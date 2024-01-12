【新番最前線】《迷宮飯》：為了拯救妹妹，就開始大啖迷宮魔物吧！

我們想讓你知道的是
如果觀眾你只將重心擺在魔物料理怎樣看起來好吃，當成是部以幻想美食為主的美食番，那觀看時也許會讓你感到重點擺錯的失落；但如果你期望的是部充滿各種意料不到設定和美食的奇幻冒險番，《迷宮飯》絕對不會令你失望！
請品嘗滿滿奇幻的魔物大餐
近年來，市面上不乏以「食物」作為主要題材的作品，畢竟「民以食為天」，再也沒有一樣題材是如此的通俗、卻又蘊含如此豐富且深奧並變化多端的文化了！
相信各位讀者也讀過不少日本人轉生到異世界，就以醬油、味增等日式家常料理去征服異世界人的味蕾，比如之前也介紹過的《擁有超常技能的異世界流浪美食家》就是一個相當鮮明的例子，並且此作還加上了食材和醬料可網購的方便要素，能讓人在大食人間煙火時，又能遠離現實世界的喧囂。
但厭倦了總是被日本家鄉味食物佔領的食物番的讀者，一定都會被推薦這部既不是異世界之作、但卻充滿了正統奇幻風格，宛如在閱讀一本記載了大量「當地食材來源與料理」的食譜，只是中間還添雜了諸多冒險事蹟的《迷宮飯》，在幻想中大啖這些迷宮的美味魔物！
「食物」就是冒險的生命線
由人類隊長「萊歐斯」所帶領的冒險隊，由於在各方面事前準備都不足的情況下，在迷宮的最底層與紅龍交戰時，萊歐斯因肚子餓所以一時分心，救兄心切的「法琳」推開了被龍攻擊的哥哥，而她最後施展了將隊伍所有人回到地面的魔法，自己獨自被龍吞噬。
事後醒來的萊歐斯理所當然想要盡快回去打倒龍，但隊友半精靈「瑪露希爾」和半身人「奇爾查克」立即告訴他噩耗：不只兩名同伴遞出辭呈，連能重整旗鼓的資本也全留在地下最底層，而最重要的是，所有人肚子全都餓得咕嚕咕嚕叫。為了解決這些危機，萊歐斯決定了隊伍的方針：他們必須靠著迷宮內的魔物作為主食，一邊盡快回到迷宮底層，救出還沒被消化完的法琳。
萬事總有個起頭，首先，從走路菇開始。
有了吃魔物的契機，萊歐斯終於向隊友坦承自己其實是個不折不扣的魔物控，且非常的好奇這些魔物的味道，而他身上更是有本「迷宮美食指南」的書籍，正迫不及待想要實踐書本的知識，和展現他對於魔物研究的熱愛。
專題下則文章：
【新番最前線】《16bit的感動》：無論世界線如何變動，那些美少女依舊是永恆不滅的存在
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。