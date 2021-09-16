以前瞻眼光展開電動化車款轉型，Lexus HEV油電複合車獨步全球

時間回到2005年，Lexus獨步全球豪華車廠，率先推出首款HEV油電複合車RX 400h，不僅成為電動化豪華先驅，經過多年的發展，更奠定在此領域不可撼動的領導地位。在純電車款尚未普及前，Lexus便已佈局油電複合動力產品線，提供消費者務實且環保的豐富選擇。從這一點就能看出Lexus的精準眼光，而在油電複合動力領域耕耘多年的Lexus，至2020年為止已累計減少全球約1900萬噸的二氧化碳，成為其他品牌的比較標竿。

以深厚技術為基礎 破除HEV為轉性過渡產品迷思

10幾年下來，Lexus在油電複合動力領域累積深厚實力，並不斷突破，陸續推出首款後驅油電複合車(HEV, Hybrid Electric Vehicle)-GS450h、首款V8引擎HEV-LS 600h ，現在更打造出業界最為先進的第4代Hybrid系統。Lexus針對不同的動力及操駕需求，推出多元的電動化車款。證明了油電複合車HEV並非純油轉純電的過渡性產品，而是能夠滿足消費者需求的務實之選。

其關鍵就在於「均衡性」，油電複合動力系統除了可以寧靜行駛，動力輸出同樣飽滿卻較為平穩順暢，因此駕駛無須重新適應過去多年來習慣的動力特性，無痛轉換加上養護方便，又兼顧高油耗經濟性的優勢，Lexus旗下HEV油電複合車款可說是面面俱到。

而目前最先進第4代油電技術，最具代表性的產品就屬LS與LC車系的500h車型，採用3.5升V6引擎為基礎，並首度換上鋰電池，因此綜效馬力輸出比過去更好，且作動效率更佳。另外最關鍵為具備Multi Stage Hybrid科技，除了原本ECVT變速系統之外，後軸再增加一具4速變速箱，提供更強勁的加速感受，並能在高檔位駕駛時有效降低引擎轉速，進一步達到節能目的。

全球屢創佳績 深受台灣市場肯定

Lexus HEV油電複合車自從推出以來，就一直受到消費者高度支持，不僅在全球市場交出好成績，在台灣同樣也引領著豪華油電市場發展。Lexus品牌於全球約90個國家銷售，截至2021年4月底為止，電動化車款累積超過200萬輛販賣，占比品牌整體銷售量高達33%，累計減少二氧化碳排放超過1,900萬噸，換算約等同30萬輛新車的碳排量，可說成果卓著！

而台灣市場方面，1999年Lexus引進RX車系，一上市旋即獲得消費者熱愛，打下在豪華SUV市場的重要地位，並創下驚人的銷售記錄，2006年導入油電複合動力車款-RX 400h以來，便以獨跑之姿持續領導豪華油電市場走向，目前Lexus在台灣市場已經達成全車系都有油電複合動力HEV動力選擇，遙遙領先其他對手。

堅強產品陣容佈局 顛覆傳統豪華定義

作為第一款在台灣推出油電複合動力車型的產品，RX的油電複合動力車型受到許多關注，小改款時，除了調整車款外觀特色帶來更為精緻與豪華的風範，內裝配備亦有所提升，觸控式中控螢幕和搭配remote touch操作介面，操作體驗直覺便利。另外還新增6人座設定，第二排座椅採用Premium Captain Seat，乘客可在2、3排座椅間穿梭，同時大幅提升車室使用便利性。

Photo Credit:Lexus RX 450h全面創新 豪華新視野。

RX 450h亦在先進安全科技上搭載豐富配備，全車系標配全速域DRCC雷達感應式車距維持定速系統，支援跟車到停與重新起步，加上LTA車道循跡輔助系統、ICS智慧停車輔助系統，以及RCTB後方車流煞車輔助系統等駕駛輔助功能，確保減少長途行車疲勞，並降低因疏忽而產生的事故意外。搭配增加焊點與膠合部位，提升車身剛性，讓駕駛同時擁有安全性和駕馭樂趣。

另外同樣也屬於Lexus核心SUV產品的UX，乃是品牌最年輕的成員，採用GA-C平台打造，擁有高剛性、低重心、充滿駕馭樂趣的特性。其中UX 250h搭載最新第4代Hybrid系統，擁用更佳的作動效率，以及高達41%的熱效率，使得UX 250h得以兼顧優異動力輸出、絕佳油耗表現。

Photo Credit:Lexus UX 250h油電複合動力車型搭載最新第4代Hybrid系統，非常吸引年輕人的目光。

Lexus持續進化的腳步絕不停歇，即便在HEV領域獲得了卓著成就，但仍不斷探索各種未來可能與更多元的電動動力組合，Lexus將持續部署Lexus Electrified，像是電動車(BEV, Battery Electric Vehicle)UX 300e不久的將來將於台灣上市，敬請期待。

想要瞭解更多關於Lexus Electrified的詳細消息？您可至Lexus官方網站獲得詳細資訊。更不能錯過後續即將推出Lexus Electrifired概念的動畫報導文章，所有想知道的大小事情，通通一次滿足！