「以不變應萬變」的國民黨，如何把自己的「青年軍」降格成「游擊隊」？

在主要政策上「同床異夢」，國民黨老中青三代，唯一的共識就是「恨鐵不成鋼」。老一輩指責中生代扛不起大局，中生代希望年輕一代更有戰鬥力，而新生代則對改變黨的決策感到無力。這樣恨鐵不成鋼的同床異夢，短期內沒有看到改變的曙光。

文：神奇海牛（前藍營資深幕僚）

在本屆國民黨主席辯論結束後，曾任高雄市新聞局長、國民黨青壯派發言人的鄭照新說：「為什麼年輕人討厭國民黨？因為國民黨根本討厭年輕人！」短短一句段話就道出青年政治的結構性矛盾，筆者認為發生矛盾的是，掌權者的必然資深，與民主政治的階層代表性。

總歸來說，掌權者為資深者，是再自然不過的。

以一般企業來說，新鮮人沒有管理經驗、對公司業務不熟悉、也缺乏開發案源的人脈資源，從基層做起是再自然不過的。所謂的民主治理、世代正義，若沒有辦法和商業利益掛上鉤，本就不是一般公司優先考慮的。

但到了政府或政黨層級，目標不再是利益最大化，而是代表性最大化，以利未來的政權取得，這時候，傾聽年輕人的聲音，是一種必然需要的選擇。

不過，這種追求最大代表的必然性，和領導階層的資深特性產生了矛盾，這也就是青年政治的有趣與困難所在——說簡單的就是，什麼才叫傾聽年輕人的聲音？要聽得恰到好處，不能導致實際治理失調，也得避免其他世代的不滿，是一門高深的藝術。

青年政治的平衡藝術，顯然是現在的國民黨所不擅長的。

話雖如此，在2008年馬英九氣勢如日中天，回顧當時的報導可是寫說：「各家民調顯示，國民黨總統、副總統候選人得到年輕人的支持度高」[1]，學術機構也稱：「年輕族群對綠營熱情消退最快。」[2] 最終，2008年時的國民黨總統得票率達58%，創下了當時新高，還被稱為馬英九障礙。

究竟國民黨的青年政策從馬英九、朱立倫、吳敦義到江啟臣以來，出現了什麼轉變，才讓大勢轉變呢？

Photo Credit: AP / 達志影像

以不變應萬變的青年政策，把自己的青年「政府軍」降格成「游擊隊」

雖然就傳統省籍分野來看，馬英九、朱立倫是屬外省掛，而吳敦義與江啟臣則屬於本省掛，但其實四人在當時同屬同一陣線的藍營人物。2010年，馬英九是總統、吳敦義是閣揆、朱立倫為副閣揆、江啟臣則為新聞局長，頗有深刻淵源，並沒有什麼大相逕庭的理念歧異。

這些人在青年政策上也是高度相似，雖然在組織上略有不同，例如：青年團在2006年成立之初，直屬中央委員會，後在2014年被降到國家發展研究院下。但大體來說策略都是一致的，均是透過黨或政府的資源，由上而下的組建青年組織。

這種由上而下的策略有兩大特色，一是缺乏理念號召，二是資源導向。

在國民黨執政與黨產豐富時，這樣的策略大抵沒出什麼大問題。雖國民黨的理念號召過去就不若民進黨來的強烈，不過有資源、有位子，還是能讓青年安心入黨。時運好時，人隨主升，好則成為副閣揆、立委、總統府發言人、議員或重要幕僚，若發展不好，再不濟也能進入黨組織做黨工。

國民黨的黨工曾經是人人稱羨的鐵飯碗，絕非現在薪資偏低、組織縮編且常有斷炊危機的窘境。

但當黨產因各種因素逐漸枯竭，再加上失去執政權力後，相同的青年組織政策效果就大打折扣了。精神上，隨台灣本土意識抬頭，與國民黨萬年掌權者逐漸與主流輿論脫節後，只靠「和平」或「打倒民進黨」這類顯然不是最有說服力的號召撐著，作為藍色青年，也漸漸成為一件難以啟齒的事。

就實然面來看，即使年輕人有志參選，黨也少有物質資源可提供，且制度長期偏向資深者。

以議員選舉來說，國民黨現任議員是不需經過民調初選的；國民黨也沒有幕僚世代接班的傳統，圈子中就流傳著這樣的一句笑話：

「在國民黨助理當久了，就可以當他兒子的助理了。」

就算無意參選，國民黨現今也非一個安穩的選擇，失去執政權後，立委席次大幅縮減，再加上黨組織大幅縮編，只想求一個溫飽安身的空間，都需要加倍努力的拚搏，那何不考公務員，又為何要加入國民黨？

過去很長的一段時間，國民黨青年政策多屬於「以不變應萬變」，搭配上時代與政權的更迭，政治甄補功能大幅衰退，結果就是從軍備完整的政府軍，逐漸越做越小，淪為游擊隊，還是戰力孱弱的那種。

Photo Credit: 中央社

嘴上團結卻同床異夢，唯一共識是「恨鐵不成鋼」

有人問我，國民黨歷年黨主席選舉看似都很無聊，到底有什麼好吵？

其實自民主化以來，無論競爭強度高低，黨主席的主旋律總是團結。如果一處空地被貼上「請勿亂丟垃圾」的標語，這代表什麼？那肯定是有不肖人士長期破壞環境，喊團結也是一樣的道理，正因為無力處理團結的議題，與背後不團結的因素，才只好年年喊。

嘴上的團結，在藍色青年眼中特別有感，就以明顯有分歧的國家認同與性別議題為例。

這些年來，國民黨並沒有成功在「反共」、「和共」、「親共」或是「九二共識」等戰略上達成共識，相關共識會不計其數，雖有變更黨綱，但也是大同小異，更從未針對「中華民國」、「中華民國在台灣」、「華獨」、「獨台」，甚至是張亞中的「一中三憲」等國家狀態題展開過辯論。

在這樣的基礎下，國民黨除了罵民進黨的「中華民國台灣」說法吃豆腐外，在傳統占優的國家認同議題上，顯得進退失據又彆手彆腳，因此而屢屢被質疑國家認同的國民黨青年，能不焦慮嗎？

再看性別議題，每當有年輕國民黨政治人物針對同婚表態，都會被同黨大肆攻頇，在地方初選上也屢屢拿此議題做文章。又如國民黨的同志支持者在圈被內稱為「藍甲」，是具有貶意的稱呼。遇到這些狀況時，嘴上喊團結的大老們，又做了什麼？從未表態，只敢以「看見彩虹的人會幸福吧」、「尊重不同意見」等語模糊帶過。也未見約束支持者，或主動調停黨內砲火。

對此窘境，屢屢被要求團結閉嘴的國民黨青年，能不失望嗎？

圖為台灣同志運動先驅祁家威｜Photo Credit: 中央社

相較於明顯的「同床異夢」，國民黨老中青三代，唯一的共識就是「恨鐵不成鋼」。老一輩指責中生代扛不起大局，中生代希望年輕一代更有戰鬥力，而新生代則對改變黨的決策感到無力。這樣恨鐵不成鋼的同床異夢，短期內沒有看到改變的曙光。

代結論：花瓶與花苞政治

筆者曾有緣當了數年政治工作者，和不少藍綠前輩談論過青年參政的話題，始終覺得這句引言最為切實：

「青年政治本來就是花瓶政治，成功關鍵是，不能讓青年發現自己是花瓶。」

更進一步講，不僅不能讓青年參政者覺得自己是花瓶，更要覺得自己是花苞。

等著花瓶的只有兩種結果，受寵而成為擺設，或失寵後被替代；花苞就不一樣了，自主性強得多，且終會期待自己有綻放的一天。如果只是希望年輕人來幫自己拍影片、寫臉書、唱歌跳舞，選上後又壟斷所有決策權力，這就是「花瓶政治」；即使只會傳播行銷，在選後也能獲得一定的話語權，或得到參選門票，這就是「花苞政治」。

國民黨偏向前者，而民進黨偏向後者。當然對於民主政治與國家治理來說，孰好孰壞，沒有定論。

但顯然想做花苞的人，遠遠多於想當花瓶的。

參考資料

聯合報，2008/03/08，〈吸引年輕人 馬蕭架部落格〉。 自立晚報，2008/01/14，〈學者：年輕族群對綠營熱情消退最快〉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航