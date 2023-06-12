【新番最前線】《勇者死了！》：熱愛肉感大腿的狡詐村民，如何靠性癖和陷阱當上勇者？

我們想讓你知道的是
《勇者死了！》這部作品雖然初看只會覺得這部作品只是玩梗、單純只是想反套路，但實際上作品設定其實意外的認真，相當認真的把一些看似致敬勇者魔王套路的設定給圓回來，最難能可貴的是一貫維持了自己三分色色、三分搞笑、四分認真的氛圍將故事好好說完，成為反勇者套路系作品中值得一看的佳作。
滿性癖與搞笑的反勇者魔王套路作
《勇者死了！因為勇者掉進我這個村民挖的陷阱裡。》簡稱《勇者死了！》，其實從標題和故事背景就已經擺明自己是對「勇者討伐魔王」這一套路的反叛作：「勇者竟然不是死於與魔王軍的對戰中，而只是因為出自肚子餓這樣的原因，居然就掉進了區區一個小村民所挖的陷阱而身亡！」本作就以如此荒謬的原因，拉開了被迫承接勇者職務的小村民「托卡」踏上旅途的序幕。
《勇者死了！》這部作品雖然初看只會覺得這部作品只是玩梗、單純只是想反套路，但實際上作品設定其實意外的認真，相當認真的把一些看似致敬勇者魔王套路的設定給圓回來，最難能可貴的是一貫維持了自己三分色色、三分搞笑、四分認真的氛圍將故事好好說完，成為反勇者套路系作品中值得一看的佳作。
而這位當上勇者的男主角托卡，不管從各方面來說，都與勇者相去甚遠：魔力等級只有一，並且是個只懂培育蘿蔔的農夫，而本性更是跟清廉正直毫不相關，完全是個擅長挖陷阱的狡詐之人。最重要的是，托卡超級熱愛女性肉感的大腿，更愛將這樣的大腿套上過膝襪，無論陷入多危險的境地，他這份堪稱純粹的堅持，更是故事最主要的笑點。
由於托卡這份堅持，從白蘿蔔到身邊的女性，時不時都會被他套上過膝襪，甚至有時還能跟好此道的惡魔相互認同，或是引誘其他男性也為了過膝襪而出手戰鬥。好色歸好色，但托卡的興趣只限於大腿，從發胖的公主到乾瘦的屍術師一概沒有偏見，也因此能讓身邊的女性對他既好氣又好笑，又慢慢傾心於他。
是的，《勇者死了！》即使動畫並不能每幀都將這些身材豐滿的美少女都畫的美若天仙，然而最重要的肉感大腿一點都不崩，非常能讓人感受到托卡的堅持，喜歡肉感大腿跟屁股的讀者更可以看漫畫，有很多格都能感受到滿滿的性癖，非常誘人。
除了大腿之外，由於托卡完全不是武力型的角色，所以是靠謀略和團隊溝通與隨機應變的方式去化解種種危機，這種智取的戰鬥法也是討厭主角練功打倒敵人類型的讀者會喜歡的種類。
個人最喜歡托卡的一點，除了他對慾望相當坦蕩的一面之外，也是個相當率直的人，即使有段時間僅只是具白骨，但當他宣言會成為勇者時，靈魂的帥氣度，百分百跟皮囊無關。
青梅竹馬就是無敵的屬性
專題下則文章：
【新番最前線】《我內心的糟糕念頭》：尷尬又不從容的青春期，每集都能讓人露出姨母笑
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。