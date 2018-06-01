交友軟體不只是「約炮」，戀愛養成遊戲上也不一定是「阿宅」

校園裡人人都知道，「談戀愛」是大學的必修學分——說起來很容易，但是到底應該怎麼做？

許多人一路被教育體制輾壓，從小只知道要好好讀書，泰半青春受制於升學競賽的牢籠內；成長途中，有的父母甚至下了「禁愛令」，對於少年少女萌發的浪漫情懷毫不在意。正因為自小缺乏情感教育和引導，不少人在戀愛上大多只能做一個自學者，跌跌撞撞著向前。

上了大學，身邊的人突然催促我們去談戀愛，卻忘了提醒，在與他人相愛前，更需認識自己、暸解己身需求。其實，不論是面對情感問題，或是自我探索的困擾，我們從來不需要赤手空拳、單打獨鬥，在這個開放的世代，我們有更多的途徑和資源可以利用。

不相信嗎？現在，就讓我們為你娓娓道來——

一、發展關係的第一步是「認識」，讓「交友軟體」來幫你

想要開啟一段情感關係，最基本的當然是要「認識人」。過去，我們只能在現實生活中與人互動；現在，我們擁有了便捷的網路，讓我們能利用交友軟體碰見新朋友、新可能。

提到「交友軟體」，大多數人會直覺聯想到「約炮」以及「速食愛情」——難道交友軟體，對人際關係沒有任何正面的助益嗎？針對這點，我們特別訪問了資訊社會研究學者，現於世新大學社會心理學系任教的曹家榮教授，請他與我們談談現今社會脈絡下，交友軟體對於親密關係的影響。

Photo Credit：蘇雅靖 資訊社會研究學者，曹家榮教授

交友軟體的優點：減少成本，增加意願

曹家榮認為，交友軟體對於開啟一段關係確實有所幫助，此般媒介使我們得以跨越時間和空間的阻隔，並擁有更大的「接觸面積」以認識各式各樣的人；同時，交友軟體「一機在手，便能開口」的便利特性，大大地降低了我們認識他人的成本／門檻，進而提升了我們與陌生人開展互動的意願。

交友軟體的缺點：「速度」和「介面」，使人不耐煩且膚淺

當然，交友軟體亦有其缺點——如前所述，軟體提高了交友的便利性和開放性；另一方面，卻也致使交友品質和穩定性下降。這樣的現象尤其源自於交友軟體的「速度」特性，人們因為成本低、選擇多，而減少了停留和等待的意願，稍有不耐或不如意，就終止關係的發展，使得關係僅能停留在表層而難以深化。

另外，交友軟體的「介面」也是重點，現行軟體，如「拍拖 Paktor」、「Tinder」等，大多以「外表」作為使用者的選擇依據——帥／美的就左滑配對；反之就右滑換人——因而加重了人際互動中外表的參數，忽略了其他建立關係之前的必要暸解。

不過，也有不少交友平台意識到這樣的問題，並提出了不同的交友策略，例如語音交友軟體「Goodnight」和匿名聊天網站「吾聊 Wootallk」，都將長相從第一印象中移除，一定程度地確保了雙方互相暸解的誠意。

善用「變身的可能性」，在交友軟體上進行社交實驗

曹家榮認為，線上互動中最有趣的就是，我們擁有「角色扮演」的彈性，使用者可以在交友軟體上，改變現實生活中習慣的說話和應對方式，以此作為一次次的社交嘗試和練習，最終透過自我檢視與反思，修正自己的社交技巧，將線上的成長帶回線下生活。

例如，日常生活中你面對朋友的反應，總愛多加揣測，心上人傳來簡短訊息，你就在心中無限地小劇場：「他這樣是什麼意思？他是否生氣了？」因而拖了很久才回覆，導致曖昧關係總是無疾而終。那麼使用交友軟體時，你可以試著丟棄想很多的「內心戲」習慣，豁達和坦率地與網友互動，並體會與分析其中的變化，最後，將這樣的經驗應用在現實生活。

交友軟體比一比

名稱 拍拖 Paktor Tinder 吾聊 Wootalk Goodnight 圖示 簡介 文字聊天

相片為主

有揪團功能 文字聊天

相片為主

外國人多 匿名聊天

隨機配對

不需設定任何資料 語音聊天

隨機配對

一次七分鐘 使用人數 700萬以上 5000萬以上 未知（因不需註冊） 200萬以上 來源：自行整理

二、「動機」決定「經驗」，「戀愛養成遊戲」也可以帶來成長

延續上述的概念，其實，「戀愛養成遊戲」也能帶來相似的效果。

談到戀愛養成遊戲，大家可能有些陌生，或是認為那是「阿宅」在玩的遊戲。簡而言之，它是一種遊戲種類，泛指模擬戀愛生活的系列遊戲。遊戲中，玩家必須選擇並扮演特定的角色，亦可選擇想進行互動的角色；接著，透過對話和行為決策，一步一步發展戀愛關係。比如遊戲中的另一半因為寵物失蹤，焦急又難過，此時系統會提供玩家不同的應對策略，而玩家選擇的行動，將影響與另一半的感情走向。

Photo Credit：《愛麗絲與戀之魔法》官方網站 女性向戀愛養成遊戲《愛麗絲與戀之魔法》

Photo Credit：《心動回憶》官方網站 男性向戀愛養成遊戲《心動回憶》

「角色扮演」正是一次有效的人格測試

就曹家榮的觀點而言，這類數位化的遊戲設計，只能在一定框架下進行，內容與我們日常生活相差甚遠，因而，若想要透過戀愛養成遊戲，訓練自己面對心上人時的臨場反應，成效恐怕不大。

但此類遊戲仍可能帶來助益——科技社會學權威雪莉．特克於其著作《在一起孤獨》中分析道，玩線上遊戲／角色扮演遊戲的當下，螢幕上的生活便成了「身分工作坊」，我們必須建構、編輯和演出一個自我。而當我們扮演分身，以及練習下決定時，就如同一場人格投射測試，我們有機會在其中知道自己想要什麼，或是可能失落了什麼，除此之外，我們還可能突破障礙和處理不安全感。

把握探索自己的機會，能讓你成為更好的人

不論是使用「交友軟體」或是「戀愛養成遊戲」，最重要的都是要調整好動機與心態，在使用過程中時時觀察自己的狀態以及反應，亦即保持「自我覺察」，便有機會獲致自我修復以及再建構的可能性，最終有所成長。

人類學家維克托・透納曾說，在日常生活慣例以外的地方、某種程度「非彼非此、模稜兩可」的地方，我們最能自由自在地探索自我。所以，如果懊惱自己總是在與人相處上失了方向，想要知道自己能夠如何改進，或許善用這兩個媒介，可以得到一些意想不到的收穫。

那麼，如果在戀愛關係中實際地遭遇了困擾與悲傷，或是對自己感到迷網猶疑，生活中有哪些資源可以幫助解決呢？

核稿編輯：翁世航