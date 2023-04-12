【新番最前線】《【我推的孩子】》：投胎成為「本命」的孩子，為了復仇前進演藝圈！

隨著四月新季度的開始，春季新番的開播名單中也出現了不少令人期待的作品，而要說到對哪部作品特別期待，相信這部由《輝夜姬想讓人告白》作者赤坂明擔任原作、《人渣的本願》作者橫槍萌果擔任作畫，並且題材還是光鮮亮麗的「演藝圈」的《【我推的孩子】》，光憑藉著作者和題材的光環，這部作品就已經登上了許多人預定閱覽的名單上。

圖片來源：《【我推的孩子】》

熟悉赤坂老師的人，應該都會對作品風格相當熟悉：極其擅長拋出相當有趣的前提，加上性格特異的角色們，再加上一些劇中角色意料外的展開，就構成一部會讓連上帝視角的讀者都會不停追問後續如何發展的作品，從連載初期的話題性就已經滿載。

圖片來源：《【我推的孩子】》

比如本作一開始的前提就是：「假如你最喜歡的偶像懷孕了，你會繼續支持她，還是……投胎轉世成她的孩子？」更加上題材又是表面光鮮亮麗，實際內容物卻又不是如此的藝能界，這種雙重性高的故事環境，也讓這些誇張的前提有了半真半假的存在空間。

在讀者還在思索萬一這前提真的出現的狀況，赤坂又立即拋出更多爆炸性的劇情展開，繼續推動著讀者繼續思索更多半真半假的情況，最終不得不接受「就算是謊言那又如何？現在她仍閃閃發光著就好！」不論前塵只論今朝，享受著偶像明星當下造的幻夢，但又不全然只有虛假，也有許多專屬於這裡的「真實」存在，這種故事觀設置，正是這部作品讓人會產生許多想法，高話題度的原因。

題材部分雖然說是演藝圈，但也不局限於偶像、歌手、藝人這些只出現在電視、電影、舞台劇領域，而是包含了現今網路藝人經營熱度等等生態，官方頻道更是將其中角色的網路影片實體化來做宣傳。

上述這些讓《【我推的孩子】》有別於過往演藝圈題材，更像是一部赤坂老師對於「藝人」這一行業綜合性看法——由於這個業界隨時在變動，並不能保證漫畫所描繪狀況真實度有幾成，所以只要抱持著「有趣就好」的即興感來閱讀，就能非常享受這部漫畫的娛樂性。

圖片來源：《【我推的孩子】》

模稜兩可的句子其實是雙關

隨著偶像的盛行，連粉絲的應援圈中也產生了獨特的文化和用語，例如「推」其實是「推薦」的意思，並且會當名詞來指稱自己喜歡的偶像；而如果只對一位偶像有這種感情，更會稱之為「本命」。