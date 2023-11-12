【新番最前線】《藥師少女的獨語》：「中華風」輕推理劇，藥師小侍女的後宮偵探見聞錄

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《藥師少女的獨語》主體上相當的輕鬆，在各種妃子們的周旋，並且時不時的從各種事件中又透出一分「君心難測」的危機感，讓人擔心好奇心會殺死一隻貓的同時，又會期待貓貓這次又會解開什麼樣的謎團，為讀者展示什麼樣的人性呢？就讓偵探貓貓為你洗去中華風只有宮鬥劇的成見，專心享受她的大段獨語吧！
中華風的輕推理劇
《藥師少女的獨語》動畫的推出，相信對許多已經膩煩架空歐洲中世紀為背景作品的讀者來說是個相當新鮮體驗吧！其實動漫畫中有不少角色們都很明顯的看出中華的元素和設定，比如《MAGI魔奇少年》的煌帝國，都能看見幻想架空的中華風，但要說到以「中華風」為本體的故事，確實是比較少有。
畢竟以有推出動畫的作品來說，《彩雲國物語》也已經可以說是懷舊動畫；去年新番難得有部《後宮之烏》，雖然畫面製作相當精美，但因同期《孤獨搖滾》的大火，而導致其他部作品討論熱度都顯得不高。然而這次的《藥師少女的獨語》，原作小說跟改編漫畫的銷量都已經非常驚人，即使這次動畫收看管道只有網飛，但依舊無損這部作品的期待和討論度。
而一般提到「中華風」，大多會想到居住於後宮之間的女人心計，但本部故事由於女主角「貓貓」僅是個小宮女，且完全在皇帝守備圈外的身材與樣貌，也不完全效忠於後宮哪位后妃，在某種程度上保持著自由之身的她，也讓故事主旨更多元，整部故事就是貓貓的後宮偵探見聞錄。
提到偵探，當然不得不提《名偵探柯南》作者青山老師，他精確的繪製了貓貓的特徵：麻子臉、如同貓一般叼著藥草稍有警戒看著你的身影，完美的收錄於名偵探圖鑑中，她那聰明的腦袋、對藥毒的認知、無法抑止的好奇心、及知世故卻又停不了的正義心的特質，解決後宮各式問題的身影，無疑是個出色的偵探！
《藥師少女的謎語》結構大多為各式事件的單元劇，謎題既勾出了好奇心，也勾出事件背後那幽微的人性，再佐以後宮總管「壬氏」對貓貓日漸加深的在意，讓角色和讀者們都不由得的為之一嘆，正是這部作品最有魅力之處！
人好好走在路上就給劫了
故事前面用相當精省的篇幅就交代了貓貓的身分、來歷和興趣：她其實是在花街工作的藥師養女。從小就在花街出入的她，對男女人情都有相當的理解；藥師養女的身分代表著她對藥和毒的理解；還加上了她甚至會對自己做人體實驗的細節，更加深了她的專業度和怪咖感。而她也正是對藥材的癡迷，回神過來後就發覺自己被強盜所包圍，所以才被人劫進宮裡當個小宮女。從綁架過程中就完全能看出貓貓的個性：即使她是個年輕小姑娘，但卻相當沉穩，能對綁架面不改色，心裡也已經打好了對將來的算盤，打算低調過活。
與大多數會將自己的推論與助手討論的偵探不同，《藥師少女的獨語》顧名思義，貓貓的推理過程常常是隱於冷淡外表下的一個人的自言自語，起初正是她發覺皇子皇女病因後的呢喃，偶然被壬氏聽聞，故特地將她從小宮女晉升成為侍奉「玉葉妃」的小侍女，開啟了她的後宮偵探生涯。
繁花盛開的後宮
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