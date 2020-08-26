《臺北臺中米其林指南 2020》：世紀美食專家再次攜手醬油職人，為台灣美食界撒上星光

2018年，餐飲界紅色聖經《米其林指南》登陸台灣，為台北美食界撒上星光，近期米其林也公布了2020年的摘星名單。不過鮮為人知的是，除了餐廳，每年米其林還會指定調味料的合作商。

1900年《米其林指南》誕生，至今已超過一個世紀。而在2018年，《米其林指南》終於登陸台灣，為台北評選出20間的星級餐廳。一旦榜上有名，這些餐廳將瞬間得到榮譽，為此世界各地的餐廳主廚們皆會為了「摘星」而使出渾身解術。

究竟這本由輪胎製造公司推出的旅遊指南有什麼樣的魅力？

Photo Credit：Unsplash 《米其林指南》是法國知名輪胎製造商米其林公司所出版的美食及旅遊指南書籍。

《米其林指南》：餐飲界的紅色聖經

《米其林指南》有個即使傳唱多年，仍富有新意的創刊故事：在20世紀初，大部分民眾買不起車子，更不用說買輪胎，所以輪胎銷量並不佳。

為了打響自家產品知名度，米其林輪胎創始人愛德華・米其林 （Édouard Michelin） 和安德烈・米其林 （André Michelin）兩兄弟 ，決定自製美食旅遊指南，刺激富人買車的欲望，藉機促進輪胎銷售。就這樣，《米其林指南》在1931年採用「星級制度」後，開始受到世界各地忠實讀者回應、評論指南內容，成為家喻戶曉的美食聖經。

《米其林指南》的星評機制，以5種公開標準評鑑菜色水準：盤中食材、烹飪技巧、口味的融合、菜餚所展示的創意以及用餐體驗的一致性。

而這本美食聖經之所以如此可靠且具有公信力，在於其對餐廳的評鑑嚴謹度，以及摘星餐廳的餐點品質、水準之高；許多餐廳甚至在摘星前，就已經是在地數一數二的用餐場所。

Photo Credit：Shutterstock 米其林星評制度是1930年代首創的評分模式，也奠定《米其林指南》日後的成功。

為了確保評鑑準確度，米其林派出的評鑑者們多半有超過十年的餐飲經驗，他們會以匿名方式至餐廳用餐，並採取三不原則：「不事先預告、用餐過程不筆記，不會有特定行為」，幾乎無模式可循。為了確保餐廳持續提供品質穩定的餐點，不同評鑑員會多次到訪同間餐廳，才給出評論與星等；代表最終評鑑結果是所有評鑑員的集體共識，而非單一觀點。

若《米其林指南》只是單純地發表餐點評論，相信它不會有今日的權威性，是它嚴格且絕對中立的星評機制，奠定其後續的成功與發展。

摘星美食背後，功不可沒的醍醐味

在確定星等與評論後，當天會公布當年摘星餐廳名，並接著舉辦一年一度的「摘星晚宴」，為獲選的米其林星級餐廳團隊祝賀。臺北米其林晚宴也不例外，邀請來自亞洲不同地區的摘星主廚，以道道佳餚展現台灣多元美食特色。

不過鮮為人知的是，為了確保晚宴餐點的星級水準，每年米其林也會使用同樣講究高品質的調味料、肉品、飲品作為晚宴指定合作商。

而能為台北晚宴上的亞洲料理化龍點睛、提升味覺層次的，就不得不提醬油這項調味料了。

Photo Credit：龜甲萬 2020年米其林再度與龜甲萬成為合作夥伴。

米其林晚宴上使用的醬油，是擁有300多年悠久歷史的醬油品牌——龜甲萬。在2019、2020年，龜甲萬連續2年成為米其林首選優質醬油合作夥伴，其中在2019年的晚宴上，龜甲萬更被列為唯一指定使用醬油品牌入菜。

龜甲萬連續獲得米其林指定合作的關鍵，在於它對品質的追求以及嚴謹的製造態度。在300多年的醬油釀造史中，龜甲萬始終以代代相傳的釀造工法釀造醬油，並利用現代科技輔佐，確保每一次釀造皆能維持同樣的高標準品質。

如同米其林指南在每個國家均以一致的選評選標準評鑑餐廳，龜甲萬對於品質的堅持與把關，讓它在台灣、日本、美國市場搶下市佔率第一的寶座，成為國際性的醬油領導品牌。

時至今日，世界各國的消費者皆能品嘗最道地的日式釀造醬油，顯見日本職人專業精神深植於龜甲萬品牌核心。

當世紀美食專家遇上醬油職人

2019年台北米其林晚宴的「藝術」主題，把大廚們比喻為在餐盤上揮灑創意的藝術家，在每道富有巧思的「藝術珍饌」中，調味料則是為作品賦予靈魂的顏料。

而在米其林與龜甲萬連續兩年的合作中，龜甲萬醬油可說是撐起一道道美味料理的推手，藉由傳承不變的醍醐味，為米其林晚宴佳餚畫龍點睛，並將食材本身美味提升至全新層次，有如亞洲美食專家與醬油職人合力為台灣獻上的精彩創作。

其實在合作之前，這兩大飲食巨頭早已為全球飲食圈發展貢獻不少心力。

《米其林指南》以飲食文化為主題，透過帶動「旅行」風潮的指南初衷，推動不同國家的美食文化交流。而擁有多國海外市場經驗的龜甲萬，長年針對全球不同地區的飲食習慣，研發適合當地的「安心醍醐味」，持續以醬油為核心，推動世界飲食文化的繼承和發展。這些堅持與努力，也讓龜甲萬醬油站上國際高度，風靡超過百國。

Photo Credit：龜甲萬 龜甲萬盃料理比賽活動照片。

除了推動飲食文化交流，龜甲萬也為台灣美食界盡心盡力，連續15年舉辦「龜甲萬盃料理比賽」，提供年輕學子及廚師們發揮的舞台。此舉不僅提供國內餐廚界人員彼此交流觀摩的平台，也有助於台灣美食界孕育未來的米其林星級主廚。

除了料理比賽，龜甲萬亦舉辦免費的料理教室，讓一般民眾享受製作美食的樂趣。近年來龜甲萬更向下紮根，推出親子食育營活動，希望將飲食教育落實於下一代。

米其林與龜甲萬的合作，不止象徵了美食與調味料的完美融合，更將台灣兼容並蓄的飲食之美推廣至國際舞台。相信在兩造共推美食文化的努力之下，能將台灣餐飲水平提升至更高的水準，創造更多享譽國際的美食故事。