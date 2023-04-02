【知性散文特快車】導言：散文不是要「抒發作者性情」嗎，知什麼性啊？

Hi，我是「知性散文特快車」的專欄作者修慧。接下來六個月，我將每個月在《關鍵評論網》刊登一篇文章，向大家「安麗」讓我深深著迷的一種文學類型——知性散文。

在文學研究界，不一定所有人都熟悉「知性散文」這個詞，甚至連「散文」的定義都充滿爭議，所以在專欄開始前，容我先講個古，談談我心目中的知性散文是什麼，為什麼這次會介紹很多「看起來不像散文」的作品，我也將談談，用「散文」的角度來看這些作品有什麼意義？

100個人有101種說法，怎麼定義散文？

散文的定義，一直以來眾說紛紜，100個人有101種說法。這裡我想借用生物家林奈的「二名法」，試著用「散文屬於什麼」和「散文長什麼樣」來回答這個要命的問題，試著找出一些端倪。

在「散文屬於什麼」的方面，可以談談散文的祖先是誰。接受傳統中國文學教育的人都會知道，現代散文承襲中國「晚明小品」的傳統。

白話文運動時期，許多文學家每天都在焦慮「中國要亡了」，覺得西方的東西什麼都好，文學也應該學學西方，於是引進了西方的Essay。他們意外發現，Essay跟「晚明小品」有點像，都強調「獨抒性靈」（抒發作者性情），當時許多人想，如果我們寫散文，就能既學到外國的思想，又能保存既有文化，於是開始大寫特寫。當時寫的這些「小品散文」就成為現代散文的前身。

知道散文屬於哪類、祖先是誰後，我們可以來看看「散文長什麼樣」。在「發明」散文時，文學家只知道，散文最好像晚明小品、像Essay一樣「抒發作者性情」，但怎麼抒發、抒發什麼，每個人都有不同的答案。

有人認為要「著眼日常小事」才能符合「晚明小品」的特質；有人認為散文要有「澀味」；有人說散文「不可以過度雕刻」；胡適大大則說，小品散文得要「用平淡的話語，包藏著深刻的意味」；散文大家周作人則說散文最好「以自我為中心，以閒適為格調」。

如果以上這些敘述看起來很像天書，不要擔心那不是你的問題，因為「散文該長什麼樣」正是散文定義的真正難處，可能連現代的學者都很難搞懂這些特質到底意指什麼。

過去對散文的定義已經很不明確，而當我們放眼當下，當代台灣人對散文的想像，又隨著大考命題作文、國文課本、文學獎，甚至社群媒體貼文的內容而不斷改變。

最終，多數的散文研究者，只能以散文「不是什麼」來定義散文「是什麼」。1950年代出生、台灣重要的散文研究者鄭明娳就提到：「現代散文經常處於一種殘留的文類。也就是，把小說、詩、戲劇等各種已具備完整要件的文類剔除之後，餘下來的文學作品便總稱散文。」

雖然研究者只能以「不是」來定義「是」，但鄭明娳也說，正因為散文是一種「XXX之外」的文類，所以散文非常開闊，有機會乘載各種的思想與情感。

我想，邊界模糊雖然是散文令人頭痛之處，但邊界模糊所帶來的開闊視野，也正是散文的迷人之處。因此，在這系列專欄中，我也想用最寬泛的角度定義散文，只要符合以下三個條件，我就有可能收錄它（這應該也是大多數文學研究者都沒有異議的基本條件）：

非虛構書寫。 形式上不是詩、不是戲劇，也不是小說的那些散行文字。 好看。也就是說，作者透過技巧、修辭等，將單純的「文字」提升為「文學」。

因此，「知性散文特快車」專欄介紹的內容，可能包含一般被歸類在哲學書、報導文學的作品，甚至也可能擷取具有美感的臉書貼文、演講文稿，但只要這些文章夠美、非虛構，且有著知性上的意義，這次的專欄就不會放過他們！

散文不是要抒情嗎，知性是三小？

處理完要命的（我心目中的）散文定義，接下來談談「知性」。

剛剛說過，五四運動時期，文學家非常焦慮，發現了長得很像「晚明小品」的西方Essay後像抓到救命稻草，於是開始試著寫「獨抒性靈」的小品散文。

而「獨抒性靈」翻成白話文，大概就是「抒發作者性情」的意思。而要「反映作者個人性格」最簡便、最容易方法，就是記述私我的事情、抒發個人情感。

因此，有些人認為「正統的散文」必須「抒情」，也因此，國高中課本中的現當代散文，大多數都是抒情散文（例如朱志清與他撿橘子的爸爸），大考作文班也都會教你寫爸爸寫媽媽，必要的時候還得死奶奶死爺爺。

對我來說，抒情確實是散文中很重要的重要的「流派」，但並不是唯一。「抒發個人情感」也只是新手在「學寫散文」的過程中，最容易的方法而已。

在這個人人識字且充滿資訊的時代，我們有那麼多知識、理論與哲學的資源，有那麼多機會思考，「反映作者性格」的內容，肯定不只有私我的情感抒發，也包括研究理論或哲學的個人收穫。

三年前，我進入文學研究所就後，就發現散文有一種別於抒情的樣態，這些作品往往能讓我更了解他人思考的方式、處世的態度，帶給我的收穫不亞於抒情散文。

目前，我歸納出來，能激發我思考的知性散文，大約不脫以下這三類。這次的專欄，也將以有這三種特色的散文為主：

有哲學，例如美國思想家蘇珊・桑塔格《疾病的隱喻》對癌症的文化進行評論。

有知識，例如吳明益《浮光》談到攝影史。

有理論，例如柯裕棻《青春無法歸類》提到衣裝與女性主義的關係。

我知道，裡面有些書大家可能更常在社會學、哲學、文化研究遇到它們，但在閱讀時我發現，這些書除了給我知識，同樣能帶來文字的美，因此，它們可能既屬於別的學科，也屬於文學。

這次的專欄，我們將有機會透過文學的視角來看看這些「看起來不像散文」作品，一起探討知識、理論或哲學，如何與文學的美感結合。

「知性散文特快車」會開去哪？

在這系列的知性散文之旅中，我將帶大家遊歷六個主題，分別是「城市」、「自然」、「攝影」、「疾病」、「社運」、「論文學／論藝術」。

每個主題，都將介紹至少一篇華文散文，與一篇外文散文。例如在「城市」主題中，我們或許會介紹小說家黃麗群眼中的日本金澤，同時分析美國散文作者蘿倫．艾爾金（Lauren Elkin）的《漫遊女子》，一起討論她們如何將國際大城的歷史與自己居住、旅遊的經驗結合。

經過六個月的推坑，未來，希望讀過這系列專欄的人，也都跟我一樣，了解知性散文魅力，理解散文雖然定義模糊，但也因此充滿可能性，而在廣闊的散文世界裡，有一種別於抒情的樣態，同樣令人流連忘返。

參考資料

鄭明娳：《現代散文》（台北市：三民，2009）

國立東華大學華文文學系碩士班，吳明益「散文創作」課程

國立東華大學華文文學系碩士班，黃宗潔「現代華文散文」課程

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航