【動畫】力拚碳中和，豪華車品牌打造動能新篇章！LEXUS ELECTRIFIED有哪些電動化組合？

Lexus自2019年起發展出多元電動化動力組合的願景——「Lexus Electrified」，在迎接新能源到來之際，佈局多元完備動力組合，滿足豪華駕車的快感，兼備環保實力。

英國宣布2035年禁止銷售燃油車，荷蘭和德國也預計在2030年停止燃油車上路，不只歐盟國家力拚環保碳中和，全球汽車發展趨勢也朝此目標前進。不過，現況下多數國家的綠能供應鏈與其他動力能源尚未成熟，在進入全面汽車電動化車款前，需要在減碳目標和現實環境之間找到最佳平衡；對此，日系豪華汽車品牌Lexus提出很好的解決方案。

先見之明｜2005年，Lexus推出首款豪華品牌油電複合車RX 400h

其實早在2005年，Lexus就推出了首款電動化車款RX 400h，當時即能以優異的油電複合動力扮演多元動力豪華車款的先驅；至2020年為止，Lexus電動化車款就佔了整體銷售的33%，累計減碳1900萬噸，等同省去30萬輛車的碳排量。而RX 400h油電複合動力的技術基礎與成績，後來也成為各大車廠發展電動化車款的典範。

為延續RX400h的精神，在駕駛體驗與環保目標之間取得最大雙贏，Lexus自2019年起發展出多元電動化動力組合的願景——「Lexus Electrified」，在迎接新能源到來之際，佈局多元完備動力組合，滿足豪華駕車的快感，兼備環保實力。

Photo Credit:TNL Brand Studio

與時俱進｜佈局多元電動化動力組合，LEXUS ELECTRIFIED強勢登場

什麼是Lexus Electrified呢？具體而言，就是因應不同車主需求，推出不同的電動化動力。目前主要分為四種動力組合：

電動車（BEV，Battery Electric Vehicle）：概念最簡單，即100%電池供電來驅動的純電動車輛。 油電複合車（HEV，Hybrid Electric Vehicle）：雙動力來源，結合燃油引擎與電動馬達的油電系統，可自行分配引擎動力與馬達輸出，鬆開油門或踩下煞車時，電動馬達能將減速動能轉換成電能，並回收與儲存電能。 插電式油電複合車（PHEV，Plug-in Hybrid Electric Vehicle）：燃油和充電並用的車款。短程駕車時會先以電池馬達為動力，當長途行駛而電量不足時，則切換為燃油引擎動力。 燃料電池車（FCEV，Fuel Cell Electric Vehicle）：採用氫燃料電池作為能量供應來源。與BEV電動車同樣都是零碳排，最大差別在於採用燃料電池發電（由電池中的氫氣與空氣中的氧之間的化學反應產生電能），而不是直接從電池取得電能，因此會排放出水蒸氣。

藉由上述四種Lexus Electrified多元電動化動力組合，車主可依據自身駕車習慣與需求選擇動力，及早步入豪華電動化車款的環保行列。

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實現未來｜宣告電動化車款全面碳中和，LEXUS ELECTRIFIED打造電能新篇章

展望下一步，Lexus預計五年內將推出20款全新或改款車款，其中超過一半會是電動化車款，維持一貫的低調奢華風結合電動化多元動力，令人拭目以待。此外，Lexus也預計在2050年前，將電動化車款自零件、材料、製程、物流至回收等整個車輛的生命週期，實現電動化車款全面碳中和。節能減碳，守護地球，就從駕馭Lexus Electrified電動化車款開始。

與Lexus一同打造電能新篇章——LEXUS ELECTRIFIED 實現．未來