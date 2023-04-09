【知性散文特快車】「城市漫遊」非男性限定，漫遊女子黃麗群給金澤的情書

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直到今日，一名女性要成為漫遊者，仍然有點困難。在父權體制下，女性往往是被品頭論足的角色，是個「被觀察者」，不像19世紀的男性作家能當「觀察者」。這個狀況在區分陰性、陽性的法文中最明顯，最初在法文詞典中，只有陽性的「Flâneur」（漫遊者）一詞，沒有陰性的「Flâneuse」（漫遊女性）。
「知性散文特快車」第一站，想帶大家遊覽的是「城市漫遊」這個主題。
城市文學的重要概念：觀察城市景觀的「男性」漫遊者
「漫遊者」是都市文學／城市文學中非常重要的概念。19世紀，現代城市興起後，城市出現了方便路人行走的基礎建設（例如人行道），以及可以讓人「待在街上」休息的咖啡店。
這時，許多文學家、藝術家開始當個城市「漫遊者」，他們在街上閒晃或待在咖啡店裡，觀察街上形形色色的人，觀察櫥窗商品等令人目不暇給的多元景觀。19世紀重要詩人波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire）就是著名的漫遊者。文化評論家班雅明（Walter Benjamin）便在研究波特萊爾及其作品時，提出了「漫遊者」的概念。
值得一提的是，「漫遊者」一詞最初是「男性限定」，19世紀，中產階級女性不能獨自上街拋頭露面，就算能出門，也會有侍從或女性長輩陪著，根本沒辦法自由的「閒晃」。19世紀後期，百貨公司興起，為了賣東西給女人，資本家開始鼓吹女性上街購物。後來，隨著一次大戰、女性投入職場，「女性上街」如今已成為非常普遍的事情。
然而，直到今日，一名女性要成為漫遊者，仍然有點困難。在父權體制下，女性往往是被品頭論足的角色，是個「被觀察者」，不像19世紀的男性作家能當「觀察者」。這個狀況在區分陰性、陽性的法文中最明顯，最初在法文詞典中，只有陽性的「Flâneur」（漫遊者）一詞，沒有陰性的「Flâneuse」（漫遊女性）。
蘿倫・艾爾金《漫遊女子》：讓城市和女性漫遊者成為彼此的隱喻
這樣的狀況，正是美國作家蘿倫・艾爾金（Lauren Elkin）撰寫《漫遊女子》的初衷。這本散文集2011年在美國出版，書中，艾爾金書寫了自己居住過的幾個國際大城，包括紐約、巴黎、東京、威尼斯等，熱愛在城市行走的她，在散文集中記錄下自己以女性之身「漫遊」的經歷，同時也細數歷史上，跟她走過同樣城市的女性漫遊者。
例如我們這次要介紹的作品〈巴黎．在咖啡館．他們〉，艾爾金就在這篇散文中，提到巴黎是個適合上演「痛之美學」故事的地點，並在散文中，介紹了曾經居住巴黎的女作家珍．瑞絲（Jean Rhys）。
專題下則文章：
【知性散文特快車】導言：散文不是要「抒發作者性情」嗎，知什麼性啊？
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