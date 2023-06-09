【知性散文特快車】吳明益寫「攝影」也好看的秘密，以及傑夫代爾的「刺點敘事」

在知性散文的領域中，有個常見的類型，那就是討論其他的藝術形式。而在眾多藝術形式間，作家們似乎特別偏愛「攝影」。包括英國文學家約翰・伯格（John Berger）、美國文化評論家蘇珊・桑塔格（Susan Sontag）都曾寫過攝影相關的散文。

這次要介紹的兩本書也關於攝影，第一本是吳明益的攝影散文集《浮光》，第二則是英國藝評家傑夫・代爾（Geoff Dyer）的《持續進行的瞬間》。

提到吳明益的《浮光》，一定得聊聊這本書的章節編排。《浮光》分成六個章節，每一章節都探討一個與攝影有關的議題，例如第一章探討攝影與「自然」的關係、第二章談論攝影與「死亡」。

特別的是，每個章節又另外分成兩個小節，分別以攝影的專有名詞「正片」和「負片」為名。每一章的「正片」都透過攝影史、攝影知識討論該章節的主題；每一章的「負面」，則是以作者的「個人攝影經驗」出發，探討同樣的主題。

吳明益以「正片」代表外在世界，「負片」代表個人經驗，也正好符合這兩個攝影術語的意義：前者是攝影的成品，面向閱聽眾；負片則是攝影過程的節點，往往只有攝影師自己能看見。

〈光與相機所捕捉的〉：動物與自然都有「不被捕捉」的權利

這次要介紹的散文，是《浮光》第一章的〈光與相機所捕捉的——正片〉。這篇散文探討攝影與自然的關係。文章提到，攝影與自然的第一種關係，多半發生在19世紀相機剛問世時，當時，攝影師總試圖捕捉「人眼所見的自然」，直到人類發明出能「捕捉瞬間畫面」的「溼火綿膠法」，人類終於能拍下「貼近人眼『自然所見』的影像」。

攝影與自然的第二種關係，則幾乎與第一種相反。相機更加發達後，人類開始利用相機捕捉「肉眼無法看見的細節」。例如超清晰的月球攝影，又例如把動物奔跑的連續景象變成好幾禎「定格畫面」的「時序攝影」，這些「背離人眼所見」的照片滿足了人類的求知慾。