一人之境開路拓荒，林衍聰19年佩劍生涯無憾謝幕 

林衍聰連續12年穩佔香港男子佩劍排名第一，一哥稱號下，其實是他在佩劍隊苦苦堅持的辛酸路，孤身撐起港隊，等待年輕六七載的後輩上位。

採訪：洪量丰

談香港男子佩劍，以前人們一定想起連續12年穩佔本地排名第一、又是香港男佩隊征奧第一人的林衍聰，第一、第一與第一，去年退役的他倒對這些紀錄不以為然，「冇競爭嘅話，送100塊金牌畀你都冇用。」 一哥稱號下，其實是他在佩劍隊苦苦堅持的辛酸路，2006年亞運後佩劍隊獨他守業，孤身撐起港隊，等待年輕六七載的後輩上位，堅持多年，及至12年後的亞運會，港隊已蛻變成連續兩屆踏上團體賽頒獎台的亞洲前列，大師兄終可安心交棒。 一個人或許可以盡慶，但對林衍聰來說，多了人肯定更加高興。

Photo Credit: 洪量丰 香港佩劍前「一哥」林衍聰。

斜陰側擺、黑粗框眼鏡

訪問約在林衍聰家人開辦的劍擊器材店，上電梯時我醒覺忘記門牌，但電梯門打開一刻我才知根本毋用多費心神，皆因店門口正放置了林衍聰女友砌出的奧運劍擊館積木模型，林衍聰出戰2012年倫敦奧運時的運動員證亦放置在旁，當年他斜陰側擺，架著黑色粗框眼鏡，細看舊照，兩鬢略見白髮的他不禁嘆道以前容貌青澀，「嘩真係好多年前嘅事。」

Photo Credit: 洪量丰

Photo Credit: 洪量丰 2012年，青澀的林衍聰。

首戰亞運，一分飲恨

那時25歲的他學劍十年多，一路跌跌撞撞，從沒想過有日能置身奧運場館，「細個冇諗過會行到呢一步，因為男子佩劍都冇人去過，有時會覺得好遙遠。」

相比男子花劍、女子重劍等劍種，千禧年代男子佩劍發展滯後，林衍聰年少時本學花劍，後來純因身材高大便被挑選練佩劍，他指當年訓練不如現今有系統，本地佩劍師資不足，只能不斷摸索研究，「我2001年學咗一年淨係做步法，我都唔知自己有冇學過點打，2002年就第一次出去打青年賽喇。」

2006年他獲選代表港隊出戰亞運會，早一年港隊男佩首奪亞錦賽獎牌，難得首次出隊參加亞運，四子雄心壯志欲奪牌而回，八強關鍵一役中，當時尚為小師弟的林衍聰替港隊守尾門，最後卻以一分飲恨泰國，與獎牌擦身而過，「我感受好深，因為港隊有四個劍種達標，四個項目去就係得我哋冇牌攞。」

當屆亞運才是其生涯開端，可惜卻成為一眾師兄的結局，「佢哋其實都係廿四、五歲，但最大問題係要搵食，呢樣嘢解決唔到，我好好彩得20歲冇乜所謂，2005年先中七畢業，覺得練吓冇問題呀，我阿爸阿媽又冇話一定要入大學咁樣。」

Photo Credit: 洪量丰 林衍聰一直在香港佩劍運動中堅持。

「好多人叫唔好打」

亞運後男佩成年隊僅林衍聰一人依然在列，前人已矣，後卻無來者，前路雲迷霧鎖，但林衍聰不甘心揮別佩劍隊，「我唔想男佩從此消失，問題就係得我一個，2006年羅浩天、陳子謙（現役港將）細到咩咁，啱啱開始學冇耐，咁佢哋點呢？ 我唔想做咗一個句號。」

林衍聰自道年輕沒包袱，性格隨遇而安，一人訓練也沒大不了，正因他堅持下去反而看見希望，「2008年時青年隊亞青賽打得好好，同年成年組亞錦賽唔知點解有個冇練好耐嘅師兄返嚟打，再搭單加個16歲嘅，最後又喺團體賽攞到獎，突然間變咗可以憧憬2010年嘅亞運再嚟過吖。」

然而時至2010年，總會又不批准男佩組隊參加亞運團體賽，林衍聰帶隊出征不果，只能單人匹馬參加個人賽，他憶述那時成績未見突破，亞洲賽時常不敵中、韓運動員八強出局，信心盡失，「我唔知自己適唔適合繼續去打，而且好多人喺側邊會叫你唔好打，不如幫佢哋手教劍，甚至聽過有人直頭叫我認命算。」

Photo Credit: 洪量丰

奧運未及回神已出局

人在低谷，林衍聰感激女友教他認定在運動員的命途上繼續前行，「佢係咁叫我畀多兩年自己，佢話佢都要去奧運睇我比賽。」

2008年北京奧運時林衍聰糊裡糊塗，直至達標期將滿才知自己於入圍邊緣，最後當然無功而還；四年後奧運機會重臨，他提早計劃比賽安排，全年計分期四圍外出參賽搶分，最終成功躋身奧運，當屆港隊更創歷史盡奪六個劍種的入場券，有齊港隊仝人簽名的海報依然放於器材店中，意義非凡，「入奧運係運動員好大嘅夢想，呢個係全世界最頂尖嘅比賽，一個劍種都係得三十幾個人，我覺得終於入咗嗰個水平。」

Photo Credit: 洪量丰

佩劍比賽疾如雷電，速戰速決，林衍聰的奧運路才剛開始，未及回神已於首圈行人止步，他至今回想仍覺遺憾可惜，「過程好快，喺後面等嗌名行出去，行出去一上線就比賽喇。我冇諗過個場面係大到咁樣，自己未經歷過，有少少覺得自己係井底之蛙，明明諗住係可以好開心享受比賽，但係最後係咁緊張。」

最牽掛「齊上齊落」

殺入奧運如解鎖個人成就，但林衍聰心底最牽掛全隊齊上齊落的氣氛，2014年亞運他突破八強出局的魔咒，首奪個人賽銅牌，破開心魔；該屆港隊事隔八年又能再次派隊出戰團體賽，並以銅牌謝幕，林衍聰嘆道：「有得同一班人打真係好正，我會好珍惜同時都係唔容易。」

Photo Credit：AP / 達志影像 2014年亞運，林衍聰（右一）首奪個人賽銅牌。

店鋪牆上掛上林衍聰過去比賽的相片，團體照明顯佔重要比例，一人之路多了同伴相隨，後輩眼中林衍聰是先驅領航，林衍聰心中倒視師弟們為其前行動力，

「佩劍係要延續落去，唔係淨係得林衍聰一個，正如花劍唔只得張家朗（港隊奧運代表）。我其實要好多謝佢哋，因為佢哋嘅成長令我唔會咁孤獨，佢哋進步都迫使我要一齊進步，如果唔係佢哋，我未必可以去得到亞運同奧運。」

隊友間年紀有距離，我問他會否感覺有隔閡？他猛然搖頭笑說：「冇代溝，我哋一齊嘅時候成日都講弱智嘢，哈哈哈。」

Photo Credit: 洪量丰

Photo Credit: 洪量丰 2014年亞運港隊出戰團體賽，並以銅牌謝幕。

後輩上位，功德圓滿

後輩逐個上位，冀盼多年的團隊開始齊腳，但林衍聰經歷連年征戰，此時身體已五癆七傷，尤以膝傷為重，他指2016年奧運外圍賽失利後曾打算就此告別，但始終不捨劍道，「我膝頭最搞唔掂，我係硬住頭皮繼續去，我覺得我作為一個運動員撐咗咁多年，點解唔畀多個目標自己，打埋2018年做個好嘅完結呢？」

為求出戰最後亞運，林衍聰賽前特意打止痛針「紮住上」，惟傷患嚴重，他團體賽甫上陣即覺不妥，頂上其位置的隊友，正是只得18歲的門生李澤峰，最終該役港隊擊退越南，連續兩屆亞運奪得銅牌。

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以往林衍聰為港隊核心，必然正選，今次卻在場邊見證師弟取勝，他感觸指功德圓滿，「李澤峰上到去一啲都冇驚，我望住佢話佢真係長大咗，嗰次係佢哋三個送咗塊獎牌畀我退休，個感受係幾深刻，係一個完美嘅句號。」

Photo Credit: 洪量丰

吃不消家長「即食」心態

林衍聰的句號僅限賽場，自2005年起他已擔任劍擊教練，年少時白天練劍，晚上授課，生活圍著劍擊轉又轉，退役後全心投入教劍，他指今屆奧運港隊男子花劍及女子重劍雙雙奪團體賽參賽資格，足證香港劍擊水平屬世界頂級，十年間香港劍擊發展定會更佳。

Photo Credit: 洪量丰 林衍聰家人開辦的劍擊器材店。

上層成績好，下層必會吸引更多孩童報名學劍，但林衍聰直斥家長的「即食」功利心態最教他吃不消，「如果你話係博小學攞獎就已經係比較長遠，但我好憎有啲家長係為咗入學校，幼稚園就去學膠劍，想攞張cert去報學校，有啲人入到學校就已經唔學喇。」

他14歲學劍固然屬遲起步，但他指與其幾歲大便懵懵懂懂被家長送往學劍，不如放慢腳步，隨年歲漸長培養興趣，「人其實係會攰，好難話四歲我就講明要入港隊，喂之後嗰十年你點樣行？」

Photo Credit: 洪量丰

就如林衍聰19年的劍擊生涯一樣，我們的目光還是要放得長遠一點。

林衍聰檔案

出生日期：1986年11月4日（34歲）

項目：男子佩劍

奧運成績：2012年首圈出局

退役年份：2020年

曾奪獎項（只列部份）：2018年亞運男子佩劍團體賽銅牌、2014年亞運男子佩劍個人賽、團體賽銅牌、2014年亞錦賽男子佩劍個人賽銅牌、2013年東亞運男子佩劍個人賽銀牌

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex