉的鄰居大哥，很容易在巷弄街角不期而遇，也增加不少臨時約訪的機會，所以家中先行購買一些聚會時的美味零嘴，成了必要的準備工作。

2009年新東陽創立的子品牌「唐點子」，專門產製美味的糕點。道地的鳳梨酥、綠豆糕之外，還有土旺來酥和芒果、金桔、蔓越莓等美味的水果口味糕點，都是三五好友相聚時搭配咖啡或茶水的首選點心。近來頗具話題的熱門產品，就是以台灣特色飲品「珍珠奶茶」為創意，開發出的「珍珠奶茶酥」和「珍珠拿鐵酥」，在蘊含奶茶、咖啡拿鐵滋味的酥餅裡，加入內含整顆珍珠的內餡，品嚐起來饒富趣味。

當然，最是不能缺少的還是人人都愛的新東陽肉乾系列。從薄脆的脆片肉乾、口味多元的豬肉乾、牛肉乾，到口感嚼勁十足的炙燒豬樂條、雪花金錢豬肉乾，都能滿足每一個人的嘴。若是想再跟兄弟好友們小酌一下，滷雞腳、滷雞翅和超熱賣的極品辣香天翅、鴨舌，亦是搭配啤酒的最佳下酒菜。

「民以食為天」這句源自《漢書》的古語，始終符合每一世代對於餐食的渴望。新東陽在創造美味的同時，也要讓所有顧客吃的安心。從市場裡聞名的手工炒肉鬆，到今日具備規模門市、與時俱進的網路購物，都看得見這個台灣品牌的堅持。不論是日常生活，或是佳節時分，「台灣百大品牌」之一的新東陽，是最適合餽贈給世界各地親朋好友的台灣好味道。