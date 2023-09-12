【新番最前線】《勇者赫魯庫》：「讓我們毀滅人類吧！」這些年，勇者都不勇者、魔王都不魔王了

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今天要介紹的作品《勇者赫魯庫》，其主角「赫魯庫」依舊保持著勇者該有的光明爽朗，劇情上也有時不時穿插的笑點，但從他喊著名言「人類很可惡」出場的同時，那份笑容也隱藏不了世界觀隱含的巨大黑暗...
這些年，勇者都不勇者、魔王都不魔王了
對「勇者魔王」題材不斷做出新翻轉的新作品雲集，本專欄過往也介紹了不少反套路之作，比如《勇者死了！》是讓一介村民擔當起原先勇者的職務，又或是融合了流行的異世界穿越元素的《從異世界歸來的舅舅》，裡面也能依稀看到勇者魔王的元素。而近幾年才開始連載、也得到當年度「下一部漫畫大賞」的作品《啟程的魔王城》，都能夠看見作家們和讀者們對這題材，仍然有源源不絕且翻陳出新的熱情。
而在這其中，有許多作品嘗試將「勇者」的人品和實力分開解釋，讓諸多本該站在光明面的人物，頓時變成故事中的大惡人：有徒有勇者名號，但人品跟實力都不怎麼樣的爛人；也有本該是神聖光明的祭司，卻是企圖染指公主甚至國政的奸人；更有本該是勇者最佳後援的國王方，搖身一變成了最會壓榨勇者的邪惡慣老闆。
而今天要介紹的作品《勇者赫魯庫》，其實以作品連載時段來說，算是在這陣創作熱潮中的中前段作品，其主角「赫魯庫」依舊保持著勇者該有的光明爽朗，劇情上也有時不時穿插的笑點，但從他喊著名言「人類很可惡」出場的同時，那份笑容也隱藏不了世界觀隱含的巨大黑暗，就注定它的魅力是足以在完結多年後，依舊是讀者們敲碗該動畫化的精彩之作。
另有隱情的人才會逃來魔界
《勇者赫魯庫》的開場就饒富趣味：魔族舉辦比武要選出下任共主時，人類勇者赫魯庫卻橫插一腳參賽。臉上時常掛著飽滿的笑容，面對任何困難都能輕易突破的身姿，從武藝、技藝到人品通通沒話說，讓場內場外都對其有著高度好評，且高喊著：「讓我們毀滅人類吧」口號的身影，讓赫魯庫明明身為人類勇者，都還是最被看好奪冠的優勝候補。
眼看赫魯庫離奪冠近在眼前，身為四天王之一的「芭米里歐」實在坐不住，她始終對赫魯庫的參賽意圖和笑容抱持著高度懷疑，因此攪盡腦汁試圖要妨礙赫魯庫的晉級，不管是修改比賽內容、或是刻意給予不利條件，所有能出的奧步全都出了，然而通通被赫魯庫輕易突破。
正當芭米里歐實在束手無策之時，烏魯姆城又傳來被人類方的「飛翼士兵」攻陷的消息，手下獻策讓決賽條件變成「奪回城池」，實際觀察這些下任魔王候選人是否能夠守護魔族？而芭米里歐本人更親自化身為工作人員「安」，跟著參賽者們一同抵達烏魯姆城。
駐守在烏魯姆城的飛翼士兵，其首領為赫魯庫的過往親友「艾迪爾」，並告知了赫魯庫有許多人類已經「覺醒」成為了飛翼士兵，每個飛翼士兵的戰力都能媲美過往的人類勇者，但其大多數都喪失了自我意識，且聽從國王的命令，以人類才是過往的受害者之姿，向外大肆侵略。
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