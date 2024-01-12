【新番最前線】《迷宮飯》：為了拯救妹妹，就開始大啖迷宮魔物吧！

請品嘗滿滿奇幻的魔物大餐

近年來，市面上不乏以「食物」作為主要題材的作品，畢竟「民以食為天」，再也沒有一樣題材是如此的通俗、卻又蘊含如此豐富且深奧並變化多端的文化了！

相信各位讀者也讀過不少日本人轉生到異世界，就以醬油、味增等日式家常料理去征服異世界人的味蕾，比如之前也介紹過的《擁有超常技能的異世界流浪美食家》就是一個相當鮮明的例子，並且此作還加上了食材和醬料可網購的方便要素，能讓人在大食人間煙火時，又能遠離現實世界的喧囂。

但厭倦了總是被日本家鄉味食物佔領的食物番的讀者，一定都會被推薦這部既不是異世界之作、但卻充滿了正統奇幻風格，宛如在閱讀一本記載了大量「當地食材來源與料理」的食譜，只是中間還添雜了諸多冒險事蹟的《迷宮飯》，在幻想中大啖這些迷宮的美味魔物！

圖片來源：Netflix

「食物」就是冒險的生命線

由人類隊長「萊歐斯」所帶領的冒險隊，由於在各方面事前準備都不足的情況下，在迷宮的最底層與紅龍交戰時，萊歐斯因肚子餓所以一時分心，救兄心切的「法琳」推開了被龍攻擊的哥哥，而她最後施展了將隊伍所有人回到地面的魔法，自己獨自被龍吞噬。

事後醒來的萊歐斯理所當然想要盡快回去打倒龍，但隊友半精靈「瑪露希爾」和半身人「奇爾查克」立即告訴他噩耗：不只兩名同伴遞出辭呈，連能重整旗鼓的資本也全留在地下最底層，而最重要的是，所有人肚子全都餓得咕嚕咕嚕叫。為了解決這些危機，萊歐斯決定了隊伍的方針：他們必須靠著迷宮內的魔物作為主食，一邊盡快回到迷宮底層，救出還沒被消化完的法琳。

圖片來源：Netflix

萬事總有個起頭，首先，從走路菇開始。

有了吃魔物的契機，萊歐斯終於向隊友坦承自己其實是個不折不扣的魔物控，且非常的好奇這些魔物的味道，而他身上更是有本「迷宮美食指南」的書籍，正迫不及待想要實踐書本的知識，和展現他對於魔物研究的熱愛。