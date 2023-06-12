【新番最前線】《勇者死了！》：熱愛肉感大腿的狡詐村民，如何靠性癖和陷阱當上勇者？

滿性癖與搞笑的反勇者魔王套路作

《勇者死了！因為勇者掉進我這個村民挖的陷阱裡。》簡稱《勇者死了！》，其實從標題和故事背景就已經擺明自己是對「勇者討伐魔王」這一套路的反叛作：「勇者竟然不是死於與魔王軍的對戰中，而只是因為出自肚子餓這樣的原因，居然就掉進了區區一個小村民所挖的陷阱而身亡！」本作就以如此荒謬的原因，拉開了被迫承接勇者職務的小村民「托卡」踏上旅途的序幕。

圖片來源：《勇者死了！》

《勇者死了！》這部作品雖然初看只會覺得這部作品只是玩梗、單純只是想反套路，但實際上作品設定其實意外的認真，相當認真的把一些看似致敬勇者魔王套路的設定給圓回來，最難能可貴的是一貫維持了自己三分色色、三分搞笑、四分認真的氛圍將故事好好說完，成為反勇者套路系作品中值得一看的佳作。

而這位當上勇者的男主角托卡，不管從各方面來說，都與勇者相去甚遠：魔力等級只有一，並且是個只懂培育蘿蔔的農夫，而本性更是跟清廉正直毫不相關，完全是個擅長挖陷阱的狡詐之人。最重要的是，托卡超級熱愛女性肉感的大腿，更愛將這樣的大腿套上過膝襪，無論陷入多危險的境地，他這份堪稱純粹的堅持，更是故事最主要的笑點。

圖片來源：《勇者死了！》

由於托卡這份堅持，從白蘿蔔到身邊的女性，時不時都會被他套上過膝襪，甚至有時還能跟好此道的惡魔相互認同，或是引誘其他男性也為了過膝襪而出手戰鬥。好色歸好色，但托卡的興趣只限於大腿，從發胖的公主到乾瘦的屍術師一概沒有偏見，也因此能讓身邊的女性對他既好氣又好笑，又慢慢傾心於他。

是的，《勇者死了！》即使動畫並不能每幀都將這些身材豐滿的美少女都畫的美若天仙，然而最重要的肉感大腿一點都不崩，非常能讓人感受到托卡的堅持，喜歡肉感大腿跟屁股的讀者更可以看漫畫，有很多格都能感受到滿滿的性癖，非常誘人。

除了大腿之外，由於托卡完全不是武力型的角色，所以是靠謀略和團隊溝通與隨機應變的方式去化解種種危機，這種智取的戰鬥法也是討厭主角練功打倒敵人類型的讀者會喜歡的種類。

圖片來源：《勇者死了！》

個人最喜歡托卡的一點，除了他對慾望相當坦蕩的一面之外，也是個相當率直的人，即使有段時間僅只是具白骨，但當他宣言會成為勇者時，靈魂的帥氣度，百分百跟皮囊無關。

青梅竹馬就是無敵的屬性