【新番最前線】《葬送的芙莉蓮》：五十年說跳就跳，能夠摧毀人的不是強者，而是時間

能夠摧毀人的不是強者，而是時間

「因為時間有限，所以要珍惜當下」——這是個在各類型作品都已經算是老生常談的主題，然而正是在「外貌不變動」才是常識的二次元裡，「時間」時常是最難以感受到其存在的事物， 往往要等到作者刻意將曾經年輕熱血的英雄，以蒼老、甚至些許失智的狀態在子代故事中登場時，讀者才能意識並唏噓時間的殘酷，《JOJO的奇幻冒險》裡的「喬瑟夫．喬斯達」正是其中一例。

但也不是所有故事都跟《JOJO的奇幻冒險》一樣有著明確的子代，大部分的熱血漫畫還是依循著「花時間修練就能變強」的公式，「時間」往往是令主角打敗強者的佐料，而非反過來侵襲他們精力的死神。此時不得不說到《七龍珠》，這部既包含了子代、又遵循著變強公式的作品，它早早就碰觸到了這條原理的矛盾，因此有了極為方便的「時間與精神之屋」，主角們既可以變強，但又不受外界時間所限，是個相當有效的解決了時間與強度所構成矛盾的道具。

當然，並不是每部作品都有如此方便的道具可使用，而大部分讀者也不樂於見到主角衰敗的身影，因此大多故事都仍是以「死亡在即」來讓人體會生命的短暫，角色們會哀嘆夥伴的逝去並背負著遺志前進，又或者是像上季度的《殭屍100》，就是以死為前提，來提醒人類須活在當下的重要性。

即使我們曾看過有這麼多歷經生離死別的角色的故事，但依舊需要一個既能承擔起同伴的死亡，而自己卻尚未「成熟」到不會為此所動搖的主角：「芙莉蓮」，來緩緩闡述「勇者死去以後」的物語。

圖片來源﹔《葬送的芙莉蓮》

僅用了以百分之一的時間就徹底改變了人生

過往勇者冒險的隊伍中總有位精靈相伴，然而在光輝燦爛的旅途以後，這些精靈往往進入了圖書館，年歲並未改變他們的容顏，只等待著與下一個勇者的相遇。

精靈在這類幻想作品中，給人烙印下了貌美且長壽的既定印象，而近幾年日系作家們也開始留意到「異種族」的魅力所在，比如《異種族風俗娘》極大方的利用了種族之間不同的特性，而形成各花入各眼的色色市場；《迷宮飯》中同樣是精靈，但有混到人類的血統的「瑪露希爾」則有了跟周圍人時間不同步的自覺與恐慌；而真正的精靈芙莉蓮，對於時間感可說是遲鈍到不可思議的程度，十幾二十年都能當成是最近的事，並且言談間就能跟人隨意敲定五十年後重聚的約定。

圖片來源﹔《葬送的芙莉蓮》

《葬送的芙莉蓮》即是由勇者隊伍們談論十年長不長的話題中開幕：對於已經活過上千年歲的精靈芙莉蓮，十年的時間不過是漫長時光中的切片；然而對於人類的「欣梅爾」、「海塔」，又或是長壽種的矮人「艾冉」來說，都不認為這是段很短的時間，但他們都樂於接受五十年後四人一起重看流星雨的約定。