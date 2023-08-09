【知性散文特快車】桑塔格《疾病的隱喻》批判用癌症隱喻邪惡，只是將複雜事情簡單化

我們想讓你知道的是
桑塔格提醒我們，人們之所以使用隱喻，往往是想更清楚的了解事件的本質或內容。然而，當每個人都隨便地用癌症來隱喻自己認為的邪惡時，這個隱喻不僅無法幫助我們了解事情的本質，反而促使我們把事情簡化，同時合理化自己的想法，人們也可能因此更沒有動力去了解事件的細節或差異。
這次「知性散文特快車」，要帶大家認識有關「疾病」的散文。這次介紹的兩篇作品，分別是美國思想家蘇珊・桑塔格（Susan Sontag）的《疾病的隱喻》，和台灣作家阿布的《萬物皆有縫隙》其中一篇〈幻覺的行列〉。
《疾病的隱喻》：拿癌症來隱喻邪惡，只是將複雜的事情簡化
第一篇作品，來自美國知名思想家、文化評論者蘇珊・桑塔格。桑塔格生於1933年，以文學評論論文《反詮釋》、攝影理論《論攝影》等聞名。1975年，桑塔格被診斷出乳癌，1998年，更被診斷出子宮癌。2004年，她因血癌病逝，享年71歲。
《疾病的隱喻》就是桑塔格罹患乳癌後，從罹癌經驗衍生而來、對於疾病的思考。全書分為兩大部，第一部是〈疾病的隱喻〉，寫於1978年，談的是人們對癌症、肺結核的想像和隱喻；第二部名為〈愛滋病及其隱喻〉，寫於1989年，談人們對愛滋病的想像。每一部散文，又以數字被區分為更小的章節。
而這次要介紹的是就是第一部的第九章。在這一章，桑塔格細緻地分析了從古至今最常見的一種疾病隱喻：把政治、社會的混亂，比喻為疾病。
她將這類隱喻，分為「傳統」及「現代」兩種。她認為，在傳統狀況中，疾病被用來抨擊社會失衡、失序，而這類傳統隱喻，往往帶有一種「崇尚均衡」的古典價值。
例如15世紀的義大利政治學家馬基維利（Niccolò Machiavelli）就曾說，治國就像治療肺病一樣，治國者必須深謀遠慮、有先見之明，否則國家可能「回天乏術」。而英國哲學家莎夫茨伯里（Lord Shaftesbury）1708年也曾強調，治國要容忍一定程度的狂熱、迷信，讓人們的騷動能有「發洩」的機會；假如過度壓抑人民，小騷動可能會變成大災禍。
桑塔格表示，無論是馬基維利或莎夫茨伯里，重點都在於維持政治、社會的「均衡」，不可以太壓抑人民，但也不能太放縱。桑塔格也指出，在這個時期，政治家大多認為，只要掌控得當，社會的病（政治的混亂）最終一定能被控制。
專題下則文章：
【知性散文特快車】《我愛過的那個時代》川本三郎的自白，與《傘裡傘外》的社運書寫
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