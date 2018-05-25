【校園愛情診療室】網路阿宅篇：老師，怎麼讓對方喜歡我呢？

文：邱怡瑄、葉冠吟

前言：江湖上有個流傳已久的傳說：「進大學必煉成重要的四大學分：課業、社團、打工、戀愛。」其中，「戀愛學分」是其中最吸引人、也最難以掌握的一門課。有趣的是，大學校園裡真的有名副其實的「戀愛學分」喔！想修好修滿，知道如何面對難解的愛情大小事，我們邀請在國立政治大學開設「愛情社會學」的高國魁老師，以及在國立台北藝術大學開設「愛情心理學」的許皓宜老師，分別從社會學和心理學的角度，教大家怎麼看待「愛情」。

診斷案例：科技宅宅 小網是一位大三生，外表斯文、個性文靜，雖然不是邊緣人，但也稱不上系核，他的生活除了和幾位與他一樣愛好電玩遊戲的朋友們吃飯、聊遊戲，就是窩在宿舍打他沈迷已久的戀愛養成遊戲「心動時分」。遊戲就如同他的人生，他花了三個月的時間，仍無法攻略遊戲中的女主角，他總是無法理解女生細膩的心思，在虛擬的情場中屢戰屢敗，這使他對於現實的感情世界十分排斥，不知道該如何做才會受人歡迎。久而久之，他對於自己與異性的相處漸漸產生自卑感，導致他在通識課中，對同組報告的女生有好感，仍不敢行動⋯⋯

你身邊是否也有像小網這樣的朋友：一天花在網路的時間很多，但回到現實生活，反而不知道怎麼與人相處？

有趣的是，雖然近年來網路成癮的負面新聞層出不窮，但仔細想想，儘管我們身邊的朋友有人就像情境中的小網，因沉迷網路而不擅交際；卻也有不少人愛打遊戲，人際交往也很順利。究竟，科技對人的影響是好是壞？

許皓宜：不要讓虛擬世界等同於你的真實

Photo Credit：葉冠吟 在北藝大教授愛情心理學的許皓宜副教授強調：「在虛擬世界裡頭，最重要的就是心態。」

「在虛擬世界裡頭，最重要的就是心態。」這是許皓宜面對情境中小網沉迷遊戲的狀況，首先提出的回應。她不認為認真投入遊戲是件壞事，「因為我們玩遊戲都會沈迷啊！」但前提是，使用者得用正面心態面對「虛擬」。

如果虛擬能作為使用者跨進真實世界的跳板，許皓宜認為「玩遊戲」對人是有幫助的。例如玩了戀愛遊戲後，發現和角色互動的模式與實際情況相似，就能透過遊戲磨練與人相處的技巧，她也開玩笑地補充，「畢竟，不可能到外面隨便抓一個人來練習（泛指告白、曖昧等等）吧！」這就是「把虛擬當作是與外界連結」的正向案例。

但我們仍得正視使用者可能會對虛擬產生「現實等同」的狀況，也就是無法辨別現實與虛擬間的差異。尤其現今電玩遊戲充斥著超能力的角色設定，例如可快速穿梭各地、擁有非凡跳躍力，甚至能重新復活等等，可能導致過度沈溺於遊戲者，擁有自己具有同等能力的錯覺。

許皓宜舉了一個在美國發生的真實案例，有位正在從事非法行為的少年，因警察突然登門臨檢，在情急之下，他竟認為自己具有玩遊戲時跳到隔壁房子逃脫的能力，結果從高樓的窗戶跳了出去，一條青春的生命就此殞落。許皓宜再次強調，玩遊戲並非不可行，更不一定會造成負面影響，「但你不能認真，不能把它（虛擬世界）等同於你的世界。」。

跨出不擅交際的第一步驟：改頭換面

不過，如果大家像情境中的小網不擅社交，有什麼方法可以改變呢？撇除宅男宅女不擅現實交際的刻板印象，其實，先天的人格特質影響更大：有些人天生就擅長社交，有些人個性就較為內向安靜。若想解決自己不擅社交的煩惱，許皓宜提供了一個基礎又有效的好方法——改頭換面。

所謂「改頭換面」，就是重新打理自己的外型。但這當然不是指上沙龍做造型那麼浮誇，只要照鏡子時，覺得鏡中的自己看起來比以往舒服、順眼即可。當你學會認同自己的外貌，你就開始對自己產生信心了，「如果你連你自己都不喜歡，別人怎麼會喜歡你呢？」

而「不喜歡自己」從某一程度來說，其實就是對自己感到自卑。關於這點，許皓宜補充，「這就是因為自己心中有塊陰影。」那塊陰影或許就是我們不願意接受的自己，當你學會認識它，並思考如何「撥開」它時，你已正慢慢地改變、變成連自己都喜歡的模樣了。因此，除了改變外貌，也要記得同步向內認識自己。

但不免還是得問：老師，怎麼讓對方喜歡我呢？

雖然越來越喜歡自己是件好事，但如果暗戀的對象對自己零好感、零互動，不也是徒勞無功嗎？「如何讓對方喜歡我？」這個從古自今都讓人深受其擾、也是許皓宜每學期必被問到的題目，就在這裡曝光解答。

其實，心理學中有一個名詞叫「行為治療」，指的是在一定期望、一定條件下，採用一定的措施，促使矯正對象改變自身特定行為的干預過程。應用到愛情上，有這麼一招：想讓心儀對象喜歡自己，就把自己和對方喜歡的元素連結起來。

許皓宜分享，以前有一個學生知道暗戀的女孩很喜歡《我可能不會愛你》中陳柏霖飾演的大仁哥，還特別喜歡大仁哥曾穿過的一件襯衫。為了吸引她的注意，男孩就買下附近所有類似的襯衫，不讓其他人有機會引起女孩的關注。雖然很傻很瘋狂，雖然最後女孩沒和男孩在一起，但這的確讓彼此都留下深刻的回憶。

當然，還是有這個可能性：你努力找出對方喜歡的元素，對方仍毫無好感。這時，許皓宜提醒，或許你天生就是對方的「厭惡連結」，也就是本身具有令對方反感或不悅的因子。

許皓宜表示，一般來說，正青春的年輕人總會不停想著「他愛我、他不愛我」，就像浪漫愛情劇中的主角一邊摘花瓣，一邊煩惱，想付出真心又不敢付出，她認為這太過折騰。許皓宜建議，不如給自己設下一個停損點，當心理設好了期限，例如三個月後對方對你的態度仍沒有改變，那麼就坦然地放下吧。

而從社會學的角度，又是怎麼看小網沉迷網路、卻不擅於在現實與人相處的情境呢？

高國魁：科技的效果是不確定的

Photo Credit：葉冠吟 政大社會學系副教授高國魁認為，科技並不一定會傷害現實社會中的人際交往。

針對這個提問，高國魁認為，與其在「網路科技是否傷害現實人際互動」的問題中選邊站，他認為科技更接近一個模稜兩可的存在。他舉情境中的小網為例，小網因為在戀愛養成遊戲中「屢戰屢敗」，使他在現實的感情世界中喪失自信，但「如果他屢戰屢勝，說不定就會很有信心」，甚至實際去拓展自己的交友圈。

高國魁認為，若單純以使用角度設想科技效果，科技並不一定會傷害現實社會中的人際交往，端看使用者是否「成功」運用科技。

正統的社會學見解：科技傾向使人類與社會現實疏離

不過，社會學作為一門探究社會結構和系統的學問，對「網路科技是否傷害親密關係」一事並非簡單地中性看待，而是至少有兩種不同看法。正統流派會從經驗理性的立場出發，認為網路科技會傷害現實生活中的親密關係。

高國魁解釋，因為網路多由文字和影像構成，所以這派學者認為網路互動強化了「去身體化」（disembodiment）的交往，剝奪了人與人之間的實際互動，就算用社群媒體傳即時訊息，也可以自行決定什麼時候要回。在這種狀況下，「很多社會學關心的、面對面互動的surprise會消失。」回到現實人際交往時，人們反而會不知道怎麼應付突發的人際互動、感知微妙的肢體語言等等，也就形成所謂「科技使人與社會現實疏離」的狀況。

Photo Credit：Depositphotos

這也呼應了近幾年針對網路科技的負面評論，例如一篇美國匹茲堡大學的研究指出，一旦年輕人長期持續透過社群媒體與他人互動，便容易出現憂鬱情緒。

相關的科技陰謀論也層出不窮，如科技公司高層都不使用自家軟體：臉書「按讚」機制的的發明者為了確保自己不會「上癮」，在自己的電腦上安裝了軟體限制使用臉書的時間；賈伯斯在生前接受訪問時，提到自己的孩子都還沒有用過iPad。

另一種社會學詮釋：科技可能挑戰人們的在場互動規則

高國魁提到，社會學的另一種角度則肯定人類與科技的共生關係，認為科技可能開創新的互動模式、發展「真正的親密關係」，現實中的人際互動反而不是衡量親密關係的正當基準。畢竟現在使用網路的人口越來越多，以台灣為例，根據國發會今年發布的2017年數位機會調查報告，我國民眾上網率達到歷年最高的82.3%，科技的可塑性和發展性難以想像。這一派的想法雖然激進，也明顯過於理想，但並不失為一種思考方式。

但是，從這個角度詮釋的「親密關係」和經驗理性的認知有所不同。法國思想家喬治．巴塔耶（Georges Bataille）曾提出一個稱作「耗費」（expenditure）的概念。而這種概念下的儀式行為，呈現在性愛、戰爭和遊戲等集體現象中，經常讓人類接觸到「去個體化」、物我兩忘的體驗。高國魁指出，有些學者會從巴塔耶的耗費概念出發，把「親密關係」理解為愛情中的兩方接近性（closeness）很強，甚至沒有主客之分，和世俗理解愛情應為「互為主體性、互相尊重」的看法不同。

再以情境中的小網為例，如果小網高度沈浸在戀愛養成遊戲的角色扮演中，說不定會覺得現實裡充滿障礙和隔離的愛情關係無法滿足他。這個狀況也類似電影《雲端情人》主角西奧多和人工智慧莎曼珊的戀愛關係：西奧多隨時能和莎曼珊交談、互動，反而突破了現實人與人之間時間、地理上的距離。

那，有沒有比較「白話」的解釋方式呢？高國魁分享，這就像你和一個重度喜歡玩遊戲的伴侶交往，乍看之下，網路遊戲和現實脫節，但換個角度思考，或許你只學到現實世界的戀愛方式，他反而能引導你欣賞網路世界的感情依附能力：一種超越現實功利計算的專心和堅持不懈的遊戲精神。

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專題規劃：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

影片拍攝：邱怡瑄、葉冠吟

影片剪輯／後製：葉冠吟、鄧欣容

主視覺：郭容榕、蘇雅靖

採訪：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

文：邱怡瑄、葉冠吟、鄧欣容

核稿編輯：翁世航