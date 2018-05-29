【影片】關鍵校園突擊：大學生這樣看愛情

人們都說，大學最重要的四大學分是「課業、社團、愛情、打工」，這次，關鍵評論網校園版帶你走進校園中，看看大學生們都怎麼看「談戀愛」這件事。究竟對大學生來說，怎樣才能確認彼此開始進入交往關係？單身對大學生真的會很困擾嗎？「性」在戀愛中又扮演什麼角色呢？

戀愛的時光大多是甜蜜而美好的，但，若不小心誤觸另一半禁忌，絕對免不了一陣大吵和冷戰。我們也和許多大學生聊到了愛情的陰暗面，例如：最不能忍受另一半做出什麼行為、都怎麼談分手，甚至問：你覺得自己有可能是危險情人嗎……

而近年來，大學校園頻頻發生情殺事件，也讓人開始反思校園的「情感教育」是不是出了什麼問題？但「情感教育」究竟是什麼意思？你能說出它的定義嗎？

當我們把這個問題直接放到大學生面前，許多人依稀對這個詞有模糊的看法，但最多的答案還是「不知道」。在受訪的大學生中，有人覺得大學生的確需要上一些「情感教育」的課，但也有人認為課程理論不實用，更有人覺得，大學才開始上情感教育，實在太晚了。

不過，提到情感教育的課程該怎麼設計，受訪的大學生們從自己的經驗和觀察出發，提供了許多別出心裁的答案，完全跳脫「老師台上講課、同學台下狂抄筆記」的傳統教學模式，就讓我們一起來看看大學生們對情感教育有什麼有趣的看法吧！

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企劃：邱怡瑄、郭容榕、葉冠吟、鄧欣容、蘇雅靖

拍攝：邱怡瑄、葉冠吟

剪輯／後製：葉冠吟、鄧欣容

主視覺：郭容榕、蘇雅靖

文：邱怡瑄

核稿編輯：翁世航