【新番最前線】《我內心的糟糕念頭》：尷尬又不從容的青春期，每集都能讓人露出姨母笑

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《我內心的糟糕念頭》這部人物屬性會被戲稱為「大車撞小車」的「高大女」和「嬌小男」的組合，乍看之下會以為這只是靠滿足某部分客群性癖的作品。但實際上有別於近年女方從初次見面就好感度點滿的流行作品，這部少見的從「在意」這階段就開始描繪戀情，且抓住了「青春期」這個年紀會發生的各種躁動和讓人不從容的事件。
校園戀愛喜劇又添一部不得不提的佳作
今（2023）年的四月新番可說是眾星雲集，當然經典的「校園戀愛喜劇」類型也不落人後，近幾年一直都有此類型作品大放光彩，比如《堀與宮村》、或是《戀上換裝娃娃》等，這些作品不只在原作時期就已經取得高人氣，動畫化之後更變成眾人津津樂道的名作。
這些作品有別於過往的僅著重於戀愛故事為主的少女漫畫，不僅在主基調的「戀愛」元素上讓讀者心甜甜，同時對於青少年的「青春期」都有獨特角度、甚至是創傷的描繪，這讓作品不總是甜美，但這絲苦味卻增添了能讓讀者深刻共鳴的關鍵，本次所要介紹的《我內心的糟糕念頭》也正屬於此類。
《我內心的糟糕念頭》這部人物屬性會被戲稱為「大車撞小車」的「高大女」和「嬌小男」的組合，乍看之下會以為這只是靠滿足某部分客群性癖的作品。但實際上有別於近年女方從初次見面就好感度點滿的流行作品，這部少見的從「在意」這階段就開始描繪戀情，且抓住了「青春期」這個年紀會發生的各種躁動和讓人不從容的事件，情節前後呼應的這份細膩，都增添了作品扣人心弦的色彩。
並且動畫更在原作本就滿滿細節的基礎上，利用故事節奏和事件編排，作出了讓人更直觀細節的改動，再搭配上恰如其分的配樂，每集都能讓人露出姨母笑。
青春期就是容易不從容的年紀
國中二年級，正處於男女生逐漸開始因為青春期身體變化而躁動不已的年紀，因不想加入男生們直白談論好色話題的群體，故在班上獨來獨往的「市川京太郎」總會主動躲到圖書館，並開始妄想：「如果自己殺了班上最漂亮的女孩『山田杏奈』，她就會永遠屬於自己」的糟糕念頭。
為了找尋下手的時機，市川甚至還隨身攜帶美工刀做準備。然而市川卻沒想到，他會在圖書館撞見不只獨自一人，並且還大口吃著自己帶來的飯糰跟零食的山田。
想像很豐滿，現實很骨感，雖然有滿腹的黑暗妄想與吐槽，面對本人就什麼也說不出口、也無暇想起黑暗念頭的市川，不只接受了山田的保密要求，甚至還會出手協助收拾山田遭遇到的麻煩。而這次搭話的契機，也成為山田日後經常來圖書館報到，兩人有了更多接觸的開始。
專題下則文章：
【新番最前線】《【我推的孩子】》：投胎成為「本命」的孩子，為了復仇前進演藝圈！
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