迎接電動化車款的創新未來，Lexus全新打造LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店

Lexus早在2005年便推出豪華市場首款油電複合動力車款RX 400h，自此在電動化領域一直處於先行者的角色，成為各大品牌在電動化發展的比較標竿。為持續在駕馭體驗及環保價值中達到平衡，Lexus在2019年公布「Lexus Electrified」願景，加速品牌旗下車款轉型，藉著油電複合動力技術的深厚基礎實力與技術革新，希望在2025年前推出10餘款電動化產品，並在2050年達成碳中和目標。

目前Lexus共有9種電動化車款，包含油電複合車(HEV, Hybrid Electric Vehicle)及電動車(BEV, Battery Electric Vehicle)。Lexus不僅全車系都有HEV的動力編成，台灣也將陸續導入電動車與插電式油電複合車(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)等多元動力選擇，以滿足各種車主需求。而「Lexus Electrified」所代表的精神與概念，也更進一步實體化，以品牌概念店的形式在台北信義區展現在所有人面前。

LC 500h旗艦GT 盡顯狂野風華

走進位於信義區的品牌概念店，停駐其中的Lexus旗艦GT跑車LC 500h首先映入眼簾，在第一時間吸引所有人目光。外觀採用精緻鍍鉻紡錘型水箱護罩演繹品牌家族設計語言，打破想像的絕佳美感令人讚歎不已，結合品味、優雅、動感與戰鬥氣息於一身；內裝則以職人工藝縫線和精緻皮革鋪陳，並以鍍鉻金屬材質讓溫暖與冷調並存。不過，Lexus Electrified真正的靈魂與精髓，其實隱藏在引擎蓋底下。

Photo Credit:TNL Brand Studio LC 500h外觀採用精緻鍍鉻紡錘型水箱護罩，絕佳美感令人讚歎不已。

LC 500h搭載Lexus第4代Hybrid油電複合動力系統，所使用的3.5升V6引擎不僅能承受高轉輸出，引擎效率同樣獲得提升。再加上全新開發的Multi-stage Hybrid多段式油電複合動力系統，與新世代高壓Hybrid鋰電池系統，可輸出綜效馬力達359匹，讓LC 500h從靜止起步加速到100 km/h只需要短短的5秒。擁有絕佳性能的同時，還可以同時享有優異燃油經濟性，可說是Lexus頂尖油電技術的具體呈現！

Photo Credit:TNL Brand Studio 車室以職人手工縫線、細緻精美皮革鋪陳，中控台及部分飾板搭襯緞面鍍鉻金屬材質，讓溫潤與冷冽並存。

Lexus原廠高級精品 塑造個人獨特風格

Lexus一直以來致力於提供消費者更好的生活，LEXUS ELECTRIFIED概念店除展示LC 500h之外，更結合知名餐飲與精品購物服務，原廠提供許多高品質Lexus精品在概念店販售，要用絕佳設計風格豐富個人獨特生活品味。舉凡全新Lexus包袋系列、皮件組、環保商品、太陽眼鏡、運動帽等個人精品自然不在話下；針對高爾夫愛好者，品牌概念店裡也有不少具有機能性，又帶有品牌風格的球桿袋、衣物袋、配件等商品，品項一應俱全。

Photo Credit:TNL Brand Studio Lexus致力於提供消費者更美好的生活。

有收集模型車的愛好嗎？現場備有原廠授權知名模型車品牌KYOSHO製作的1：43 LC 500 Convertible模型，而且還附上了車頂蓋，台灣獨家引進，數量有限。除此之外，Lexus還找上曾經獲得RED DOT紅點設計獎的MONBENTO打造典藏限量配色餐具組，以時尚簡約並兼具環保的概念，展現質感生活。

Photo Credit:TNL Brand Studio Lexus精品融合車款特色，彰顯品牌愛好者的獨特品味。

味蕾感受細膩美學美味概念從口而入

LEXUS ELECTRIFIED概念店特別攜手新創餐廳「LSD Café Salon」及世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所創立的咖啡品牌「VWI by CHADWANG」，在概念店推出期間限定餐點，期望透過美食吸引更多人深入認識Lexus。

LSD Café Salon擅長製作細膩且兼具美學的Fine Dining， 本次結合日式侘寂(Wabi-Sabi)理念，推出四款冷前菜(Canapé)以及三款小主食(Petit Main Course)；飲品方面VWI by CHADWANG將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，非常符合Lexus以客為尊的精神。

Photo Credit:Lexus 期間限定推出的餐點，只有在LEXUS ELECTRIFIED概念店才能享用得到。

不定期快閃與藝文活動 打從心裡開始的滿足

為展現Lexus Electrified多元且豐富品牌精神，概念店將陸續規劃不同類型的音樂演出、多元風格講座甚至是手作體驗，營造三五好友相聚的質感空間，讓消費者跟著Lexus一起打造自我風格，像是霓虹冷光燈管畫手作課程、手機攝影技巧…等等，想了解更多Lexus Electrified的精神，來體驗看看就對了！

LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店

展出期間：即日起~2022年5月31日

展示地址：110台北市信義區松壽路18號1F

營業電話：(02)2722-7003

營業時間：Mon-Sun 11:00~22:00

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