青年們進了「深宮大院」能不能做自己？「我們的存在，代表國民黨想改變」

國民黨重啟停辦近20年的「革命實踐院」講習班之後，許多參加營隊的學員不止加入了國民黨，更成為智庫或黨務的一員，在這外人看來老人盤踞的深宮大院，這些20出頭的年輕人能如何影響國民黨？他們又如何看待國民黨的未來呢？

在2020年，台灣有3545位40歲以下的青年加入國民黨，比過去成長1.5倍，其中許多都是20出頭的真正「年輕人」。

這些年輕人許多出生於泛藍家庭，雖然各有不同的政策研究領域，但因期待國民黨能在對岸壓力下繼續「捍衛中華民國」而入黨，但也有不少學生時期並無特別政黨傾向的人，因為實習或加入營隊，在面對面的接觸下，認同了國民黨的價值與論述。

在江啟臣擔任黨主席後，重新啟動停辦近20年的「革命實踐院」講習班，這批稱為「171期」的許多成員在營隊結束後也加入國民黨，甚至投入黨務工作。這些年輕人在黨內都做些什麼？好像總是「老人把持」的國民黨內真能發揮影響力？他們，又如何想像國民黨的未來？

對此，《關鍵評論網》訪問了三位近期加入國民黨的青年，與我們分享他們進入國民黨的工作狀況，和原本想像的是否一樣？

青年智庫：兩位研究生的研究，真能成為立委提案嗎？

詹元楷和鐘弘宣分別就讀政大歷史所與政大外交所，兩人在「171期」結訓後，皆加入國民黨的青年智庫，分別主攻動保和高教的相關議題研究，每週至少到黨部一天，跟青年部主任開會報告研究進度，嘗試為國民黨論述增加新的道路。

Photo Credit: 關鍵評論網 就讀政大歷史系的詹元楷，是國民黨青年智庫的一員。

「黨部給的Range很大，不會太強制要選什麼題目，像是青年軍公教、消防勞權等等的主題都有人參與」，詹元楷說，他最初選擇動保議題，其實也是因為自己原本就養了六隻貓，加上因為少子女化風氣下養寵物的人越來多，便投入相關政策的研究。

除了個人的研究外，黨部也會提供這些年輕人相關的資源，例如以國民黨名義邀請專家學者，提供車馬費和空間等等，「我在做高教退場和合併的議題時，就請到高教工會、全國私立工會、大學校長等立場不同的利益團體，之後記錄會議中的衝突並製作利弊分析，青年部就會把相關的報告送至黨團。」鐘弘宣說。

這些研究報告許多也化為實際改變。例如國民黨立委日前與NGO合作，提出各家動保團體都認為可行的「專職動保警察」方案，相關的提案立委也有獲得NGO所頒的動保立委獎；此外，原本對於推囤房稅相對保守的國民黨黨團，在青年願景營隊中因為有許多青年和NGO進行呼籲，黨團總召費鴻泰就於營隊現場，在記者面前宣布黨團要推動囤房稅。

最初是因為對當「政治幕僚」有興趣的詹元楷覺得，原以為工作只是打打雜、寫寫簽呈，但現在是在做真的想做、可以影響社會的工作。「過去國民黨黨中央、地方議會、立院黨團有時候有些平行，但因為江主席是立委身分，政策研究部主任也常跑黨團，所以可以透過互相的關係，和立院的委員合作政策或提出法案。」

「深宮大院？」我們的存在，代表國民黨想改變

一般人想到國民黨，可能會浮現出老人盤踞的深宮大院，但根據受訪者們的經驗，今天國民黨似乎已經發生一些改變。

新聞系畢業，實習之後投入國民黨新媒體工作的李晨暘，日常中會參與黨部社群影片拍攝、活動設計等工作，也會撰寫一些基本的文案，「如果覺得有素材太深奧年輕人會看不懂，也會幫忙調整成比較粗淺的內容。」

Photo Credit: 關鍵評論網 世新新聞系畢業後透過實習，輾轉加入國民黨的李晨暘

李晨暘笑說，工作時主管不太會下指導棋，有時候大家也會吵來吵去，但都蠻好溝通。「例如有次黨部開會討論新媒體的爭議，我發表了意見，會後就決定往這個方向去做，」李晨暘說，「如果沒有年輕人加入，國民黨連參考的對象都沒有——我們的存在，也代表他們想改變。」

當然，在政策的層面上，每個人都會有自己理想的政策樣貌，也可能和黨最終決定的方向不完全一樣，但鐘弘宣覺得他可以調適與了解，「因為一步到位很不現實，一個黨若要極化的走，也走不久。」

鐘弘宣也舉例，之前提供國民黨製作Podcast的建議，後來不到一個月就開始試錄，雖然之後卡在時間和內容品質的問題而仍未上架，但看得出黨部是真的有心要做這些新的事。

然而鍾弘宣也覺得，相較於民進黨結構下，智庫會主動提供子彈給立院黨團，國民黨比較偏向黨團有需要才去找智庫，導致國民黨智庫研究能力雖然很強，青年智庫也因為江主席重視而能發揮影響力，但黨中央到立院的那一層慢了一點，有時候議題可能已經過了。

《關鍵評論網》訪問國民黨青年部主任陳冠安時，他指出過去國民黨沒有提供好的青年參政制度，導致就算青年接受論述、甚至投你，也不見得會想到黨內工作，因此推出了「青年反攻」的活動，除了在初選制度上加分，也提供副主任或發言人等職位，提升聲量，成為KOL為黨做政治攻防。 Photo Credit: 關鍵評論網 國民黨青年部主任陳冠安 陳冠安也指出，以前常被說國民黨找年輕人開記者會是當背板，但現在會讓越來越多年輕人上台發表，資歷和歷練需要慢慢累積，否則到30歲的時候，他們會輸給民進黨的同齡人。陳冠安笑說，國民黨以前有個很壞的情況，「老闆怕幕僚往上爬」，因此青年部需要有更多示範，告訴外面還在猶豫的藍營青年，來國民黨是有機會往上爬的。 陳冠安認為，年輕人應該積極營造自己的網路聲量，例如有自己的粉專，一兩千讚都好，如果能逐漸經營媒體曝光，到時候就不是誰當主席的問題，而是他們會來找你合作、幫他們發聲，這才是培育國民黨青年的重要關鍵。

黨主席選舉：如果之後不是江啟臣，國民黨會不會「變回去」？

從重啟青年營隊到重用青年智庫，國民黨這一波年輕化好像圍繞著江啟臣的政策，但隨著黨主席選舉之日逼近，這些近期入黨的年輕人會不會擔心換了主席，青年政策將一去不復返呢？

詹元楷坦承，自己能在黨內做想要做的事情，江啟臣當主席是個很重要的因素，「國民黨已經有在改變，所以我們才會在這裡。」目前還不確定其他有意參選者的作風，但無論未來黨主席是不是江啟臣，都希望能持續改革路線，因為青年入黨提高，確實是這些新政策所帶來的改變。

鍾弘宣則點出，太陽花那幾年對很多年輕人影響很重，「國民黨 = 很糟」的觀念一直留著，若不做任何事，很快就拉不回來了。他認為國民黨裡一定有年輕人有心改變這個黨，但如果上面的大人物們不抓穩，沒想讓這些年輕人保持黨的活力，很快這些年輕人都會離開。

「在這個時刻，大家加入這個黨，幫黨做事，有些人一定有更好的出路沒有去，都是憑藉著20幾歲的熱血，但總不能燒到40歲，總有一天會燒完。」

Photo Credit: 關鍵評論網 就讀政大外交所的鍾弘宣，也是國民黨青年智庫的成員

李晨暘則覺得，雖然吸引年輕人應該找年輕、比較少有爭議、擁抱進步的人物——例如國民黨找大學教授背景的柯志恩跟青年對談，形象就能有共鳴——不過老也不一定就不好，像是祕書長李乾龍雖然年紀比較大，但在黨部遇見年輕人的時候都會主動打招呼，關心大家的工作，氣氛感覺起來很好。

國民黨常喊要讓年輕世代加入國民黨，要讓老中青三代融合，但並不是讓年輕人到黨部工作就是世代共融，應該要想一套論述解釋清楚大家不清楚的事情，「不一定是老牌政黨，年輕人就要推翻年長人的一切。」

李晨暘舉例，台灣最早的同志大遊行就是馬英九市長任內舉辦，其實國民黨在很多議題並沒那麼保守，是因為怕得罪深藍選民，「如果能表明立場，做好論述，大膽放開做，年輕人是會願意參與的。」

國民黨的未來：「找」年輕人只是表面，最重要的是「社會溝通」

「江主席還有一些沒做完的事，」李晨暘說，「在新世代改革和在國民黨傳統價值的取捨上，還沒有找到平衡點。」不過他也樂觀的說，現在的政治人物有越來越積極培養幕僚世代，出現不少戰力堅強的代表，也期待他們為國民黨帶來的改變。

對於國民黨過去青年參與的失敗，青年部主任陳冠安認為，一大原因是過去六年換了五個黨主席，黨務主管和青年幹部都會更換，有些互相對立的，可能會換一整批人。雖然目前看到包括朱立倫、趙少康、連勝文等大多有意參選黨主席的人，都有提出青年政策，「不論之後黨主席是誰，要不要用江啟臣的人，國民黨這塊都要繼續做下去，」陳冠安說，「否則最後慘的仍會是國民黨。」

鍾弘宣則指出，國民黨現在主要的問題是支持者年齡層變高，如果持續凋零，要去哪裡找新的支持者？「國民黨花很多力氣在青年的『工作』上，但這不該是國民黨的最終目的，因為政黨的目的應該是『社會對話』。」

Photo Credit: 中央社

鍾弘宣認為，國民黨基本盤雖然有縮小，但沒有到無法和社會溝通的程度，但如果他停止對話，能夠抓的就只有傳統支持者，新支持者對知識和政策的要求會更高，每次選舉票數便會越來越少，因為現在人已經不是看到黨徽就蓋章了。

詹元楷也同意，國民黨要解決棘手的兩岸問題和國族認同，社會對話很重要，也要思考怎麼承擔起「中華民國保衛者」的角色：要變還是不變？要走什麼路？同時，也要更多從人民的角度做論述，因為國民黨未來應該走向更在乎這些社會議題的政黨。

「國民黨雖然欠缺青年，但千萬不要放棄青年，要讓年輕人知道黨願意對話，政黨不是遙遠的。」

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核稿編輯：翁世航