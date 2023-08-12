【新番最前線】《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》：為了啤酒，被殭屍追殺又何妨

在死前，你完成你的人生清單了嗎？

雖然每個人都知道人生無常的道理，但依然會以為自己的人生還有很長一段時間，所以總會將一大堆計畫放到未來才要實行。然而，當人生的終點就近在眼前時，又有多少人能夠坦然認定自己這段人生已經毫無悔恨？既然不知道人生會只剩下一天，還是六十年，那還要渾渾噩噩過活嗎？

圖片來源：《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》

「人生的終點期限已近，所以要開始享受生活」，這樣的故事梗概其實並不新鮮，經典電影《一路玩到掛》（The Bucket List）列出了死前必做的一百件事情，而《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》則是讓人感受到不論癌末、還是世界上大部分人都變成了殭屍，身為人類總是在人生結束前都至少會有一百件事情想要去完成。

而《殭屍100》作為一個非典型殭屍片，所以舉凡主角群沒有危機感、比起食物更先確保啤酒等享受品，或是行動跟思考前都不顧慮殭屍，這些吐槽都可以先收起來，畢竟這部本質上更重視著「活在當下」的痛快感，就算前幾秒才有認識的人被殭屍啃咬的事件，也會立刻擦乾眼淚帶走大型電視螢幕走人，讀者大可以當成是搞笑片，只享受在這種世界危機底下，主角們帶來的末日狂歡感。

而目前不只動畫熱播中，真人電影版的預告也已經在Netflix上釋出，預告中完全抓到這部的精髓：既胡鬧又搞笑，又能讓人稍微反思自己人生「是否也有未做清單尚未達成」的熱血之作。

辭職以後，人生都變彩色的

儘管故事的概念不算特別新穎，但《殭屍100》還是靠著火力全開的首集，飛快地引起了話題度，相當精準的戳中了各位「社畜」們的內心：主角「天道輝」，身為社會新鮮人，有好的學歷也很有能力，並且也進入了他所憧憬的職場，還對其中的女性職員一見鍾情，正立下明天開始要好好努力工作的期許，才驚覺宴會的最後不是就此解散，而是加班的開始。

圖片來源：《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》

連家都沒回的日子是常態、無薪加班一百個小時是自然，更恐怖的是薪水明明如此低廉、跟同業相比竟然已經算是好的那邊，不管怎麼催眠自己並美化上司的喜怒無常和強人所難，都還是無法忽視上司將離職的同事當成消耗完的垃圾的事實……就連自己一見鍾情的對象，她老早就是社長的情婦，根本沒戲。

就這樣在黑心企業工作了三年，輝發現自己家中堆滿了垃圾，眼前一片灰霧，而每天明明都想著不想上班，想辭職卻又生出一大堆藉口，最後依舊準時去上班，每天都過著過勞又低薪的職場生活。