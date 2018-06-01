傷心的人別找朋友，校園「諮商團體」讓你不只是說出來

上了大學後，你曾經為情所困，或是對自身感到迷惘嗎？

其實遭遇這類困擾，21世紀的我們，擁有著比過去更多、更強而有力的資源。上一篇，我們介紹了線上的「交友軟體」和「戀愛養成遊戲」，讓大家在探索愛情與自我時可參酌使用；回到線下生活，若在現實中遭受傷害，抑或面臨人生的艱難，又有什麼不可不知的法寶呢？

三、校園裡的神秘寶庫——「工作坊」和「成長團體」不只是無聊的心靈雞湯

不少同學以為，心輔中心是「精神出了問題」才能踏入的園地——若你也這麼想，那就太可惜了。其實，心輔中心提供許多實用的資源，可以陪伴我們尋思自我意義，以及檢視自己在一段關係中的缺失，例如各大專院校每學期開設的「工作坊」和「成長團體」。

光聽名稱，你可能興致缺缺，究竟，這些活動是怎麼運作，又可能帶來什麼幫助呢？就讓我們聽聽師大學輔中心的吳鈺勛心理師以及台大心輔中心的李炯德心理師怎麼說。

他們提到，工作坊和成長團體的人數多在6到12人之間，內涵主要在於提供參與者多樣的體驗，讓參與者得到「新的啟發／觀點」，進而促成自我覺察——例如台大曾開設「繪本工作坊」、「園藝治療工作坊」；師大則有「宅男宅女戰勝社交恐懼工作坊」，以及給失戀者的「愛情失落團體」；中興大學亦曾進行「用芳香療法為愛情加溫工作坊」——皆試圖運用多元的媒材，觸發同學們的感官與體驗，以探索愛情中的議題及對自我的認識。

Photo Credit：蘇雅靖 師大學生輔導中心，吳鈺勛心理師（左）｜台大心理輔導中心，李炯德心理師（右）

讀到這裡，你可能懷疑：畫畫或種草，真的對於心理療傷或自我成長有所幫助嗎？

其實，工作坊和成長團體中所帶領的活動，皆有一定的理論背景，而不僅是單純的遊戲。讓我們以常見的「藝術療法」、「園藝療法」和「芳香療法」為例，一同窺探背後的原理——

藝術療法：

藝術療法包含繪畫、雕塑和舞蹈等活動；精神分析法始祖佛洛伊德認為，創作是潛意識釋放出「自發性心象（spontaneous imagry）」的過程，一如夢是潛意識的投射，藝術與夢境本質上有著高度的相似性。因而，引導人們將內在經驗用圖像加以表達，有助於人們將潛意識具體化，幫助人們更好地釐清內在。

園藝療法：

園藝療法包含種植、採收，插花、葉拓等活動；主要內涵是讓人透過親手照顧植物、進行園藝設計，達到療癒心靈的效果。聽起來有點不可思議，但早在1998年，學者便陸續發現，欣賞與照料植物，有助於改善心理壓力、紓解身體不適。實證上亦相信，自然環境的視覺體驗，會刺激大腦產生較多α波，而使腦部更為清醒、放鬆。

芳香療法：

芳香療法的形式包含薰香（聞香）、精油按摩以及居家泡澡等；主要透過香氛的嗅覺與觸覺體驗，刺激大腦產生α波，並釋放腦啡（Enkephalin）或腦內啡（Endorphin），進而達到心情愉悅、抗憂鬱的功效。

除了上述媒材，例如戲劇、遊戲、角色扮演等，亦可能應用在工作坊和成長團體中——如此多樣、豐富的活動設計，意在使參與者獲得新體會，進而能以新的方式面對困境。而活動後，心理師亦會引導參與者進行交流、討論，讓參與者透過訴說與傾聽，深化覺察。

至於「工作坊」和「成長團體」有什麼差異？其實，兩者本質上並無不同，分類的依據主要在於時間的長短——前者通常是1到2個全天的密集課程，首重讓參與者在短而密集的活動中獲致覺察，並感受到「團體動力」；至於成長團體，通常是為期4到6週的定期聚會，強調參與的歷程以及成員的互助互信，並且希望讓參與者在一次次的聚會中，感受自己成長的意願以及進度。這樣具有歷程性的團體互動，非常適合用以改善問題和療傷。

不論是自我探索、家庭問題或是愛情困擾，心輔中心都會定期開設相關的工作坊或團體。若是你願意更好地照顧自己，不妨點進你們學校的心輔中心網站，看看近期有哪些活動正好符合你的需求！

四、說出來，便是對自己最好的照顧——「心理諮商」伴你度過難關

而若你不想參與活動，也可以考慮使用心輔中心的一對一「個別諮商」。

對於心理諮商，許多同學們可能會抱持著「神秘化」的想像，或是有些擔憂怯懦而遲未踏出腳步，畢竟台灣目前的社會風氣，仍未將諮商視作日常生活的一環。我們訪問了海洋大學的心理諮商師吳佳娟，和我們聊聊校園個諮的大小事。

心理師聽你說話，幫助你整理自己

吳佳娟提道，在海洋大學一週約有30到50人會使用個諮，其中，有三分之二的使用者每週會固定前來諮商；另外，到了期中時，因為課業壓力等因素，前來心輔中心的同學會比較多。

至於前來的同學們面臨的狀況，則以「情緒與精神困擾」為最大宗，諸如感到憂鬱、不明所以的煩悶和焦慮，抑或睡眠品質不佳、精神狀況差等情勢都屬此類；而「人際和愛情困擾」居第二，約佔10到20％。

Photo Credit：Unsplash

吳佳娟補充，許多同學一開始來諮商，都表示自己感到莫名的心煩，而在經過引導與談話後，才發現煩躁情緒背後的主因，其實就是人際或戀愛的問題。吳佳娟認為，這正是心理諮商的重要功能——讓同學們透過好好地訴說，發現自己情緒的來源。和家人朋友訴苦，還要擔心心內話可能被傳出去的風險，心理諮商則可完全免除這些情事。

台大心輔中心的心理師李炯德也提及，諮商可以幫助同學靜下來檢視「我發生了什麼事？」以及觀察「情緒發生時，我做了什麼？」透過這樣的練習，學習覺察己身情緒，並且有機會選擇和改變自己的反應。

感冒就要看醫生，心裡有困擾請放心諮商

吳佳娟認為，台灣人面臨心理困擾時，通常不會第一時間正視，而會藉由和朋友們聊天哈拉來轉移注意力——如此其實並非照顧自己的好方式。因此，他認為同學光是能意識到自己需要諮商，就已經是一件勇敢的事了，這代表著同學正在面對自己、關照自己，並未逃避。

對此，李炯德認為，台灣人對於生理和心理健康的認知有所落差——我們都知道身體健康很重要，為了達致生理的良好狀態，還會固定運動與重訓，並找教練指導；其實，心理健康也是一樣的道理，我們應該定時照顧自己的心靈，安排固定的諮商時間和心理師。李炯德想對畏懼心理諮商的同學們說：心理不舒服去諮商，就像感冒了跑診所一樣，尋求心理師的幫忙絕不代表著自己「心理有問題」、性格太脆弱，而是照顧好自己的一種方式。

使用個諮超簡單，心動不如馬上行動

至於個諮的使用方法，依各學校而有所不同，例如海洋大學是臨櫃預約，而台大則必須先到網路登記。約定好個諮後，第一次的面談通稱為「初訪」，心理師會廣泛地與同學聊聊，暸解同學現在的狀態以及可能的困擾；之後，則會與同學約定每週固定50分鐘的諮商行程。隨著每週諮商進行，心理師會評估同學的情況，決定諮商結束的期程。若同學們認為面對面很尷尬，也可以透過信件以及電話的方式和心理師溝通，心理師會進行初步的回覆與建議。

無論是工作坊、成長團體或是個別諮商，都在鼓勵遭遇困擾的同學們，把話說出來，進而更好地認識自己。所以，若你短時間還沒有勇氣踏入心輔中心，至少要試著和身邊的人訴說，並且建立自己的舒壓管道。

從此以後，帶著這五大利器幫助你面對情感與自我

從「交友軟體」、「戀愛養成遊戲」到「工作坊」、「成長團體」以及「心理諮商」，都是身為大學生的我們，能夠利用的工具。大學四年，請務必學習好好地愛自己和愛別人，內在安穩了，才能放心地去追求更好的生活——從今天起，一起好好地照顧自己吧！

參考資料：

1、《藝術治療的理論與實務》。Tessa Dalley／等著；陳鳴譯。

2、〈鄉村景觀環境對觀賞者生心理效益之研究〉。周孟慈、張俊彥著。

核稿編輯：翁世航