向未來看齊的食育觀念：一場廚藝競技，掌握健康美味永續三合一

在中外歷史悠久的文化中，飲食總是佔了非常重要的份量，從歷代文人雅士談論飲食、記錄飲宴的作品數量之多，就能窺見一斑，我們更可以從飲食習慣中看出一個地區的風土民情。龜甲萬舉辦的學生料理比賽，正是用新鮮的眼光，來看文化和世代與飲食交錯最好的方式。

Photo Credit：TNL Brand Studio 龜甲萬盃烹飪大賽已舉辦多屆，透過每一次的比賽中傳達飲食文化的理念。

龜甲萬盃烹飪大賽是醬品業界的料理比賽中歷史最悠久的，從2005年舉辦第一屆開始至今不輟（除2020年因為Covid-19疫情而取消），已邁入第16年。當初希望透過料理的切磋與交流，達到推廣飲食文化、提升食品安全觀念的效果，並且培養更多優秀的廚師。

近年來，由於龜甲萬對社會飲食文化、地球永續經營的想法越來越明確，今年也將敬食、惜食等永續概念融入比賽中，希望能透過選手們的理解與融會貫通，將這些理念更有效地往下紮根。

Photo Credit：TNL Brand Studio 選手們透過比賽親身實踐敬食、惜食等永續概念。

龜甲萬盃烹飪大賽，懂美食更懂惜食

Photo Credit：TNL Brand Studio 「永續」為本次比賽的主軸與理念。

今年第16屆龜甲萬盃學生組的烹飪大賽，於高雄餐旅大學（以下簡稱為高餐）舉辦。這次主軸為永續飲食，希望選手們可以從理解食材的來源開始，到規劃食材的烹飪方式、剩餘食材的再利用等，達到低碳、全食的新飲食型態。

Photo Credit：TNL Brand Studio 計劃主持人、前高餐大中廚系 楊昭景教授（現職：思想·起文化廚苑創辦人）

這樣明確、有未來性的比賽規劃並非突如其來，高餐從第一屆開始便協助比賽進行。計劃主持人楊昭景教授（現思想·起文化廚苑創辦人兼苑長）表示，龜甲萬在台30年，已經成為在地化的品牌，並且是一個很有社會責任、眼光長遠的品牌。

龜甲萬十分關心台灣食品環境與發展，早在17年前，龜甲萬和高餐就開始有了綠色飲食的概念，因此料理比賽的份量，也從六人份降到四人份、甚至到今年的兩人份份量評選，都是為了兼顧評審品評，並且考驗選手們如何更細緻地考慮食材運用以及搭配，達到不浪費過多材料的需求。

Photo Credit：TNL Brand Studio 透過「一魚兩吃」的主題，考驗選手對於食材的運用。

以這次的比賽主題「一魚兩吃」來說，選擇當地、當季的養殖魚種，就是一個降低飲食碳排放量的做法。台灣沿海養殖魚貝類的碳排放量，比遠洋魚類低許多，尤其是平價、長得快、全國產量第二大的虱目魚，鮮美的特性讓它有多種的料理方式，成為這次比賽中相當受歡迎的魚類。而春天的各種蔬菜，如蔥、洋蔥、花椰菜，甚至冬末的紅白蘿蔔、蘆筍等，也都紛紛上桌，選手們卯足全力，一次呈現當季的好滋味。

食八般武藝，樣樣精彩

Photo Credit：TNL Brand Studio 學生們在有限的比賽時間內烹製美味的料理。

比賽除了「一魚兩吃」之外，還有另一個即興題目——神秘箱。選手們一早來到會場，便先針對「一魚兩吃」烹製，將魚料理的可能性發揮極致。完成比賽指定主題後，大會緊接著公佈神秘箱裡的食材，除了考驗選手臨場的料理功力以外，是否能夠緊扣「永續飲食」這個主題，也是評選的一大重點。

Photo Credit：TNL Brand Studio 統萬股份有限公司行銷部經理 小見山幹弘。

統萬股份有限公司行銷部經理 小見山幹弘進一步補充，龜甲萬一直努力推廣的「食育」理念，希望人們可以因為飲食，獲得心靈上的養份、健康的身體，地球也因此充滿了幸福的感覺。也就是與家人朋友一起用餐，心靈上獲得愉快滿足的感覺；而且也可以因為選用安全、安心的食材，而養成健康的身體；由於飲食是所有人共同的需求，因此無須語言，就達到不同文化之間交流的宏觀佈局。

有鑒於參賽的學生都有可能在未來成為獨當一面的廚師，因此龜甲萬希望可以將「理解食材」、「尊敬食物」、「重視食安」、「傳承真味」等食育的基本觀念，透過料理比賽深植選手們的心中，將來必定有機會透過每一位選手的影響，將食育的觀念內化到家家戶戶裡頭，實踐在日常之中。如此一來，就能擁有健康、安全又美味的飲食生活。

食力驚人，不容小覷

今年的龜甲萬盃學生組的烹飪大賽有將近80件作品參與初賽，並選出36組選手在高餐中餐廚房進行現場比賽。更有遠從澎湖、花蓮等地來參賽的選手，可見賽事對學生們來說意義非凡。過去曾多次參加龜甲萬盃烹飪大賽的選手毛同學提到，相較於其它民間主辦的賽事，龜甲萬的比賽不但具有公信力，而且整體水準高，對很多學生來說，在龜甲萬烹飪大賽中獲得肯定，不只是對自己能力的認可，也是申請學校、進入職場一個很好的經歷，所以很多學生會在這個比賽中力求表現。

Photo Credit：TNL Brand Studio 選手「說菜」也是評分的重要環節。

除了料理以外，選手「說菜」也是評分中相當重要的一環，主要希望選手們可以很明確的理解每道料理製作上的意義，而不單單只是為料理而料理。選手們果然也不負眾望，除了可以將食材的來源清楚說明之外，為何選用、烹調以達到「永續」的精神，也都能說得頭頭是道。

來自四維高中的吳同學堅持使用當地、當季的食材，是因為「這樣最新鮮，只需要簡單的提味就很好吃。」；另一位來自高餐的游同學，則是特別用心地使用了「邊角料」，這些原本可能會被拋棄的、切剩的魚、肉、蔬菜等，在他和組員的巧思與巧手之下，又變成了一道展現春、夏、秋、冬四季的小品，非常別緻；還有自己利用竹子做成食器的、用自家養的吳郭魚入菜的，每一位同學的料理背後，都有著他們對「永續飲食」精神的認同。

Photo Credit：TNL Brand Studio 學生們使用「邊角料」製成的精緻小品。

龜甲萬與食育復興時代

Photo Credit：TNL Brand Studio 龜甲萬希望能透過料理的切磋與交流，達到推廣飲食文化的潮流與思想。

第16屆的龜甲萬盃學生組烹飪大賽順利落幕，但是台灣飲食文化的革新與升級，仍是現在進行式。透過這次的料理比賽，龜甲萬堅持健康、品質與美味的理念，以及延續來自日本300多年的純釀智慧，將點點滴滴滲透到選手的心中，孕育成食育復興的種子，落實永續和文化傳承的作為，並能和龜甲萬一起推動美味與健康兼具的永續飲食文化，引領餐飲思想與潮流。