低負擔吃法：從台灣人氣「薄鹽醬油」看食品業者如何跟上飲食新潮流

將眼前的食物吃下肚前,你是否會仔細檢查食品包裝上標示的成分?

根據東方線上消費者研究集團的《2019台灣飲食行為調查》顯示,近5年來台灣消費者對飲食健康的重視大幅提升,有將近7成的消費者在購買食品前,會先查看產品標示及相關保證,除了看熱量,還會特別關注營養素的分配。

值得注意的是,調查指出「認為健康飲食容易取得」的民眾僅41%,顯見消費者的健康飲食需求仍未被滿足。為了因應日漸廣泛的健康飲食趨勢,食品業者有哪些變革,帶動2020飲食新潮流?

2020健康飲食新潮流:從「好吃就好」到「吃得健康」

近年來,講究清淡的飲食方式,成為新興飲食潮流。而健康飲食意識之所以抬頭,無非是因為飲食習慣與許多慢性疾病息息相關,尤其台灣普遍的高鹽飲食習慣,對人體造成的隱憂不可忽視,也是營養師、專家們時常提出的飲食問題。

Photo Credit: 龜甲萬 隨著健康飲食趨勢漸長,民眾也開始養成減糖、減鹽的飲食習慣。

財團法人食品工業發展研究所提出的《2019年調味品產業分析報告》中點出,由於對食品安全及健康生活的重視,國內消費者選擇調味品的考量,從飲食偏好轉為注重原料成份、添加物多寡等健康取向,促使調味品製造商相繼推出減糖、減鹽、 零添加產品。

報告也顯示,醬油產值位居國內食品業第二位,對於國人飲食健康影響舉足輕重。為了滿足消費者的味蕾,並兼顧身體健康,多家醬油大廠紛紛推出低鈉薄鹽醬油,以順應飲食新潮流。

Photo Credit: 財團法人食品工業發展研究所

減鹽不減美味的秘訣:以「甘味」補「鹹味」

如何在減少鹽分的情況下製造出相同美味的醬油?醬油領導品牌龜甲萬利用「二次釀造」工法,為薄鹽醬油增添鹹味以外的「甘味」與香氣,增強風味的厚度。另外,龜甲萬全系列產品皆不使用「鉀鹽」(鉀鹽須由腎臟排除)取代「鈉鹽」的做法,而是直接以「降低鈉含量」的製作方式,讓所有食用者能吃得安心、無負擔。

除了保有甘醇美味,龜甲萬更運用自家食品技術,製造出含鹽量較一般醬油減少3至4成的低鈉產品。根據CNS國家標準(National Standards of the Republic of China)對於醬油的規範,薄鹽醬油鈉含量需低於12g/100mL,而龜甲萬以更嚴格的標準,生產含鹽量僅10g/100mL的薄鹽醬油。

如此一來,不僅確保消費者飲食健康,更保有龜甲萬百年來的經典「醍醐味」,適合在意飲食鹽分攝取的消費者。

Photo Credit: 龜甲萬 龜甲萬薄鹽醬油採「二次釀造」工法,即使鹽分減少,風味仍然甘甜醇厚。

為提供擁有少鹽飲食習慣消費者更多元的選擇,龜甲萬推出減鹽系列產品,如薄鹽醬油、甘醇薄鹽醬油等,滿足注重飲食健康的消費者。

一表看懂:市售薄鹽醬油產品鈉含量

不少煮婦、煮夫習慣以醬油代替鹽入菜調味,挑選低鹽分的產品正是健康飲食養成的關鍵。由下方主流市售薄鹽醬油鈉含量比較表可見,龜甲萬薄鹽醬油系列在市面上主流醬油品牌中,屬同品項鈉含量相對較低,為擁有低負擔飲食習慣消費者的不二選擇。

Photo Credit: TNL Brand Studio

積累300多年釀造工藝智慧的醬油品牌龜甲萬,旗下產品皆深受消費者肯定,尤其薄鹽醬油系列更屬於市售競品中的領導性產品。

醬油領導品牌的名號並非空穴來風,根據尼爾森市場研究公司2007-2019年銷售資料統計(資料來源:Nielsen 2019),龜甲萬薄鹽醬油系列產品在同類型競品之間,連續十年蟬聯銷售量首位的寶座,在台灣醬油的紅海市場中獨佔鰲頭;2019年度更突破既往,銷量高達約200萬瓶。從優異的銷售成績中,可以看見消費者對品牌的信任與喜愛。

承載著這份信任,儘管走過300多年品牌歷史,龜甲萬仍持續跟著消費者一起追求最健康美味的飲食體驗。未來也將以含鹽量更低的產品為目標,透過食品科技與技術結合,與所有懂吃、並且吃得健康的消費者,一同開啟健康飲食新生活。