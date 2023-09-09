【知性散文特快車】張惠菁的讀書札記，教你怎麼「從閱讀開始發展思想」

我們想讓你知道的是
在「知性散文特快車」共6文章中，我們談過無數技巧，包括「剪裁」、「敘事中隱含批判」，但是剪裁前得先有素材、隱含批判前得先有批判，該怎麼擁有主見、提出個人判斷，似乎是個難以教會的技巧。但張惠菁誠實、坦然的閱讀札記，展示了「從閱讀開始發展思想」的過程。
這次要介紹的知性散文，主題是「論文學」，外文書介紹的是《使女的故事》原著作者瑪格麗特・愛特伍（Margret Atwood）的演講稿集《與死者協商》（Negotiating with the Dead）；華文書則會介紹張惠菁的讀書札記〈對這個世界，愛與傳遞的區塊鏈〉。
「論文學」散文的豐富資料庫：歐美大學作家講座
愛特伍生於1939年，寫作的範圍包括新詩、小說，最有名的體裁是長篇小說，知名作品包括《使女的故事》、《劍羚與秧雞》等，愛特伍也在2000年和2019年，憑藉《盲眼刺客》和《證詞》，兩度榮獲英語文學界僅次於諾貝爾文學獎的最高榮譽「布克獎」。
愛特伍的《與死者協商》源自2000年劍橋大學主辦的燕卜蓀講座。歐美大學一直都有邀請知名文學家進行系列講座的傳統，由文學家分享自己的生涯故事、文學觀等。
講座結束後，往往會出版「講稿集」，有的講稿集甚至成為作家最知名的作品，例如義大利作家伊塔羅・卡爾維諾（Italo Calvino）的《給下一輪太平盛世的備忘錄》（Six Memos for the Next Millennium）就是哈佛大學諾頓講座的講稿集。若想要多讀「論文學」類的知性散文，「作家講座講稿集」絕對是非常豐富的資料庫。
想成為作家？你最好直接開始寫
在《與死者協商》中，愛特伍以「寫作」為核心談到各式議題，比較接地氣的包括「作家生涯」、「作家的政治責任」等，比較形而上的主題則包含「為何寫作」、「為誰而寫」等。
這次要介紹的散文是《與死者協商》的第1章〈定位：你以為你是誰——「作家」是什麼，我又是如何成為作家？〉。在這一章，愛特伍完整描述自己如何成為作家；此外，他透過作家「不是」什麼，來釐清大眾對於作家的誤解。
對於有志於寫作的人來說，最想知道的，就是「如何成為作家」。愛特伍就在書中，引述日本作家安部公房《沙丘之女》中主角「仁木」的故事，告訴後輩，該如何面對「想當作家」的職業憧憬：
書寫——寫下字句——這活動本身相當平常，⋯⋯，寫作沒什麼神秘的。任何一個識字的人都可以手拿適當工具，在某一平面上製造出痕跡。然而，身為作家則似乎是一種受社會承認的角色，具備某種份量或令人印象深刻的意義——在作家一詞中，我們聽到了非比尋常的「大寫」意味。仁木想當作家是因為想要那個地位，想要在社會上出人頭地。但真正好的開始，是直接從事這活動——拿筆在空白紙張上塗出什麼——而沒有事先體認到那個社會承認的角色。
知性散文的標配：敘事中隱含批判
專題下則文章：
【知性散文特快車】桑塔格《疾病的隱喻》批判用癌症隱喻邪惡，只是將複雜事情簡單化
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