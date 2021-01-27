【餐豐露宿】冬日秘境探險，卻不確定能否抵達終點？——尋訪泰崗野溪溫泉



近期幾波寒流、冷氣團相繼報到，想要泡溫泉又不想到觀光勝地人擠人，還有什麼去處？所幸台灣的山脈層巒疊嶂、溪谷眾多，許多自然的地熱泉源正等待旅人發現，而這也是冬季戶外運動不能不提的——野溪溫泉。

主持人Windy跟著《赤子之心闖天下》的作者劉士銘，一同踩踏崎嶇山路、陡峭岩壁，尋訪溪谷深處的泰崗野溪溫泉。劉士銘不只是一名旅遊作家，同時也是三鐵達人與戶外挑戰好手，探訪野溪溫泉的過程中，他也分享許多親身故事，以及如何在動與靜之間學會時而衝刺、時而放鬆，找到平靜與平衡。

本集在寒流過境後的一日暖冬拍攝，Windy和劉士銘要前往不確定能不能到達終點的泰崗野溪溫泉，走過泥濘山路、嚴峻峭壁，歷經攀繩、涉水，他們面臨了哪些千鈞一髮？究竟他們能不能順利抵達終點，享受野溪泡湯？冒險的答案，總要啟程了才知道。