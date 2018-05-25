【校園愛情診療室】母胎單身篇：修不到戀愛學分是我的錯嗎？

文：邱怡瑄、葉冠吟

前言：江湖上有個流傳已久的傳說：「進大學必煉成重要的四大學分：課業、社團、打工、戀愛。」其中，「戀愛學分」是其中最吸引人、也最難以掌握的一門課。有趣的是，大學校園裡真的有名副其實的「戀愛學分」喔！想修好修滿，知道如何面對難解的愛情大小事，我們邀請在國立政治大學開設「愛情社會學」的高國魁老師，以及在國立台北藝術大學開設「愛情心理學」的許皓宜老師，分別從社會學和心理學的角度，教大家怎麼看待「愛情」。

診斷案例：母胎單身 在別人眼裡外表條件都不錯的小評，其實是個長達20年的母胎單身。由於沒有戀愛經驗，小評常常會陷入一個困境，那就是只要別人對他好一點點、親近一些，他就會以為彼此處在曖昧關係。前陣子，小評的大學同學小論不僅每天都會和他聊天，也會邀約一起吃飯，小評就認為小論想追他，因此感到害羞、雀躍。但事實上，小論卻只是把小評當成朋友。這讓小評忍不住難過地想，為什麼自己每次都會誤會、不懂怎麼拿捏和別人相處的距離⋯⋯

看完小評的案例，你也心有戚戚焉嗎？過去我們把眾多外務放到一旁、拼命讀書，希望進大學後，愛情可以翩然而至，卻發現自己變成了「母胎單身」的一員。

不僅大家在聊愛情話題的時候縮在角落、插不上話，好友為情傷神時，也因自己缺乏經驗，不知道怎麼安慰對方；好不容易碰到心儀的對象，又常落得空歡喜一場，這時就會忍不住思索：「為什麼我是母胎單身？」

母胎單身原來不只是「個人問題」？

所謂「母胎單身」是指「打從出娘胎到現在都是單身」、沒交過男女朋友的意思。很多人覺得會造成母胎單身是「個人問題」，但從社會學的角度來看，也可以發現社會結構變遷對母胎單身的影響。

高國魁解釋，傳統社會為規範性的「集體社會」（collective society），外部因素對婚姻和戀愛約束力較強，這主要受三大因素影響。第一類因素來自「抽象的道德價值」，包含宗教、身分、經濟地位是否匹配，例如華人社會傳統的「門當戶對」的觀念。在這個因素控制下，人們很難自由作主談戀愛。

第二個因素則是「經驗的儀式證明」，高國魁解釋，在傳統社會中，從求愛到結婚的過程有一系列的儀式要完成，其中留下的「印記」（marker）很明確，例如台灣傳統結婚要「辦桌」宴請親朋好友來吃喜酒，就有一種昭告社會「我們兩個在一起了」的強烈宣示意味。

第三類因素則來自「關係他人的意見」，高國魁解釋，傳統社會非常部落化，親屬關係連結很緊密，你能不能跟對方結婚、談戀愛要到什麼地步，周遭的親友都會說嘴，縱然現在仍有親戚會關心你有沒有交往對象，但這種輿論的壓力遠沒有以前大。

Photo Credit：葉冠吟 政大社會學系副教授高國魁表示，雖然現在親戚還是會關心你有沒有交往對象，但這種輿論壓力沒有以前大！

高國魁解釋，在這三大因素的影響下，傳統社會的人們談戀愛時，有相對「確定」的時程和腳本可循。先不論這些外部因素能否幫你找到「心靈契合」的伴侶——更別提「心靈是否互通」並非傳統社會考量伴侶關係的重點——至少，你不會在「該談戀愛的時候還沒有戀愛經驗」。

仔細想想，「年齡」和「周遭人的經歷」多少也會逐步加強你做為母胎單身的緊張感，畢竟，我們很少稱呼沒談過戀愛的國中小學生為母胎單身，但會因為作為一個未曾談過戀愛的大學生而感到焦慮。相較之下，傳統集體社會下的人就不用擔憂這個問題：因為到了適婚年齡，就算自己不主動，各方外力也會「自然」替自己找到「適合」的伴侶。

在自由戀愛的時代，母胎單身的「個人責任」增加了

對此，高國魁強調，不是說現代人不再受以上三大價值（抽象道德、經驗儀式、關係他人）影響，只是和過去相比，這些元素的約束力和宣告性都明顯轉弱，「那就叫自由戀愛。」當「集體的社會」開始轉向「對偶的社會」（society of couple），感情就變成伴侶間的事，要不要在一起、要不要繼續走下去，大多是兩人協議說了算，不容外人置喙。

感情看似更自由，但個人責任卻也更重，這也呼應了著名的社會學家貝克夫婦（Beck Ulrich & Elisabeth Beck-Gernsheim）的著名觀點：「愛情成為一空白方程式，戀愛者必須自己去填寫。」（Love is becoming a blank that lovers must fill in themselves.）

不過，樂觀點來看，母胎單身若想在「自由戀愛」的時代找到愛情，雖然得花上比傳統社會更大的精力和努力，但至少可以依照自己的標準，找到「對的人」。

母胎單身不熟悉「戀愛的感覺」？

不過，在找到「對的人」之前，至少要先談戀愛吧！母胎單身從來沒有戀愛經驗，若像情境中的小論想追對方又不順利該怎麼辦？對此，許皓宜要告訴你，無論結果如何，至少你開始嘗試了。

許皓宜曾遇過一個初入大學的年輕學生，非常困擾地向她表示自己近期常看到一些幻影、甚至聽到一些聲音。許皓宜覺得情況不對勁，以為這孩子產生了精神分裂症的早發期症狀，但仔細理解來龍去脈後才發現，原來他是談戀愛了，喜歡上學姐，喜歡到常常覺得學姐在跟他說話。

對初次戀愛的母胎單身者來說，常常會不了解戀愛是什麼感覺，而感到有些驚慌。因為這是你第一次感受到對父母、手足以外的人有強烈的情感。但這份情感，卻有三分之二的失敗比例，尤其當外在因素被嚴格管制，譬如家長灌輸「上大學後才能談戀愛」、大學前以讀書為重，社交技巧不足，內在性格較為專心、害羞等，更容易造成「零戀愛經驗」。

Photo Credit：葉冠吟 北藝大通識教育中心副教授許皓宜點出，大家談戀愛時容易太過主觀，超過五成內容都是自作多情。

怎麼才不會落入「自作多情」的迷霧？

因為戀愛經驗不足，也可能容易像情境中的小論，常誤認別人對自己的關心是戀愛中的「好感」。這源自於大家談戀愛時容易太過主觀，產生「自作多情」的錯覺。許皓宜表示，每次聆聽別人分享暗戀的故事時，其實超過五成的內容都是自作多情的感受：「我們都對自己不夠誠實，明明就是自作多情，還要強迫自己去相信低於五成的那部分，這就叫做自欺。」

但要如何確定對方是真的喜歡你呢？許皓宜提供了一個可愛又簡單的方法，那就是「瞳孔大小測量」。人雖然能控制面部表情，但卻無法控制瞳孔，當見到喜愛的人事物時，瞳孔就會擴張。當然，許皓宜也開玩笑地表示，不可能拿尺去測量對方的瞳孔到底放大多少，所以重點要放在對方的眼神。

她表示，當瞳孔放大時，人的眼睛會是「亮」的，因此，偶爾突襲拍一下喜歡的人肩膀、或出現在他面前當作測驗，觀察對方看見你的瞬間，若是亮的，那就能再努力一下；但若是波瀾不驚，那麼就好好當朋友吧。

母胎單身別怕失敗：多嘗試、多溝通

因此，雖然可以相信真愛存在、初戀最美，許皓宜還是說出了殘酷的事實，母胎單身想開啟第一段戀情時，要先有失敗的認知，因為現實的戀愛「幾乎所有人都會失敗，成功的人只是少數而已」。

不過她仍然叮嚀大家，千萬別被首次戀愛、暗戀或告白的挫折經驗嚇跑，既然都已鼓起勇氣向「愛情」邁進，就好好把握這個機會。如果被拒絕時，也不要擔心丟臉，還是能禮貌地向對方詢問「為什麼不喜歡我？」、「你覺得我的問題在哪裡？」等，許皓宜特別強調：「雙方對於戀愛的認知不是用想像的，而是溝通出來的。」畢竟初戀是如此珍貴的對象，雖然當不成一輩子的伴侶，但仍可以透過他更瞭解自己，或許這個男孩或女孩，能成為自己未來愛情的導師，愛情的基礎。

參考資料：《愛情的正常性混亂》。Beck,Ulrich and Elisabeth Beck-Gernsheim著；蘇峰山、魏書娥、陳雅馨譯。

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專題規劃：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

影片拍攝：邱怡瑄、葉冠吟

影片剪輯／後製：葉冠吟、鄧欣容

主視覺：郭容榕、蘇雅靖

採訪：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

文：邱怡瑄、葉冠吟、鄧欣容

核稿編輯：翁世航