一堂關於「送禮送入心，人人皆開心」的人生必修課

從孩提時期起，每個人多少都曾有收到禮物的經驗。生日時的遙控汽車或洋娃娃、過年節慶時的新衣褲或玩具，每每接收到禮品總是充滿著喜悅的心情。長大之後就更加瞭解到，人與人之間相互餽贈禮品，是人類社會生活中不可或缺的交往模式，加上華人本來就是個重視禮數的民族，如何正確地送禮，將自己的表達關懷的心意送達到對方的心坎裡，也成為你我都要瞭解與實踐的必修課程。

Photo Credit：TNL Brand Studio 新東陽於桃園國際機第一航廈設置服務據點，網羅全台各地名店伴手禮，同時滿足旅客需求，更是讓台灣優質品牌邁向國際的展售平台。

送禮送得好，更要送得巧

許多人一想到要送禮，總會習慣性地馬上冒出一個念頭：「該要送什麼東西好呢？」但卻往往忘記應該先行思考一件事：「即將收到這份禮物的人是個怎麼樣的人？」以最簡單的食品為例，最常遭遇的情況像是「能不能吃牛肉？」、「會不會對花生、芝麻等食材過敏？」，甚或是每個人「愛不愛吃辣？」等等在口味上的喜好異同，都是必須事先打聽明瞭的一些細節。能夠「投其所好」，餽贈對方心中「想要」、甚至是「需要」的禮物，這般的送禮就會更具意義。

在台灣，不論是在國道上提供駕駛人休憩的關西、西湖、清水、南投和蘇澳服務區，以及多處的客運站、轉運站，或是搭機遠行的桃園國際機場、台北松山機場和高雄國際機場，在這些交通匯集轉換的地點，都可以看到新東陽的服務據點，讓人能夠方便地採購下一個目的地所要餽贈的禮品。不論是頗受大眾喜愛的精緻鳳梨酥，到純手工製作的肉鬆蛋捲禮盒，或是唰嘴的零嘴小品肉鬆起司捲禮盒，精心包裝設計且注重食安品質的禮盒，相信都能滿足收禮者一家大小的每一張嘴。

Photo Credit：TNL Brand Studio 新東陽門市人員針對顧客的需求來提供禮盒組合服務，再加上巧手包裝，讓您能夠送禮送進心坎裡。

挑選貼心禮，客製化不可少

小時候在學校老師的指導之下，親手繪製卡片、折紙康乃馨來做為母親節禮物，這些禮物也經常是許多媽媽們貼在梳妝台上，久久不願取下的心愛紀念品。情竇初開時，不論是少男或少女，或許也有親手製作禮物給心上人的經驗。自己動手製作、包裝的禮物，總是特別能夠打動人心。餽贈者的用心，比禮品的價格更能表達心意。面對忙碌的工作，無法親自動手製作禮物，又有什麼好的方式來表達心意呢？

市面上現成的禮盒琳琅滿目，但是要送的得體，不外乎就是站在對方立場、應景的禮物，讓對方感受到專屬量身打造的心意。走一趟遍佈於全台各縣市的新東陽門市，有各式食品與禮盒可供挑選，能自由地搭配出最適合送禮對象的組合，讓對方感受滿滿的心意。如果不知如何選擇，也可以直接向門市人員開口詢問，他們能夠依照每一位顧客的預算規模與搭配需求，針對各種組合來提供禮盒設計服務，再加上精心的巧手包裝，讓您送禮送到對方的心坎裡，此外，現在新東陽還有線上購物網站，消費滿額還可享免運宅配（詳情洽新東陽線上購物網），年節提前預訂送禮也是相當方便。

Photo Credit：TNL Brand Studio 買包唰嘴的滷味，犒賞辦公室裡辛勤工作的同仁們，也是一種不錯的激勵管理方式。

犒賞愛自己，也能激勵團隊士氣

送禮，往往不僅是一種對外的人際交流，也可以是種對內的人員激勵。注重團隊合作的現代企業裡，每天朝夕相處、休戚與共的公司同事們，有時候其實比外面的客戶老闆們，更是奠定未來成功的重要夥伴。不論是執行數個月的專案終於順利結案之後，或是談判已久的一大筆訂單終於塵埃落定，都可以趁著這種非重大節慶、卻對同仁們頗具意義的成功時機，採買一些小禮物，不管是分送或是共享，適時地傳達慰勞之意，更能增進團隊成員間的革命情感與向心力。

買幾杯手搖飲料或單品咖啡回辦公室犒賞同仁的路上，也別忘了到新東陽買幾包美味「唰嘴」的滷味。不必受限於夜市裡路旁攤販的營業時間，隨時都能輕鬆挑選的新東陽極品辣香滷味，是品牌大受好評的熱銷產品。滷味搭配20多種中藥及香料調配而成的特製滷包，食材在熬滷前先經嚴謹手續調理，再將食材置入滷汁中，全程精確掌握熬滷的黃金關鍵時段，並會再進行第二製程，以確保完全封存食材鮮度並充分吸收滷汁精華，絕無添加任何防腐劑，讓人人都能吃得安心。

Photo Credit：TNL Brand Studio 精挑細選禮品時，除了注重包裝上的美觀大方之外，仔細檢視食品的成分標籤，也是一項必要重點。

國人送禮注意禁忌，禮尚往來展心意

中國人對於送禮的禮品項目，常有些在「同音字」上的禁忌：給長輩不能送鐘、給夫妻和情人不能送鞋子或梨，多是因為名稱上的諧音而容易引起不吉利的聯想。另外像是不能對健康的親友送藥品、不能隨意對異性朋友送貼身私密用品，也會有些容易引人不悅的疑慮。另一方面，民間普遍有著「好事成雙」的觀念，因此在大喜大賀的人生大事時，都會贈送雙數配對的禮品。

此外，收到禮物之後，也記得要「禮尚往來」。不論送禮者在餽贈時是否心有所期待，收禮者若可謹記曾經收禮一事，再適時地回贈對方禮物，更是顯現出對於這段情誼的重視。「禮多人不怪」已是國人根深蒂固的觀念，一個適切的贈禮，不只成為增進彼此關係的潤滑劑，更代表著一段人際關係的成功建立，如此建立起的良性循環和累積起的人脈關係，必將成為人生旅途上受用不盡的無形資源。趁著節慶將到，送個大方喜氣的好禮，見見面、敘敘舊吧！