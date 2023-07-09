【知性散文特快車】《我愛過的那個時代》川本三郎的自白，與《傘裡傘外》的社運書寫

我們想讓你知道的是
一般人想到愛，可能會聯想到熱情、美好等形容詞。但川本強調，真正的愛是「不懷抱幻想」：知道所愛的事物有不好的一面，但仍然願意去愛，那才是真正的愛。正如川本三郎知道，全共鬥運動終究走向極端、宣告失敗，但在他矛盾的心情中仍有這樣的一道聲音，想肯定那超越理念之上的理念。
7月的知性散文特快車，我想介紹與「社會運動」有關的散文。這次要介紹的兩篇作品，分別是日本知名影評人川本三郎的〈看了《沒有陽光》那天〉，以及介紹香港90後社運參與者的〈美麗新世界〉。
《我愛過的那個時代》1960年代記者的自白
川本三郎1944年生，是日本知名的影評家、翻譯。〈看了《沒有陽光》那天〉收錄在他的散文集《我愛過的那個時代》，整本書描繪川本在1960年代涉入社會運動的經驗。1960年代，日本各大學的學生團體發起「全學共鬥會議」運動（簡稱「全共鬥」），主張包含自我懷疑、大學解體等。當時，川本在《週刊朝日》和《朝日雜誌》工作，以記者的身分關注社運的發展。
《我愛過的那個時代》分兩個部分，以《A面》和《B面》命名。A面寫川本擔任記者期間遇過的人事物，社會運動也是其中重要的支線，這次要介紹的文章就收錄在《A面》。但要理解這篇文章，必須搭配《B面》的內容，B面寫的是川本三郎人生中最陰暗的一面——涉入社會運動而被捕。
日本的全共鬥運動約在1968年展開，但1970年後，武裝革命路線抬頭，部分成員採用暴力攻擊、劫機等方式宣揚理念。民眾對這場運動的觀感也越來越差。當時，川本意外結識一名社運參與者K，川本斷斷續續地與他保持聯絡，每次見面也都提供採訪費。最後，K在1971年8月衝進日本自衛隊位於東京的「朝霞軍營」，殺害一名自衛隊成員，以此宣揚他的理念。而川本在事前事後，都抱著「能採訪到獨家新聞」的期待採訪K，甚至將K從自衛隊成員手上搶過來的臂章，當作「獨家新聞的證據」，帶回去保存。
最後，K被通緝。但當警方想從川本口中探查K的下落，他卻堅持新聞倫理，為了保護受訪者而拒絕配合。另外，報社高層不願意讓他發布這篇報導，川本於是將原本要當作「獨家證據」的臂章燒掉。然而，K被捕後，卻指稱川本三郎是他的同夥，川本多次提供採訪費，並在事發後載他到安全的地方受訪等行為，確實也很接近「協助犯罪」。
最後，川本三郎因為燒掉臂章而犯下「煙滅證據罪」，被判處10個月的徒刑。當時，日本民眾對武裝革命以及社會運動非常反感，整個運動幾乎宣告失敗，而川本的事件也讓大眾對媒體的信任降到低點。
細緻的辯證讓讀者對既有概念產生新的思考
回到〈看了《沒有陽光》那天〉，這篇散文之所以吸引人，在於川本三郎誠實的呈現了他面對1960年代的矛盾心情：
有很長一段時間，我拼命地想忘記「那個時代」，因為發生了太多負面的事，所以不願意去回想，而且大家都認定那是一場噩夢。
許多示威遊行、暴力內鬥、政治挫折、死亡⋯⋯而且那個世代的人不論是誰，對於聯合赤軍事件，可能到現在都還不知道該如何面對才好。
⋯⋯
專題下則文章：
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