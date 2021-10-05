加醬油總是不小心倒太多？創新擠壓瓶輕鬆擠、好控量，料理新手也能隨心調味

龜甲萬醬油歷經改良與研發，口味想必與最初的江戶時代有所不同，用來盛裝醬油的容器也歷經變革。這次就從創新擠壓瓶，一窺精彩的醬油瓶發展史，並看見龜甲萬永續經營的初心。

在亞洲料理中司空見慣的「醬油」，有著千年以上的發展歷史，可以說是一種古老的調味品。日本百年醬油大廠龜甲萬，自日本江戶時代初期（17世紀）就開始供應品質優良的醬油，開啟了醬油商業化的序章，也讓醬油正式成為日常料理不可或缺的「那一味」。

隨著時代變遷與消費者口味改變，現在的龜甲萬醬油歷經改良與研發，口味想必與江戶時代有所不同；然而，值得注意的不只是醬汁，用來盛裝醬油的容器也大有故事，畢竟當時可沒有工業化的寶特瓶容器可以使用。綜觀龜甲萬醬油的包裝，其實相當有趣，而且可以發現自古就有現代大力倡議的環保精神與匠心理念。

第一個使用寶特瓶的食品商——龜甲萬

Photo Credit：kikkoman／圖表繪製：TNL Brand Studio

龜甲萬醬油的容器發展歷程，可以追溯到江戶時代初期。當時使用類似清酒瓶的陶瓷容器作為醬油瓶，使用完畢後可以清洗再利用，可見資源回收的概念並非現代專屬。

大約到了明治時代，玻璃啤酒瓶從歐洲進口，逐漸廣泛使用。到了大正時代中期，玻璃瓶正式作為醬油容器上市。用矽砂、石灰、純鹼等製成的玻璃瓶，不僅是可以清洗重複使用的容器，玻璃材質也可以回收、融化再利用，算是非常環保，只是仍有易碎和笨重的缺點。

到了1920年（大正9年），龜甲萬首次採用金屬易開罐作為容器，主要盛裝一加侖的醬油用於出口。這種金屬易開罐同樣也有很高的回收價值，還可以完全阻隔外界空氣，所以對於醬油保存的穩定性非常好，金屬包裝比玻璃瓶更輕、更不易破碎，但受到擠壓碰撞時可能會變形。

接著到1977年，龜甲萬採用了PET寶特瓶，是當時業界第一個使用寶特瓶的食品商，這也是現在最常見的醬油包裝。隨著技術進步，龜甲萬也不斷加強PET容器的環保效果與食品安全性，並跟著全球環保趨勢，使用回收再製的PET包材。

隨著技術進步與不斷地研發創新，龜甲萬積極開發新式PET包材，朝向輕量化、環保化的目標，為消費者帶來更好的調味體驗。2011年，龜甲萬開發了一種雙層結構的密封擠壓瓶，使用更為輕量的PET材質，並以特殊的瓶蓋設計，讓醬油得以一滴一滴地倒出，更好控量。而這款密封擠壓瓶，也讓龜甲萬在2018年一舉獲得該年度的「日本包裝大獎」。

讓調味更加隨心所欲，龜甲萬料亭和露創新「擠壓瓶」的三大特點

究竟一款家喻戶曉的百年醬油瓶，要變身成什麼樣的包裝，才得以獲得日本包裝大獎的殊榮？其實龜甲萬的創新擠壓瓶並沒有炫人耳目的奇形怪狀，而是勤勤懇懇地研究消費者使用需求後，開發出更加實用便利的新包材，為的就是要消弭料理新手與美食之間的技術鴻溝。

這款創新PET擠壓瓶近期也在台灣上市，維持日版一貫的輕量化與特殊瓶口設計，並依據台灣在地消費者喜好研發醬汁風味，讓龜甲萬醬油成功作為家庭的美味日常。台版新型擠壓瓶的日式風味醬油－龜甲萬料亭和露，主要有三項特點：

一、輕量化，更好拿：「擠壓瓶」從瓶身到瓶蓋都進行改良，引進日本熱銷擠壓瓶的技術和概念，比現有玻璃容器減少90%的重量之餘，特殊瓶身弧度即便單手也好掌握。尤其對於料理新手而言，再也不怕打破或打翻醬料，把廚房弄得滿目瘡痍。

Photo Credit：TNL Brand Studio／引進日本熱銷擠壓瓶的技術和概念，創新擠壓瓶更加輕量化，瓶身弧線更好拿握

二、輕鬆擠，好控量：創新擠壓瓶具備特殊瓶口設計，將開口縮小，不會一開瓶就讓醬油傾瀉而出，方便使用者控制用量，多次逐量調味，輕鬆料理不失敗。

Photo Credit：TNL Brand Studio

三、無添加，享健康：簡單純粹的配方，不添加防腐劑、調味劑、焦糖色素，以醬汁原味帶出食物美味，適用各種料理隨心提味，蒸煮炒拌皆適用，也符合現代人的健康飲食風潮。

Photo Credit：TNL Brand Studio／創新擠壓瓶分別有兩種日式醬油口味，分別為：鰹魚和露、昆布香菇和露。鰹魚和露特別加強柴魚風味，讓鮮感更濃郁有層次；昆布香菇和露清爽鮮甜，帶有日料特有的旨味（Umami）。兩款和露都能與水1：8稀釋作為美味高湯，無需再另外添加調味料，可以說是一瓶萬用。

百年企業的包裝策略：從醬汁到容器都注入匠人精神

Photo Credit：TNL Brand Studio

在凡事追求永續發展的現代，龜甲萬不只持續做出歷久彌新、經典不敗的醬油，在包裝策略上也不斷創新，注入匠人的完美精神，開發出兼顧環保與實用便利的新型包材，讓一瓶醬油真正成為人們餐桌上那永續不滅的夥伴。

擠壓瓶，也是環保瓶，擠壓瓶比起玻璃瓶，更加輕量方便之餘，回收率也高。根據環保署統計，台灣寶特瓶回收率高達95%，且台灣回收率名列全球第三，因此只要好好回收利用，寶特瓶也能是很環保的材料。為此，龜甲萬持續善用回收率高的包材，減少地球負擔。

在對地球環境影響最小的前提下，找出最安全且易於使用，並適合製造、運輸、儲存和銷售的容器包材，一直都是龜甲萬集團的永續包裝策略。從採購、開發和商業化各面向都秉持著永續經營的理念，最終受惠的絕不只是企業，還有所有消費者的體驗和健康，以及我們所愛的地球。