交友軟體不只是「約炮」，戀愛養成遊戲上也不一定是「阿宅」

校園裡人人都知道，「談戀愛」是大學的必修學分——說起來很容易，但是到底應該怎麼做？
許多人一路被教育體制輾壓，從小只知道要好好讀書，泰半青春受制於升學競賽的牢籠內；成長途中，有的父母甚至下了「禁愛令」，對於少年少女萌發的浪漫情懷毫不在意。正因為自小缺乏情感教育和引導，不少人在戀愛上大多只能做一個自學者，跌跌撞撞著向前。
上了大學，身邊的人突然催促我們去談戀愛，卻忘了提醒，在與他人相愛前，更需認識自己、暸解己身需求。其實，不論是面對情感問題，或是自我探索的困擾，我們從來不需要赤手空拳、單打獨鬥，在這個開放的世代，我們有更多的途徑和資源可以利用。
不相信嗎？現在，就讓我們為你娓娓道來——
一、發展關係的第一步是「認識」，讓「交友軟體」來幫你
想要開啟一段情感關係，最基本的當然是要「認識人」。過去，我們只能在現實生活中與人互動；現在，我們擁有了便捷的網路，讓我們能利用交友軟體碰見新朋友、新可能。
提到「交友軟體」，大多數人會直覺聯想到「約炮」以及「速食愛情」——難道交友軟體，對人際關係沒有任何正面的助益嗎？針對這點，我們特別訪問了資訊社會研究學者，現於世新大學社會心理學系任教的曹家榮教授，請他與我們談談現今社會脈絡下，交友軟體對於親密關係的影響。
- 交友軟體的優點：減少成本，增加意願
曹家榮認為，交友軟體對於開啟一段關係確實有所幫助，此般媒介使我們得以跨越時間和空間的阻隔，並擁有更大的「接觸面積」以認識各式各樣的人；同時，交友軟體「一機在手，便能開口」的便利特性，大大地降低了我們認識他人的成本／門檻，進而提升了我們與陌生人開展互動的意願。
- 交友軟體的缺點：「速度」和「介面」，使人不耐煩且膚淺
當然，交友軟體亦有其缺點——如前所述，軟體提高了交友的便利性和開放性；另一方面，卻也致使交友品質和穩定性下降。這樣的現象尤其源自於交友軟體的「速度」特性，人們因為成本低、選擇多，而減少了停留和等待的意願，稍有不耐或不如意，就終止關係的發展，使得關係僅能停留在表層而難以深化。
另外，交友軟體的「介面」也是重點，現行軟體，如「拍拖 Paktor」、「Tinder」等，大多以「外表」作為使用者的選擇依據——帥／美的就左滑配對；反之就右滑換人——因而加重了人際互動中外表的參數，忽略了其他建立關係之前的必要暸解。
不過，也有不少交友平台意識到這樣的問題，並提出了不同的交友策略，例如語音交友軟體「Goodnight」和匿名聊天網站「吾聊 Wootallk」，都將長相從第一印象中移除，一定程度地確保了雙方互相暸解的誠意。
- 善用「變身的可能性」，在交友軟體上進行社交實驗
曹家榮認為，線上互動中最有趣的就是，我們擁有「角色扮演」的彈性，使用者可以在交友軟體上，改變現實生活中習慣的說話和應對方式，以此作為一次次的社交嘗試和練習，最終透過自我檢視與反思，修正自己的社交技巧，將線上的成長帶回線下生活。
例如，日常生活中你面對朋友的反應，總愛多加揣測，心上人傳來簡短訊息，你就在心中無限地小劇場：「他這樣是什麼意思？他是否生氣了？」因而拖了很久才回覆，導致曖昧關係總是無疾而終。那麼使用交友軟體時，你可以試著丟棄想很多的「內心戲」習慣，豁達和坦率地與網友互動，並體會與分析其中的變化，最後，將這樣的經驗應用在現實生活。
- 交友軟體比一比
|名稱
|拍拖 Paktor
|Tinder
|吾聊 Wootalk
|Goodnight
|
圖示
|簡介
|文字聊天
相片為主
有揪團功能
|
文字聊天
|匿名聊天
隨機配對
不需設定任何資料
|語音聊天
隨機配對
一次七分鐘
|使用人數
|700萬以上
|5000萬以上
|未知（因不需註冊）
|200萬以上
|來源：自行整理
二、「動機」決定「經驗」，「戀愛養成遊戲」也可以帶來成長
延續上述的概念，其實，「戀愛養成遊戲」也能帶來相似的效果。
談到戀愛養成遊戲，大家可能有些陌生，或是認為那是「阿宅」在玩的遊戲。簡而言之，它是一種遊戲種類，泛指模擬戀愛生活的系列遊戲。遊戲中，玩家必須選擇並扮演特定的角色，亦可選擇想進行互動的角色；接著，透過對話和行為決策，一步一步發展戀愛關係。比如遊戲中的另一半因為寵物失蹤，焦急又難過，此時系統會提供玩家不同的應對策略，而玩家選擇的行動，將影響與另一半的感情走向。
- 「角色扮演」正是一次有效的人格測試
就曹家榮的觀點而言，這類數位化的遊戲設計，只能在一定框架下進行，內容與我們日常生活相差甚遠，因而，若想要透過戀愛養成遊戲，訓練自己面對心上人時的臨場反應，成效恐怕不大。
但此類遊戲仍可能帶來助益——科技社會學權威雪莉．特克於其著作《在一起孤獨》中分析道，玩線上遊戲／角色扮演遊戲的當下，螢幕上的生活便成了「身分工作坊」，我們必須建構、編輯和演出一個自我。而當我們扮演分身，以及練習下決定時，就如同一場人格投射測試，我們有機會在其中知道自己想要什麼，或是可能失落了什麼，除此之外，我們還可能突破障礙和處理不安全感。
- 把握探索自己的機會，能讓你成為更好的人
不論是使用「交友軟體」或是「戀愛養成遊戲」，最重要的都是要調整好動機與心態，在使用過程中時時觀察自己的狀態以及反應，亦即保持「自我覺察」，便有機會獲致自我修復以及再建構的可能性，最終有所成長。
人類學家維克托・透納曾說，在日常生活慣例以外的地方、某種程度「非彼非此、模稜兩可」的地方，我們最能自由自在地探索自我。所以，如果懊惱自己總是在與人相處上失了方向，想要知道自己能夠如何改進，或許善用這兩個媒介，可以得到一些意想不到的收穫。
那麼，如果在戀愛關係中實際地遭遇了困擾與悲傷，或是對自己感到迷網猶疑，生活中有哪些資源可以幫助解決呢？
- 欲知詳情，速往：傷心的人別找朋友，校園「諮商團體」讓你不只是說出來
核稿編輯：翁世航
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