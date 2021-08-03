負傷鬥里約奧運成經典，潘樂恩嚐盡悲喜羽毛球場再出發

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「離開咗球場生活唔係淨係得羽毛球，有好多嘢係要去關心你要去知道，唔好喺個籠度傻仔咁。」
採訪：洪量丰
東京奧運進行得如火如荼，每遇體壇盛事，傳媒理所當然聚焦獎牌大熱的風光戰績，但璀燦背後，運動員有血有肉的生涯其實歷盡高低悲喜。
2016年里約奧運前，羽毛球女雙港將潘樂恩左膝嚴重受創，缺戰半年再次上陣，賽後她在鏡頭前淚灑賽場一幕教港人印象深刻。
5年過去，兩戰奧運的她在羽毛球場嚐盡喜怒哀樂，五味雜陳，去年已無聲無息悄悄退役，退而優則教，站上另一崗位繼續貢獻羽壇。
訪問潘樂恩前夕我重溫里約奧運新聞，記得其中一篇題為「輸波都係笑住打 潘樂恩：好享受比賽」，配圖中的潘樂恩無論後場回球、飛撲倒地、又或賽後與拍檔謝影雪並肩而行，總是咧嘴而笑，雖隔螢幕，但讀者一瞥相片即能感受那強烈的興奮之情。回想里約片段，潘樂恩指當時久別賽場，難掩情緒，
「16年第一次出場嗰下係唞唔到氣咁，因為真係太耐冇比賽，前幾個月都不斷想像第一下嘅感覺會係點。去到中後段先開始享受同放鬆，咁多個月想像緊嘅嘢都抒發晒出嚟。」
該役的情感爆發，乃是從天堂跌至地獄，幾經辛苦才能重返人間的喜悅。
倫奧無心插柳卻最終拆夥
潘樂恩2012年曾與謝影雪合作出戰倫敦奧運，潘坦言當年無心插柳，沒想到20出頭便能入圍奧運，「倫奧開頭冇諗住爭入圍，因為當時兩個人夾咗冇耐，一嚟同一時間港隊有另一隊女雙，我哋啱啱夾又唔係好勁，係咁啱有幾站比賽成績唔錯，分數上咗去，教練就話咁不如爭下奧運啦，所以第一屆都幾意外。」
該屆她們小組賽三戰皆北出局，本來奧運絕非終點，兩人再接再厲繼續合作，但2013年卻突然拆夥，潘樂恩形容那時如小朋友鬥氣，一想起羽毛球便覺厭惡，「我覺得點解明明咁好狀態突然間要拆呢？自己都唔係好明，我當時好唔開心，有段時間見到羽毛球就想嘔，覺得好厭惡，唔想再打落去。」
她撇下球拍報讀中大體育系學士課程，教練惜才，勸說她不要完全離開球場，改為兼職訓練，小別後她自言重新尋回羽毛球的樂趣，「個人跳咗出去唔係喺個框框度，見識多咗，心態放開就覺得原來自己都唔係咁討厭羽毛球啫。」
適逢里約奧運計分周期臨近，兩人經教練撮合下重逢，潘樂恩指回歸前她與謝影雪詳談多時，剖白內心想法，
「唔可以再收埋收埋，有咩就要講，比賽完要檢討，唔好輸咗之後唔出聲冷戰。我哋話再夾唔可以再係咁，行返以前條舊路係冇意思。」
里約前氣勢盛卻受傷
經歷拆夥又故劍重逢，兩人再組「樂雪組合」力爭再戰2016年里約奧運。2015年時兩人排名節節上升，氣勢愈戰愈盛，大眾預計兩人將穩奪奧運女雙席位，潘樂恩直言當屆信心大增，同年年底她們更殺入澳門公開賽決賽，豈料潘樂恩戰至中段重傷左膝，賽後證實半月板移位兼前十字韌帶撕裂，起碼要養傷半年，里約奧運幾乎成為幻影。
由於兩人奧運前肯定無緣鬥計分賽，積分已然封頂，只能被動寄望對手失分，一直急趕復康的她指其時心情焦急，「我都驚㗎，每個禮拜都睇住個分，祈求呢個比賽你唔好贏到呀。受咗傷之後覺得咁樣去唔到好可惜，因為奧運出16隊，我傷之前都排第10、第11左右。」
雙打如談戀愛
若羽毛球僅揮舞球拍讓羽毛來回飛墜，勝者喜敗者憂，純運動競技層面看想來還覺簡單直接，但人的情感總是複雜多變，何況是團隊配合？潘樂恩說雙打說如談一場戀愛，有時細水長流，平凡瑣事可樂足半天；有時卻轟轟烈烈。
奧運前「樂雪組合」成績穩步上揚過蜜月期，後來潘樂恩雖歷重傷極速傷癒，兩人缺戰半年依然夠分參加奧運，為遷就她活動能力不如前，習慣網前的謝影雪特調至後場幫忙，即使該屆成績難有突破，無緣晉級，也總算圓了組合兩次征奧的願望，「當時我比賽都係趷下趷下，淨係可以前後跑，向左右都危危乎，所以當時覺得去到已經好好。」
放下競技成績，奧運其實是個體壇大派對，各國精英難得聚首，潘樂恩在選手村的經歷仍歷歷在目，
「入面可以見到唔同國家嘅運動員，好少可比賽可以體驗到呢種氣氛，例如12年識咗個伯伯，原來佢係美國隊嘅，我哋跟住佢想搵菲比斯影相，但可能佢嗰陣輸咗有啲黑面；又試過喺gym度見到拿度，佢好尷尬咁同我哋影相。」
「二次拆夥」
奧運一刻精彩，但回歸日常訓練比賽，雙打二人三足同行難度極高，尤其潘樂恩受傷更令兩人步伐漸見不一，她說重創後為趕及復出，急於復康，身心實未預備重返高水平比賽，「當時比賽表現望落好過上一次，教練就覺得我差唔多好返，但其實隻腳同心理都未準備好，對手如果係咁進攻，我又好似畀人撳住，比賽心理壓力好大。」
與此同時謝影雪與鄧俊文合作混雙打出驚喜，國際賽屢有佳作，潘樂恩記得時至2017年年底她突被教練告知將要拆夥，往事已矣，但潘樂恩說來依然唏噓和無奈，「當時係好嬲，覺得點解冇人同我傾過，我有少少鬥氣就話咁唔打喇，教練話不如你帶啲細嘅練啦。」
「唔好坐喺度等食」
二次拆夥時潘樂恩屆26歲，意興闌珊漸漸淡出賽場，改留隊內訓練新血；場外她則創業變老闆娘，曾與男朋友經營台式飲料店。
一次意外成為生涯轉捩點，潘樂恩深信塞翁失馬，一來意識到著重細節的重要，「以前恃住自己後生大把力，唔理啦有力就盡用，臨瞓玩電話又有咩所謂呢，大個咗就知好多小事會有好大影響。」二來她在運動員的窄廊努力前行卻舉步為艱，重傷後她才有發現自己久在溫室中，有時全心運動反忽略運動場外的世界，
「運動員生活太舒適，練波係好攰，但完咗就唔使諗好多嘢，好少會諗自己嘅人生。到你受傷嘅時候，原來係會畀人淘汰，唔好淨係坐喺度等食。離開咗球場生活唔係淨係得羽毛球，有好多嘢係要去關心你要去知道，唔好喺個籠度傻仔咁。」
曾斷言不教波
潘樂恩去年三月退役，開始教練生涯，她笑說以前曾斷言不會執教鞭，頭幾課表現可謂不堪回首，「我唔識教，開頭感覺就煮到埋嚟就食，好多動作平時係好自然，我唔會諗呢個動作究竟係點做」。她自言初時純綷「打份工」，但後來眼見學生有進步，在球場上似曾相識又截然不同的滿足感油然而生，
「以前去打比賽嘅時候，咁辛苦打完一場比賽贏咗就會好開心；而家有時喺球場教波時會有啲人行埋嚟，話見你頭先好細心、好有耐性，會唔會想收學生？我聽到呢啲評語好開心，因為我教波唔係做畀人睇，點知側邊原來有人睇到我係有用心。」
潘樂恩曾經在球場內被成績排名傷患等壓力影響至茫然失焦，灰心沮喪，但踏出場外換個角度，驀然回首，眼前飛躍的白點終究是那童年日夜逐尋、帶給她無窮歡樂的羽毛球，一板一板嗖嗖來回，在她生命壓下重要烙印。
潘樂恩檔案
- 出生日期：1991年8月22日（29歲）
- 項目：羽毛球
- 最高世界排名：9（女雙夥拍謝影雪，2013年8月）
- 退役年份：2020年
- 奧運成績：2012年、2016年女雙小組賽
- 曾奪獎項（只列部分）：2017年馬來西亞大師賽亞軍、2015年澳門黃金大獎賽亞軍、2012年日本超級賽女雙冠軍
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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