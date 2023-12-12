【新番最前線】《16bit的感動》：無論世界線如何變動，那些美少女依舊是永恆不滅的存在

超乎想像的大黑馬原創番

時節轉冷，轉眼間，十月新番也來到了收官的月份，此時正是可以來好好來品鑑各種沒有原作、不是容易大好就是大壞的原創番，並且也是本季越到後面就越讓人驚喜的最強黑馬：《16bit的感動 ANOTHER LAYER》！

有別於原作《16bit的感動》是個以人物故事帶出懷舊的一九九零年代，介紹了各種赫赫有名的美少女遊戲，本質上可以說是老人憶當年的類型；作為動畫推出的故事，不只是以原創女主角「秋里樂葉」來進行故事重新編排，更加入了時空穿越要素，讓所有讀者原以為依舊是部懷舊為主軸的作品，然而在樂葉進行第二次穿越之時，赫然發現這部竟然更像是《命運石之門》的驚喜之作！

不只劇情善用了時空穿越，作為故事中最主要的元素「美少女遊戲」，作者若木民喜老師早就透過舊作《只有神知道的世界》就證明了二次元美少女的威力和重要性，不管是上色、電腦規格、甚至是因為樂葉不斷穿越、持續發生改變的時空中，「美少女」不只存留在那些令人懷舊的事物中，而是永遠會在世界上有一席之地！

圖片來源：《16bit的感動》

美少女遊戲中必須寄寓著夢想

一直夢想著要讓自己繪出的女孩子作為遊戲主角並展開恢弘故事的樂葉，很快就發現了自己的夢想行不通，不只是她僅僅是遊戲公司中的小美術，而是在美少女遊戲衰退的2023年，玩家們的心思被其他種娛樂佔據，而公司為了生計也只能出些催眠系列的小品遊戲，所有人都死氣沉沉，沒有夢想。

深愛著美少女遊戲的樂葉雖然對現況感到非常失望，也不敢離職去追尋自己的夢想，但依舊還是會努力對中古遊戲店裡的店主老婆婆盡力說明：她拿出來甩賣的商品，是她們這種阿宅眼中有多珍貴的至寶。

而老婆婆最後留下了一袋遊戲給樂葉，打開遊戲包裝的樂葉隨即穿越到了當片遊戲《同級生》的發行年份1992年，無家可歸的她在公司的原址與正在打算製作美少女遊戲的「Alcohol Soft」相遇，成為她們其中一員。

圖片來源：《16bit的感動》

原以為自己擁有未來的技術就能輕鬆輾壓1992年的人們，樂葉很快地發現自己的技術都是建立在未來便利的器材之上，在這裡只能使用16 bit處理器的電腦、沒有繪圖板只有滑鼠、並且只能靠十六色來繪製出那些美麗的CG……。即使所有工作所需技術都需重頭學起，樂葉依舊靠著自己熱愛遊戲的那份心，成功趕上死線，與大家完成了遊戲的發行後，穿越回現代。