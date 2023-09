【知性散文特快車】張惠菁的讀書札記，教你怎麼「從閱讀開始發展思想」

這次要介紹的知性散文,主題是「論文學」,外文書介紹的是《使女的故事》原著作者瑪格麗特・愛特伍(Margret Atwood)的演講稿集《與死者協商》(Negotiating with the Dead);華文書則會介紹張惠菁的讀書札記〈對這個世界,愛與傳遞的區塊鏈〉。

「論文學」散文的豐富資料庫:歐美大學作家講座

愛特伍生於1939年,寫作的範圍包括新詩、小說,最有名的體裁是長篇小說,知名作品包括《使女的故事》、《劍羚與秧雞》等,愛特伍也在2000年和2019年,憑藉《盲眼刺客》和《證詞》,兩度榮獲英語文學界僅次於諾貝爾文學獎的最高榮譽「布克獎」。

愛特伍的《與死者協商》源自2000年劍橋大學主辦的燕卜蓀講座。歐美大學一直都有邀請知名文學家進行系列講座的傳統,由文學家分享自己的生涯故事、文學觀等。

講座結束後,往往會出版「講稿集」,有的講稿集甚至成為作家最知名的作品,例如義大利作家伊塔羅・卡爾維諾(Italo Calvino)的《給下一輪太平盛世的備忘錄》(Six Memos for the Next Millennium)就是哈佛大學諾頓講座的講稿集。若想要多讀「論文學」類的知性散文,「作家講座講稿集」絕對是非常豐富的資料庫。

想成為作家?你最好直接開始寫

在《與死者協商》中,愛特伍以「寫作」為核心談到各式議題,比較接地氣的包括「作家生涯」、「作家的政治責任」等,比較形而上的主題則包含「為何寫作」、「為誰而寫」等。

這次要介紹的散文是《與死者協商》的第1章〈定位:你以為你是誰——「作家」是什麼,我又是如何成為作家?〉。在這一章,愛特伍完整描述自己如何成為作家;此外,他透過作家「不是」什麼,來釐清大眾對於作家的誤解。

對於有志於寫作的人來說,最想知道的,就是「如何成為作家」。愛特伍就在書中,引述日本作家安部公房《沙丘之女》中主角「仁木」的故事,告訴後輩,該如何面對「想當作家」的職業憧憬:

書寫——寫下字句——這活動本身相當平常,⋯⋯,寫作沒什麼神秘的。任何一個識字的人都可以手拿適當工具,在某一平面上製造出痕跡。然而,身為作家則似乎是一種受社會承認的角色,具備某種份量或令人印象深刻的意義——在作家一詞中,我們聽到了非比尋常的「大寫」意味。仁木想當作家是因為想要那個地位,想要在社會上出人頭地。但真正好的開始,是直接從事這活動——拿筆在空白紙張上塗出什麼——而沒有事先體認到那個社會承認的角色。

知性散文的標配:敘事中隱含批判