【校園愛情診療室】危險情人篇：不要詆毀對方人格，也不要否定過去

文：邱怡瑄、葉冠吟

前言：江湖上有個流傳已久的傳說：「進大學必煉成重要的四大學分：課業、社團、打工、戀愛。」其中，「戀愛學分」是其中最吸引人、也最難以掌握的一門課。有趣的是，大學校園裡真的有名副其實的「戀愛學分」喔！想修好修滿，知道如何面對難解的愛情大小事，我們邀請在國立政治大學開設「愛情社會學」的高國魁老師，以及在國立台北藝術大學開設「愛情心理學」的許皓宜老師，分別從社會學和心理學的角度，教大家怎麼看待「愛情」。

診斷案例：危險情人 交往初期，小關常常LINE小鍵詢問他的行程，當時小鍵只覺得小關這麼關心自己很溫馨。但隨著交往時間越長，小關查勤的頻率越來越高，交往三個月時，小鍵終於受不了，稍微念了小關幾句。想不到原本總是體貼又溫柔的小關竟然勃然大怒，認為小鍵私底下和其他人搞曖昧，做賊心虛不敢告知自己的行蹤。因此，企圖要動手打他，這個舉動讓小鍵十分恐懼，想要分手，沒想到小關卻崩潰嘶吼：「如果你跟我分手，我就去自殺！」

小鍵的經歷讓人看了毛骨悚然，但更可怕的是，近年來大學校園情殺事件頻頻發生，「危險情人」似乎不再是過去認為的「特例」。在去年台大潑酸案和世新濺血案發生後，社會上除了出現校園預警系統應加強、情感教育推廣須落實等反省意見，行政院會也在4月通過《糾纏行為防制法》草案，遭跟蹤、騷擾的受害人可報警由警方介入調查。

不過，比起校園規定和法律是否強化，相信你我對危險情人，有一些更簡單也更直接的疑問：「為什麼會出現危險情人？」、「危險情人有哪些特徵？」、「我該怎麼應對？」

Photo Credit：葉冠吟 政大社會學系副教授高國魁認為，可以從「液態社會」來探討危險情人的問題。

危險情人為什麼存在？從「液態社會」的不安全感談起

高國魁引用了社會學家齊格蒙・鮑曼（Zygmunt Bauman）的說法，認為現代社會的「液態現代性」（Liquid modernity）結構加深了危險情人的不安全感。而隨著網路科技日新月異的進步，電子媒介的出現看似使溝通更方便，但人們的互動也不再像過去那麼緊密，因此可用「液態」一詞形容當代人們的生活和關係充滿了流動和變化。

就大環境的角度來看，現代社會大至全球資本的跨國移動，小至個人勞動對「彈性工時、遠距工作」的追求，都在鼓吹一種解除管制、嚮往自由的價值觀。高國魁舉例，川普部分支持者可能就是在液態現代性下的不安者，因此極力籲求：「我不要太自由開放，我要有（美墨）邊界。」而危險情人身處這種風險即自由的社會氛圍下，不安全感就會節節高升。

從個人角度來看，液態社會造就了「流動的人際紐帶」，代表在追求個體化的現代社會中，人們「自由」和「安全」的兩大需求同時受到挑戰。

例如在談戀愛時，既想與對方有緊密的情感連結，但又怕失去自我空間，兩者間的衝突產生了人際交往的焦慮和不穩定，用鮑曼在《液態之愛》一書的原話就是：「既想束緊紐帶、又想讓它鬆脫。」人與人之間朝向「流動」（flowing）發展的液態戀愛環境，容易養成異常焦慮的危險情人性格，就如同情境中的小關不斷查勤、甚至威脅對方若分手就要自殺。

Photo Credit: Reuters/達志影像

危險情人的特徵：強烈的不穩定性

那危險情人有哪些特徵呢？許皓宜以心理諮商的觀點來解釋，危險情人具有邊緣性人格與反社會性人格，換句話說，就是「不穩定的因素較強」。這類的不穩定有三種層面：這個人對自己、別人、世界的看法不穩定。對自己的不穩定，許皓宜舉例，「對自己的看法不穩定」代表情緒起伏激烈，自我意識變換很快，「此刻認為自己很好、下一秒又認為自己好糟」；「對別人不穩定」就是自己認為別人一下子對自己友善，一下又對自己充滿惡意；「對世界的看法不穩定」則代表無法維持穩定的心情與大環境互動，所以容易因偏激想法而做出激烈的行為。

統括以上三種層面的解釋，在極度不穩定的情況下，無法找出這個人的思考「邏輯」，就是危險情人之所以危險的緣故。許皓宜說明，你永遠不知道對方的情緒狀態是否穩定，不知道他這次說「我要自殺」，是不是會真的動手。

而危險情人，也就是邊緣性人格的出現，從心理學的角度來看有兩種可能因素，第一種是「早期家庭依附關係（attachment）的殘破」，另一種則是「高敏感族群（Highly Sensitive Person）」。

前者，其實就是幼年時期依附關係的破壞，許皓宜舉例，小時候常常被毆打，或是目睹父母爭執甚至被波及，都是形成危險情人前因。但當然不是所有危險情人的產生都與其家庭有關，後者就是因為先天較為敏感的性格，導致其對於周遭任何刺激而產生不適，且不舒服的感覺會特別放大。

用「理性評估」，別「情感評估」

但當愛情找上門時，我們容易陷入非理性的情緒中，無法判別伴侶是否具有「危險情人」的徵兆。但許皓宜強調，若稍微感受到對方有危險跡象，儘管情感上認為對方不會傷害自己，但理性邏輯上，還是得詢問公正第三者，而且不能僅問一人，至少三人以上，即具有「客觀的危險」。

當發覺這個人符合「客觀的危險」時，請馬上執行通報。所謂的通報不一定是尋求警方，而是向校內的諮商中心（輔導室）告知。許皓宜表示，「不要一個人憋在心裡，我覺得最後很多人會出問題，就是因為他們習慣一個人去處理這件事。」但當然，不是每個人起初就有勇氣跨出求助的第一步，可以先從告知週遭友人開始，當朋友的職責，就是聽到有人向你發出求救訊息時，請陪伴他前往諮商中心，中心內部的諮商師皆有做過訓練，對於諮商內容皆有保密義務，請安心的向他們傾訴。

Photo Credit：葉冠吟 在北藝大開設愛情心理學的許皓宜副教授表示，如果碰上危險情人就要抱著離開傷心地的準備。

不要詆毀對方人格，也不要否定過去

倘若要分手前，才驚覺對方是危險情人，許皓宜提醒，「絕對不要詆毀對方人格，以及否定過去」，其中兩大分手禁忌語是絕對不能說出口，第一，毀謗對方人格，做人身攻擊，例如：「我就是瞎了眼才跟你在一起」；第二則是否定兩人過去的快樂時光，例如：「我之前從來沒有愛過你」，當這兩種類型的話說出口，就是直接點燃對方的不理性炸彈。

許皓宜強調，向對方好好告別的正確處理方式，應該是委婉的切斷，先感謝對方曾經陪自己走過的歲月以及他在這段感情的付出，最後明確告訴對方：「我沒有辦法和你在一起了。」

假如對方仍不斷騷擾你，除了換電話號碼、換帳號密碼、換路線，還有可能必須抱著「離開傷心地」的準備。雖然你可能會認為「又不是我做錯事，為什麼是我要離開？」許皓宜強調，遇上恐怖情人，「他不要保命，你要保命啊！若不是你做還要期待他做嗎？」

最後，常有人會說：「為什麼我總會喜歡上恐怖情人？」許皓宜表示，絕對不是你倒霉才會遇到他，而是對方身上有吸引你的特質，這才是你真正需要解決的陰霾與問題。或許是自己在前一段感情曾經受過的傷害，例如肢體暴力所造成的身心受創，也或許是對於愛情所產生的「幻象」，讓你刻意忽視對方所做的暴力徵兆，例如在餐廳對店員大小聲，你當時卻以為對方很有男人味等等。

面對這樣的問題，許皓宜會建議，大學校內的諮商體系其實很完善，可以趁在學時，善用校內資源，尋求專業人士協助，或是藉由運動、旅行等方式修補自己。

參考資料：

1. 黃厚銘，2007，〈導讀：液態之愛的流動與凝固——自由與安全的矛盾需求和修養社會學的態度〉，收錄於《液態之愛》。Bauman, Zygmunt著；何定照、高瑟濡譯。

2. 《液態之愛》。Bauman, Zygmunt著；何定照、高瑟濡譯。

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專題規劃：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

影片拍攝：邱怡瑄、葉冠吟

影片剪輯／後製：葉冠吟、鄧欣容

主視覺：郭容榕、蘇雅靖

採訪：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

文：邱怡瑄、葉冠吟、鄧欣容

核稿編輯：翁世航