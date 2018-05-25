【校園愛情診療室】慣性劈腿篇：渣男渣女與幼兒期「分裂」有極高關聯

文：邱怡瑄、葉冠吟

前言：江湖上有個流傳已久的傳說：「進大學必煉成重要的四大學分：課業、社團、打工、戀愛。」其中，「戀愛學分」是其中最吸引人、也最難以掌握的一門課。有趣的是，大學校園裡真的有名副其實的「戀愛學分」喔！想修好修滿，知道如何面對難解的愛情大小事，我們邀請在國立政治大學開設「愛情社會學」的高國魁老師，以及在國立臺北藝術大學開設「愛情心理學」的許皓宜老師，分別從社會學和心理學的角度，教大家怎麼看待「愛情」。

診斷案例：慣性劈腿 小T是個沒有安全感的人，他死心塌地的愛著已經在一起五年的小N。完全依賴小N的小T，不僅為他放棄自己夢寐以求的學校及到美國交換的機會，還為此與家人大吵一架，但是小N卻三番兩次偷吃。而小T雖然難過又憤怒，還是一而再再而三地原諒，總相信有一天小N會定下來、他們在畢業後就可以組成家庭了。某天，小T幫小N整理房間時，偶然看見他的手機跳出與小T好友小L聊天的曖昧訊息：「寶貝，我好想你喔～」讓小T頓時覺得晴天霹靂，心碎的他完全不知道該怎麼辦⋯⋯

愛情走到盡頭，最讓人痛苦的分手原因之一就是因對方劈腿而分手，如同情境中的小T一味為小N付出，但小N卻一而再、再而三地撕裂雙方之間的信任。在痛罵渣男渣女前，就讓我們先來看看怎麼從社會學和心理學分析這個劈腿情境吧！

相依共生型的人：一味付出、犧牲自己成就愛情

對於情境中的小T「愛到卡慘死」的狀況，高國魁解釋，「可以把這看作『浪漫愛』（romantic love），就是我好死心塌地的愛著你。」

而什麼是浪漫愛呢？根據社會學家紀登斯（Anthony Giddens）在《親密關係的轉變》一書的描述，浪漫愛「假設了心靈的溝通，兩個靈魂相遇相合，而有互補的特質。」在這種感情觀下，人們會把伴侶理想化為讓自己更完整的「另一半」。極端一點，就會像情境中的小T一樣，對劈腿慣犯的小N投射不切實際的幻想，相信對方「總有一天會定下來」。

小T的情形可扣連到紀登斯提出的「相依共生」（codependence）概念，這個詞最早源自戒酒的互助團體，在這個情境中，有很明確的上癮者，另外一個人則圍繞著上癮者的行為做出回應。而紀登斯認為，相依共生型的人唯有在為他人的需要犧牲奉獻時，才能感到自信。就像情境中的小T「犧牲」自己出國的機會只為和小N在一起、不斷原諒小N的劈腿行為，都能在其中看到「相依共生」的影子。

Photo Credit：葉冠吟 政大社會學系副教授高國魁表示現代人更容易用「消費人」的心態看戀愛，追求新鮮感與多樣性。

液態社會下的消費心理

當然，不是每個被劈腿的人都像情境中的小T愛得那麼盲目，但劈腿者都讓人氣得牙癢癢的。

高國魁分析，劈腿者在文化上結合了17世紀的「激情愛」（passionate love）和18世紀的「放蕩愛」（libertine love）特質，而在政治上則混合了「無政府主義」（Anarchism）和「極權主義」（Totalitarianism）的特性。就像情境中的小N不願待在一段穩定的戀愛關係中，反而三番兩次偷吃、不知悔改。

這也部分反應了「液態」現代性人們的「常態」生活，所謂「液態現代性」意謂著隨著科技進步，地域和時間的限制被打破，現代人時時處在「自由」和「穩定」的矛盾中，人際關係也不像過去緊密。

在此背景下，人們更可能用「消費人」（homo consumens）的眼光看待愛情關係：性的主要功能不再只有生育和關係延續，純享樂也是成立因素之一，就如同消費者追求新鮮感、多樣性一般。當然，劈腿與否受到許多複雜因素影響，不過無論如何，一旦愛情變得速食、「承諾」的重量也會跟著減輕。

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那麼，被劈腿了，該怎麼辦？

「我不會把劈腿看成是一個問題，而是去了解什麼原因導致了這件事？」許皓宜解釋，出現劈腿有兩個可能，一是雙方關係出現問題，另一個原因則是對方會慣性劈腿。

情侶雙方都需要思考，「為什麼我們會走到這個地步？」有些人怕分手，刻意不點破對方劈腿的事實，許皓宜非常不鼓勵這種舉動。與其逃避現況，假裝沒有出軌行為發生，還不如和對方好好討論、面對問題。譬如，若發覺劈腿對象的性格較體貼細心，就能了解原來伴侶可能需要這樣的陪伴。

但最終，你還是得決定要不要和背叛你的伴侶繼續走下去。許皓宜提供了三個步驟來分析：首先，確認外遇問題的來源，例如是對方慣性出軌，還是本來關係就漸漸疏遠；第二是深入解構問題，究竟是什麼原因導致外遇事件發生；最後才是「選擇」：在雙方尚未踏入婚姻前，你已了解他在不滿足的情況下，有向外尋求慰藉的可能性，你能保證不會舊事重演嗎？你還願意原諒他幾次呢？

「破鏡沒辦法重圓，但關係可以重建。」

「雖然破鏡無法重圓，但關係還是可以重建」，這是許皓宜對修復感情的看法。當曾劈腿的一方展現誠意，例如主動告知行蹤、調整生活模式等，希望提升彼此信任挽回感情時，許皓宜認為，或許可以適時放下疙瘩，學習讓感情重新開始。她解釋，常有人反應伴侶間已有裂痕，無法回到過去，「但時間沒辦法倒退，只能往前走而已。」

雖然在過去，這是一段失敗的破裂關係，但透過解決出軌問題激發的種種討論，反而有機會讓彼此說出心底的想法、增進更深一層的相互理解，在這一刻雙方都已然成長，「變成進化版的我和你，再重新建立一個新關係走下去。」不過，若對方是劈腿慣犯，許皓宜建議，除非你能在這段關係中找到平衡點， 還是趁早脫離，否則只會越來越痛苦。

Photo Credit：葉冠吟 北藝大通識教育中心副教授許皓宜認為，面對慣性劈腿，除非你有辦法找到平衡點，還是趁早脫離比較好。

而「慣性劈腿」究竟是人格上的缺陷還是必然？許皓宜曾執行一項關於男性在婚姻不斷外遇的國科會研究計畫，結果發現，外遇行為與幼兒早期經驗具有極高的關聯性。

許皓宜解釋，在心理學中，有一個「分裂」的概念，由於幼兒對外在環境認知不足，同時缺乏整合經驗，當面對外在人、事、物時基於自我保護的觀點下，通常會將人區分成好壞兩極，同時也將「心智」與「人」劃分成兩類，例如當媽媽對孩子友善時，就認為他是天使；較為嚴厲時就會把媽媽想像成是「另一個」壞人。

因此，理論上在嬰兒成長的過程中，家長應該要協助其整合並解釋：「媽媽打你是因為你做錯事情，但媽媽還是很愛你。」讓孩子理解這兩個人是同一人，同時有能力分析此舉動發生的原因。但在現實社會中，許多人的成長過程並未完善整合，導致內心分裂、不穩定感嚴重，因而在影響到伴侶關係。

「因為他／她必須在很多人身上才能找刺激。」許皓宜說明，就像一個男生同時擁有五個女朋友，卻無法判斷自己最喜歡誰，因為他只有和一號女友相處時才感受到溫柔，和二號才能體驗到刺激。許皓宜認為，慣性劈腿的一方若想解決此問題，其中一個方法就是學會整合，並從「整合自己」做起，「要意識到我是分裂的，必須從接受自己開始。」並學習從單獨個人身上找到不同特質。

而若像情境中的小N一樣，不斷原諒劈腿的另一半該怎麼辦呢？許皓宜表示，這可能是種因原生家庭造成的「強迫性重複」，代表一個人固執地重複某些毫無意義的活動，或反覆溫習痛苦的經歷。例如，有些人因父母的外遇行為帶給自己傷痛，長大後不自覺地想找慣性劈腿的人交往，並抱著「希望可以改變他／她」的補償心態，渴望扭轉歷史。

但許皓宜建議，真能改變當然好，但若無法靠自己解決伴侶的劈腿問題，也可以嘗試情侶諮商，透過客觀第三者來協助。

透過「轉移注意力」慢慢紓解失戀的痛苦

最後，被劈腿的一方要如何從情傷中「走出來」？對此，許皓宜覺得「其實所有失戀都一樣，沒有經歷劈腿比較痛這件事」， 關於失戀的修復期，普遍來說仍需要一年左右。失戀者在一個月過後就從打擊中站起來、活蹦亂跳是不可能的事，必定須歷經三到六個月的情緒起伏期，但這是正常的情緒曲線，超過九成的人在一年之後就漸漸走出痛苦。不過，若是超過三年仍鬱鬱寡歡，許皓宜建議，可以尋求專業協助，因為你可能開始出現輕微的憂鬱症狀了。

面對情傷，我們都可能擁有前文提過的「強迫性重複」特質，不斷地重複回想、耽於痛苦。許皓宜建議大家要學會「轉移注意力」，就像電影《失戀33天》中，白百何飾演的女主角在分手初期不斷陷入回憶的痛苦中，但透過處理生活中的大小事，反而分散注意力、慢慢走出情傷。

許皓宜也分享，自己當初就是為了平復失戀的低落情緒，才走進書店閱讀心理學相關書籍，沒想到卻越讀越有興趣，最後才決心報考心理諮商所。對當時的她來說，準備考試，就是轉移注意力的最佳方法，雖然難免會感到心痛、覺得無法再遇到更好的人。

「但事實證明這都是屁話，你永遠可以找到更適合你的人。」許皓宜甚至認為，失戀的人能有一個幼稚想法：「我要做一個讓他覺得離開我，會感到後悔的人。」作為自己走出情傷、積極生活的動力。

參考資料：

1. 《液態之愛》。Bauman, Zygmunt著；何定照、高瑟濡譯。

2. 《親密關係的轉變- 現代社會的性愛慾》。Anthony Giddens著；周素鳳譯。

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專題規劃：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

影片拍攝：邱怡瑄、葉冠吟

影片剪輯／後製：葉冠吟、鄧欣容

主視覺：郭容榕、蘇雅靖

採訪：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

文：邱怡瑄、葉冠吟、鄧欣容

核稿編輯：翁世航